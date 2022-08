Slavia - Zlín 2:0. Pražané po krásné akci přidali po půl hodině druhou branku

V lize to tak slavné ale nebylo. Sešívaní totiž hráli první kolo v mladoboleslavském exilu Hradce Králové. Tam už ztratili body v nadstavbě minulé sezony, nyní na to navázali i na startu té nové. Hradec byl nesmírně efektivní, využil svou jedinou šanci k brance a k tomu výborně bránil. Zahušťoval prostory, Slavia si s hrou do plných nevěděla rady, nedokázala si ani pořádně vytvořit stoprocentní šance. Nepomohlo ani několik střídání, úvodní kolo tak body favoritovi nepřineslo. Napravit to tak chtějí dnes proti Zlínu, V domácím prostředí nic jiného než tři body neberou.