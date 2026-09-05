Slavia - Zbrojovka 1:0. Chorý se vrátil do základu domácích a hned proměnil penaltu
Sledujte online přenos z utkání sedmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Zbrojovkou Brno.
Utajený patent i sovětský zákaz. Končí výroba legendární české zbraně. Dobyla Západ
Byla to zbraň, kterou miloval západní svět, ale vlastní armáda ji kvůli sovětské munici nesměla používat. Používal ji Jiří Kajínek i policejní zásahovky. Československý zázrak CZ 75 způsobil revoluci, ale kvůli zpackanému patentu se stal jednou z nejkopírovanějších pistolí planety. Po více než padesáti letech Česká zbrojovka oznámila, že sériovou výrobu ikonických modelů pistole CZ 75 ukončí.
Merz: Německo stojí před zásadním zlomem s velkými dopady
Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Podle agentury Reuters to dnes uvedl německý kancléř Friedrich Merz.
ŽIVĚ U íránského ostrova Charg, který je klíčovým ropným terminálem, byly slyšet výbuchy
U íránského ostrova Charg v Perském zálivu byly v sobotu slyšet výbuchy. Informovala o tom íránská agentura Fars. Ostrov je klíčových ropným terminálem, připomněla agentura Reuters. Příčina výbuchů nebyla známá, ale agentura Nournews napojená na íránskou nejvyšší bezpečnostní radu s odvoláním na nepotvrzené zprávy z místních zdrojů hovoří o zásahu íránského tankeru americkou raketou.
ŽIVĚ Rusko tvrdí, že zasáhlo čtyři lodě v ukrajinských přístavech
Ruské síly zasáhly v ukrajinských přístavech Čornomorsk a Oděsa čtyři lodě. Podle agentury Interfax to v sobotu uvedlo ruské ministerstvo obrany. Informace nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.
Na tři dny zastavíme útoky na Kyjev, rozkázal Putin. Kvůli americké návštěvě
Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu tří dnů na Kyjev, uvedl v sobotu podle ruské státní agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu, platit začne od sobotní půlnoci.