19. 4. Rostislav
Reklama
Reklama
Sport

Slavia vybouchla v Hradci, Bořil byl po zkratu vyloučen. Liga dostala novou zápletku

ČTK

Fotbalisté pražské Slavie v 30. kole prohráli 1:2 v Hradci Králové a přišli o neporazitelnost v ligové sezoně. Jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu se po tomto víkendu snížil na rozdíl pěti bodů.

Jan Bořil a Adam Vlkanova v zápase Hradec - SlaviaFoto: ČTK
Reklama

Obhájci titulu vedli po penaltě Erika Prekopa, v 39. minutě ale srovnal Mick van Buren a obrat dokonal ve čtvrté minutě nastavení z pokutového kopu Vladimír Darida.

Za protesty po penaltovém faulu byl po dvou žlutých kartách vyloučen kapitán hostů Jan Bořil, už předtím v 88. minutě uviděl červenou kartu jeho spoluhráč Youssoupha Mbodji.

Slavia prohrála v lize po 29 zápasech, naposledy nestačila loni v květnu na Jablonec. Pátý Hradec zvítězil ve čtvrtém kole v řadě a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul, kterou si zahraje šest nejlepších mužstev.

Dostihnout ho mohou ještě Liberec s Olomoucí, v případě bodové shody těchto tří celků ale bude mít nejhorší vzájemnou bilanci Olomouc.

Reklama
Reklama

30. kolo první fotbalové ligy:

FC Hradec Králové - Slavia Praha 2:1 (1:1)

Branky: 39. Van Buren, 90.+4 Darida z pen. - 21. Prekop z pen. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Ochotnický (video). ŽK: Čihák - Prekop, Bořil. ČK: 88. Mbodji, 90.+2 Bořil (oba Slavia). Diváci: 9300 (vyprodáno).

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Suchomel, Dancák, Darida, Horák - Kučera (72. Trubač), Van Buren (80. Regža) - Mihálik (17. Vlkanova). Trenér: Horejš.

Reklama
Reklama

Slavia: Markovič - Bořil, Ogbu, Mbodji - Douděra (62. Isife), Moses, Sadílek (67. Suleiman), Jurásek - Provod, Kušej (62. Cham) - Prekop. Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1.

Slavia

29

20

8

1

61:22

68

2.

Sparta

29

19

6

4

60:31

63

3.

Jablonec nad Nisou

29

15

6

8

40:31

51

4.

Plzeň

28

14

8

6

49:33

50

5.

Hradec Králové

29

13

7

9

42:34

46

6.

Liberec

29

11

10

8

41:29

43

7.

Olomouc

29

12

7

10

33:32

43

8.

Karviná

29

12

3

14

43:48

39

9.

Pardubice

28

9

8

11

35:45

35

10.

Zlín

29

9

7

13

36:45

34

11.

Bohemians 1905

29

9

6

14

24:35

33

12.

Mladá Boleslav

29

7

11

11

41:52

32

13.

Teplice

29

6

11

12

29:37

29

14.

Slovácko

29

5

8

16

25:43

23

15.

Ostrava

29

5

7

17

25:44

22

16.

Dukla

29

3

11

15

18:41

20

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama