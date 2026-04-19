Slavia vybouchla v Hradci, Bořil byl po zkratu vyloučen. Liga dostala novou zápletku

Fotbalisté pražské Slavie v 30. kole prohráli 1:2 v Hradci Králové a přišli o neporazitelnost v ligové sezoně. Jejich náskok v čele tabulky na druhou Spartu se po tomto víkendu snížil na rozdíl pěti bodů.
Obhájci titulu vedli po penaltě Erika Prekopa, v 39. minutě ale srovnal Mick van Buren a obrat dokonal ve čtvrté minutě nastavení z pokutového kopu Vladimír Darida.
Za protesty po penaltovém faulu byl po dvou žlutých kartách vyloučen kapitán hostů Jan Bořil, už předtím v 88. minutě uviděl červenou kartu jeho spoluhráč Youssoupha Mbodji.
Slavia prohrála v lize po 29 zápasech, naposledy nestačila loni v květnu na Jablonec. Pátý Hradec zvítězil ve čtvrtém kole v řadě a zajistil si účast v nadstavbové skupině o titul, kterou si zahraje šest nejlepších mužstev.
Dostihnout ho mohou ještě Liberec s Olomoucí, v případě bodové shody těchto tří celků ale bude mít nejhorší vzájemnou bilanci Olomouc.
30. kolo první fotbalové ligy:
FC Hradec Králové - Slavia Praha 2:1 (1:1)
Branky: 39. Van Buren, 90.+4 Darida z pen. - 21. Prekop z pen. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Ochotnický (video). ŽK: Čihák - Prekop, Bořil. ČK: 88. Mbodji, 90.+2 Bořil (oba Slavia). Diváci: 9300 (vyprodáno).
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Suchomel, Dancák, Darida, Horák - Kučera (72. Trubač), Van Buren (80. Regža) - Mihálik (17. Vlkanova). Trenér: Horejš.
Slavia: Markovič - Bořil, Ogbu, Mbodji - Douděra (62. Isife), Moses, Sadílek (67. Suleiman), Jurásek - Provod, Kušej (62. Cham) - Prekop. Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
1.
Slavia
29
20
8
1
61:22
68
2.
Sparta
29
19
6
4
60:31
63
3.
Jablonec nad Nisou
29
15
6
8
40:31
51
4.
Plzeň
28
14
8
6
49:33
50
5.
Hradec Králové
29
13
7
9
42:34
46
6.
Liberec
29
11
10
8
41:29
43
7.
Olomouc
29
12
7
10
33:32
43
8.
Karviná
29
12
3
14
43:48
39
9.
Pardubice
28
9
8
11
35:45
35
10.
Zlín
29
9
7
13
36:45
34
11.
Bohemians 1905
29
9
6
14
24:35
33
12.
Mladá Boleslav
29
7
11
11
41:52
32
13.
Teplice
29
6
11
12
29:37
29
14.
Slovácko
29
5
8
16
25:43
23
15.
Ostrava
29
5
7
17
25:44
22
16.
Dukla
29
3
11
15
18:41
20
