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Slavia - Zbrojovka 1:0. Chorý se vrátil do základu domácích a hned proměnil penaltu

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Sledujte online přenos z utkání sedmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Zbrojovkou Brno.

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19.3.2019 Uherský Brod, Česká zbrojovka, jubilejní pistole
19.3.2019 Uherský Brod, Česká zbrojovka, jubilejní pistole
19.3.2019 Uherský Brod, Česká zbrojovka, jubilejní pistole

Utajený patent i sovětský zákaz. Končí výroba legendární české zbraně. Dobyla Západ

Byla to zbraň, kterou miloval západní svět, ale vlastní armáda ji kvůli sovětské munici nesměla používat. Používal ji Jiří Kajínek i policejní zásahovky. Československý zázrak CZ 75 způsobil revoluci, ale kvůli zpackanému patentu se stal jednou z nejkopírovanějších pistolí planety. Po více než padesáti letech Česká zbrojovka oznámila, že sériovou výrobu ikonických modelů pistole CZ 75 ukončí.

Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas
Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas
Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas

ŽIVĚ U íránského ostrova Charg, který je klíčovým ropným terminálem, byly slyšet výbuchy

U íránského ostrova Charg v Perském zálivu byly v sobotu slyšet výbuchy. Informovala o tom íránská agentura Fars. Ostrov je klíčových ropným terminálem, připomněla agentura Reuters. Příčina výbuchů nebyla známá, ale agentura Nournews napojená na íránskou nejvyšší bezpečnostní radu s odvoláním na nepotvrzené zprávy z místních zdrojů hovoří o zásahu íránského tankeru americkou raketou.

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