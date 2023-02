Slavia zvládla šlágr, Slovácko porazila 2:0 a je opět v čele tabulky. Baník doma padl

Fotbalisté Slavie ve šlágru 21. kola Fortuna:Ligy porazili Slovácko 2:0 a vrátili se do čela tabulky. Na Plzeň mají k dobru dva body, na Spartu pět. Jablonec v záchranářském duelu zdolal 4:1 Teplice. Pardubice sice v osmé minutě nastavení přišly v Olomouci z penalty o výhru, ale i remíza 2:2 jim stačila k tomu, aby opustily poslední příčku tabulky. Ostrava doma podlehla 0:2 Hradci Králové.

Souboj dvou podzimních účastníků evropských pohárů rozhodl v Edenu dvěma brankami po rohových kopech Peter Olayinka.

Pražané vyhráli i jedenáctý domácí zápas této sezony nejvyšší soutěže, jejich trenér Trpišovský prožil povedený 250. zápas v roli ligového kouče a dostal od svých svěřenců ideální dárek k pondělním 47. narozeninám.

Trpišovský udělal hned šest změn v základní sestavě oproti nepovedenému utkání v Teplicích (1:1). Poprvé v soutěžním duelu nastoupili za Pražany od začátku záložníci Hronek a Zafeiris.

Slovácku znovu chyběl na lavičce hlavní trenér Svědík, který si odpykal druhu část ze třízápasového disciplinárního trestu a zastoupil ho asistent Mucha.

Domácí favorit začal aktivněji a brzy otevřel skóre. Střelu Davida Juráska z 11. minuty ještě srazil obránce na roh, ale po něm už slávisté udeřili.

Na Zafeirisův centr si naskočil Olayinka a hlavičkou k tyči překonal Nguyena. Slovácko na jaře v pátém kole poprvé inkasovalo a v lize dostalo gól po 435 minutách.

Ve 30. minutě po závaru zblízka nedotlačil míč za Nguyena agilní David Jurásek.

Pražané ve zbytku první půle kontrolovali hru a hosté poprvé zahrozili až těsně před pauzou, kdy brankář Kolář vyrazil na roh Havlíkovu přízemní střelu zpoza vápna.

Po hodině hry mohli domácí zvýšit. Po Douděrově akci zakončoval střídající Lingr, ale za Nguyena zasáhl obránce.

Vršovičtí i po změně stran kontrolovali průběh a z trvalé převahy přidali pojistku v 73. minutě. Po dalším rohu propadl míč k Holešovi a jeho střílený centr umístil zblízka do sítě Olayinka.

Nigerijský křídelník zaznamenal dva góly v jednom utkání české ligy podruhé v kariéře, polepšil si na osm branek v tomto ročníku nejvyšší soutěže a už překonal své sezonní maximum.

Ostravě se doma nedaří

Ostrava podlehla doma Hradci Králové 0:2, prohrála potřetí za sebou. Hradec vyhrál na půdě Baníku poprvé v samostatné nejvyšší soutěži.

Domácí po dvou porážkách poslali do hry poprvé od začátku dorostence Šína a albánského stopera Bitriho, ale velkou změnu v herním projevu to nepřineslo. Ostrava postrádala rychlejší finální fázi, která by překvapila organizovanou a zformovanou defenzivu soupeře.

Protože Hradec se dopředu nehnal, odehrávala se v Ostravě celkem nezáživná podívaná bez gólových situací. Hosté si ale pomohli standardní situací a ve 23. minutě Leibl hlavou po rohu otevřel skóre. Ostrava se trápila a inkasovaný gól její bezradnost umocnil.

Po jednom z mála protiútoků sice Kuzmanovič překonal Bajzu, jenže stál v ofsajdu a gól neplatil. Ze hry poprvé vážně ohrozil hostujícího brankáře až v nastavení prvního poločasu Tijani, ovšem jeho hlavičku Bajza reflexivně vyrazil před sebe.

V 54. minutě domácím vyšla kolmá akce a diváci už zvedali ruce na hlavy, Tijani však po ideální Klímově přihrávce překopl z malého vápna prázdnou bránu. Ostrava i po neproměněné tutovce na chvíli ožila a zatlačila Hradec. Ale v 70. minutě přišlo nedorozumění v domácí obraně a Lischkova ztráta, kterou ihned potrestal Ryneš druhým gólem.

To už měli Ostravané na ploše i uzdraveného kanonýra Almásiho, závěr ovšem i s ním dohrávali v křeči.

Jablonec nezastavilo ani chumelení

Fotbalisté Jablonce porazili Teplice 4:1. Už v prvním poločase domácím zajistili náskok Sejk a Polidar, kteří jsou na Střelnici na hostování ze Sparty. Po změně stran Sejk přihrál Chramostovi na třetí gól a sám přidal čtvrtý. Senegalec Gning z penalty jen zmírnil teplickou porážku.

Utkání sousedů ze spodních pater tabulky bylo v závěru prvního poločasu kvůli hustému sněžení krátce přerušeno. Jablonec doma naplno bodoval poprvé od loňského října a poskočil na 12. místo. Teplice v lize na hřišti soupeře prohrály pošesté v řadě a zůstávají čtrnácté.

Pořadatelům se podařilo odklidit 15 centimetrů sněhu, které v závěru týdne na Jablonecku napadly, ale brzy po začátku utkání začalo znovu sněžit a rozhodčí Orel nechal kvůli zhoršené viditelnosti tradiční míče vyměnit za žluté.

To už domácí vedli, když nejslabší ligovou obranou snadno prokličkoval Považanec a po jeho přesném centru hlavičkoval Sejk v 9. minutě do sítě. Trefil se tak popáté v tomto ročníku a proti klubu, v jehož dresu si před rokem odbyl ligovou premiéru.

Na druhé straně hlavičkoval Chaloupek těsně vedle pravé tyče, ale víc šancí měli na horšícím se terénu jablonečtí fotbalisté. Ještě před přestávkou rozhodčí utkání kvůli hustému sněžení přerušil a poslal hráče do kabin. Pořadatelé hrably obnovili čáry a po osmi minutách se mohlo pokračovat.

Nucená přestávka teplickým fotbalistům neprospěla a jejich obrana nestačila zastavovat útoky domácích. Považancovu střelu ještě brankář Grigar vytlačil na roh a Chramosta po samostatné akci mířil vedle. Ale ve třetí minutě nastavení Chramosta znovu utekl, předložil míč Polidarovi a ten zblízka vstřelil druhý gól a svůj čtvrtý v probíhající sezoně.

Teplický trenér Jarošík reagoval na nepříznivý vývoj o přestávce hned trojnásobným střídáním, ale obraz hry to nezměnilo. V 55. minutě šli domácí ve dvou sami na brankáře, Sejk nezištně přihrál Chramostovi, nejlepší jablonecký střelec sice uklouzl, ale přece jen svůj osmý gól v sezoně dal. V nejvyšší soutěži tak svou bilanci zaokrouhlil na 80 branek.

V 66. minutě rozhodčí ocenil střet jabloneckého brankáře Hanuše se Žákem pokutovým kopem a Senegalec Gning penaltu proměnil ve svůj sedmý ligový gól. Zdramatizovat utkání se však už hostům nepodařilo. Naopak Hübschman vyslal do šance Sejka a ten chytře přeloboval brankáře Grigara.

Teplice tak nenavázaly na remízu 1:1 se Slavií a zůstávají nejhorším ligovým týmem na hřištích soupeřů, kde získaly pouhé čtyři body. Jablonec vstřelil v lize čtyři branky poprvé od května 2021, kdy stejným výsledkem porazil svého dnešního soupeře.

Pardubice už nejsou poslední

Fotbalisté Pardubic v Olomouci ztratili z penalty v nastavení vítězství a remizovali 2:2, přesto opustili poslední místo tabulky. Patnáctí Východočeši mají na šestnáctý Zlín náskok jednoho bodu. Pátá Sigma i popáté v jarní části sezony uhrála nerozhodný výsledek.

Sigma začala aktivněji a dva Ventúrovy pokusy po standardních situacích zblokovali hostující obránci. Vodháněl vypálil těsně vedle tyče a třetí Ventúrova střela už zamířila na branku, a jelikož těsně před Nitou skočila o zem, nadělala pardubickému brankáři nečekané problémy.

Olomouc mohla skórovat také po půlhodině hry, jenže Beneš po další Slámově standardce zamířil jen do středu branky. Jediný náznak šance Pardubic v prvním poločase přišel ve 31. minutě, kdy se po závaru ve vápně málem dostal ke střele ze zajímavé pozice Hlavatý.

Krátce po změně stran střílel Vodháněl, ale Nita si jeho pokus pohlídal. Po pěti minutách druhého poločasu rozehrál již několikátou standardní situaci velmi dobře Sláma, jenže Růskův pokus z první pokryl rumunský gólman.

Poté na Andrově stadionu začaly padat góly. V 59. minutě se Pardubice z ojedinělé akce dostaly do vedení. Po kombinaci Pikula s Černým se do míče opřel Hlavatý a precizní střelou k tyči otevřel skóre. Sigma však dokázala vzápětí srovnat, když průnikovou přihrávku využil Vodháněl a ranou pod horní tyč nedal Nitovi šanci zasáhnout.

Jenže to nebylo vše a během čtyř minut padla v Olomouci třetí branka. Výstavní střelou ke vzdálenější tyči z přímého kopu poslal Pardubice znovu do vedení Janošek. Čtyřiadvacetiletý záložník skóroval ve třetím kole za sebou a se šesti ligovými góly vede týmovou tabulku střelců.

O tři minuty později mohl Vodháněl podruhé v zápase srovnat, ovšem Nita si jeho technickou střelu pohlídal. Pardubický brankář pak uspěl také při standardní situaci Matouška z hranice pokutového území.

V nastaveném čase byl po druhé žluté kartě vyloučen pardubický trenér Kováč. Chvíli nato byl ve vápně hostů faulován Chytil, který se sám postavil k exekuci nařízené penalty a prudkou střelou do středu branky bezpečně proměnil. Nejlepší olomoucký střelec skóroval poosmé v ligovém ročníku.

21. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)

Branky: 12. a 73. Olayinka. Rozhodčí: Szikszay - Hájek, Kříž - Petřík (video). ŽK: Kalabiška, Brandner (oba Slovácko). Diváci: 15.619.

Slavia: Kolář - Douděra, Ogbu, Ousou, D. Jurásek - Holeš, Zafeiris - Schranz (71. Oscar), Hronek (57. Lingr), Olayinka (82. Jurečka) - Tecl (57. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška (84. Kudela) - Daníček - Petržela (57. Brandner), Trávník (57. Šašinka), Havlík, Doski (84. Juroška) - Vecheta (68. Sinjavskij). Trenér: Mucha.

Baník Ostrava - FC Hradec Králové 0:2 (0:1)

Branky: 23. Leibl, 70. Ryneš. Rozhodčí: Starý - Kubr, Vodrážka - Machálek (video). ŽK: Lischka, Kaloč, Pojezný, Bitri - Harazim, Kučera. Diváci: 4271.

Ostrava: Laštůvka - Pojezný, Bitri, Lischka - Cadu (68. Juroška), Kaloč, Šín (77. Miškovič), Šehič - Kuzmanovič (46. Jiří Klíma), Tijani (60. Almási), Plavšič (60. Buchta). Trenér: Hapal.

Hradec Králové: Bajza - Jakub Klíma, Kodeš, Leibl - Gabriel (90.+3 Dvořák), Kučera, Pudhorocký, Harazim, Smrž, Ryneš (84. Čech) - Matěj Koubek (75. Kubala). Trenér: Miroslav Koubek.

Sigma Olomouc - FK Pardubice 2:2 (0:0)

Branky: 61. Vodháněl, 90.+8 Chytil z pen. - 59. Hlavatý, 63. Janošek. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, Mikeska - Zelinka (video). ŽK: Beneš - Vacek, Kostka, Krobot, Kováč (trenér). ČK: 90.+1 Kováč. Diváci: 1957.

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Zmrzlý (46. Růsek) - Navrátil, Ventúra (66. Matoušek), Breite (72. Greššák), Zorvan (72. Přichystal), Sláma - Vodháněl (83. Vaněček), Chytil. Trenér: Jílek.

Pardubice: Nita - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Lima (56. Sychra), Hlavatý (85. Koukola), Janošek, Helešic (56. Pikul) - Černý (68. Krobot). Trenér: Kováč.

FK Jablonec - FK Teplice 4:1 (2:0)

Branky: 9. a 83. Sejk, 45.+3 Polidar, 55. Chramosta - 66. Gning z pen. Rozhodčí: Orel - Caletka, Slavíček - Adámková (video). ŽK: Gning, Mičevič, Chaloupek (všichni Teplice). Diváci: 1123.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc (86. Surzyn), Černák (62. Jovovič), Hübschman (90. Štěpánek), Považanec, Polidar - Sejk (90. Patrák), Chramosta (86. Ikaunieks). Trenér: Horejš.

Teplice: Grigar - Chaloupek, Mičevič, Hybš - Hyčka (46. Kodad), Mareček (77. Dramé), Kučera (46. Žák), Urbanec (46. Sy) - Trubač - Vachoušek (67. Hora), Gning. Trenér: Jarošík.