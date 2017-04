Slavia vydřela výhru v Karviné, patičkou rozhodl Mingazov

před 1 hodinou

Slavia zvítězila v Karviné 2:1 a opět stáhla náskok Plzně v čele tabulky na jediný bod. Vítěznou braku zaznamenal v 80. minut Muris Mešanovič.

Karviná - Fotbalisté Slavie vydřeli ve 23. kole první ligy výhru 2:1 na hřišti Karviné a udrželi se tak v jednobodovém kontaktu s lídrem tabulky Plzní. Dvěma góly se o to zasloužil Muris Mešanovič, který se tak s deseti góly dotáhl na třetí místo tabulky střelců.

Rozhodující gól dal deset minut před koncem patičkou. Za Karvinou, která prohrála potřetí za sebou, se prosadil z penalty Tomáš Wágner. Slavia prodloužila sérii bez porážky na 21 soutěžních utkání. Oba celky čeká ve středu další souboj v českém poháru.

Do sestavy Slavie se vrátil Sýkora, naopak ale chyběli Hušbauer a kanonýr Škoda, který začal jen na lavičce. Šanci místo něj dostal Mešanovič a stal se mužem zápasu.

Jako první však zahrozili domácí. Po rohovém kopu Budínského se k odraženému míči dostal Šisler a bez přípravy střílel těsně vedle Pavlenkovy tyče. Na konci třetí minuty dostali sešívaní možnost přímého kopu, ke kterému se postavil Barák, poslal jej přes zeď, ale Laštůvka míč vytáhl na roh. Poradil si i s dalšími Barákovou střelou a pokusem Frydrycha.

Ve 12. minutě už ale šli slávisté do vedení. Sýkorův trestňák hlavičkoval z bezprostřední blízkosti Lüftner, Laštůvka bravurně zakročil, ale Mešanovič z dorážky dotlačil míč do brány.

Karviná mohla odpovědět téměř okamžitě. Po průniku do vápna obstřeloval Kalabiška bránící protihráče i Pavlenku, ale míč zakroutil těsně vedle tyče.

Ve 36. minutě nasadil Deli šlapáka Janečkovi, a protože šlo o faul ve vápně, dostala Karviná možnost zahrávat pokutový kop. Míč si vzal Wágner a rutinérsky proměnil. Pavlenku poslal do opačného koutu brány.

Wággner dostal míč do branky i ve druhé půli, ale radost mu uťal ofsajdový praporek. Následně to hořelo před Laštůvkou, jenže Barákovi skočil do cesty Jovanovič. Vzápětí měl blízko ke gólu Ščuk, ale jeho ránu k tyči vyškrábl Laštůvka.

Rozhodující moment tak přišel v 80. minutě. Barákův centr propadl houštinou těl a Mešanovič jej patičkou doklepl do branky. Vstřelil tak svůj jubilejní desátý gól v sezoně a potvrdil, že se mu proti Karviné střelecky daří, když jediným gólem rozhodl i podzimní souboj.

MFK Karviná - Slavia Praha 1:2 (1:1)

Branka: 36. Wágner z pen. - 12. a 80. Mešanovič. Rozhodčí: Orel - Koval, Kubr. ŽK: Jovanovič, Eismann, Košťál - Ščuk, Pavlenka, Barák. Diváci: 4830.

Sestavy:

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Jovanovič, Eismann - Janečka (81. Jurčo), Šisler - Budínský, Panák (67. Dressler), Kalabiška - Wágner. Trenér: J. Weber.

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora (46. Tecl), Ščuk, Barák, Zmrhal (67. Mingazov) - Mešanovič (83. Škoda). Trenér: Šilhavý.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou

