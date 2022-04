Slavia veze body z Jablonce, Sparta porazila Slovácko. Nezaváhala ani Plzeň

Bodové rozestupy mezi největšími adepty na titul ve Fortuna:Lize se po 29, kole základní části nezměnily. Slavia vyhrála v Jablonci 2:1, stejným poměrem přehrála Plzeň Baník Ostrava. Sparta si doma poradila se Slováckem 3:1.

Sparta zvítězila v nejvyšší soutěži popáté za sebou a ze třetího místa nadále ztrácejí čtyři body na vedoucího obhájce titulu Slavii. Naopak tým z Uherského Hradiště prohrál po sedmi kolech.

Souboj dvou sousedních mužstev v tabulce, která se znovu utkají v nadstavbové skupině a 4. května i ve finále domácího poháru, otevřel střelecky Dávid Hancko. V závěru poločasu srovnal Daniel Holzer, ale Bořek Dočkal vzápětí vrátil Letenským vedení. Pojistku přidal ve druhé půli jubilant Adam Hložek. Sparta prohrála jediný z 20 domácích ligových zápasů se Slováckem (z toho 18 vítězství) a částečně mu oplatila podzimní debakl 0:4, kterým vyrovnala svou nejvyšší porážku v samostatné lize.

Sparťan Hložek ve věku 19 let, osmi měsíců a 23 dnů nastoupil do 100. zápasu v lize, což se před ním nikomu v historii samostatné ligy nepovedlo.

V deváté minutě se domácí dostali do první velké šance. Hložek sklepl k Čvančarovi nákop brankáře Heči, zblokovaná střela sparťanského útočníka však skončila vedle. Na druhé straně našel Tomič na zadní tyči Holzera, jehož zakončení skončilo na tyči, míč se ještě kutálel po brankové čáře.

Stoper Pražanů Vitík zase hlavičkoval nad. Poté hostující gólman Nguyen vyrazil střelu kapitána Dočkala a dorážku Ladislava Krejčího staršího zastavil obětavě záložník Ljovin. V další příležitosti hostů se ocitl znovu Tomič, po centru na zadní tyč však zblízka zakončil do boční sítě.

V 33. minutě Letenští otevřeli skóre. Dočkal ze standardní situace našel Hancka, který zamířil do horního rohu. Slovenský reprezentant zaznamenal pátou trefu v této ligové sezoně, Dočkal zase ve čtvrtém kole po sobě asistoval.

Za devět minut hosté srovnali. Kalabiška elegantní patičkou přihrál Holzerovi a bývalý sparťanský záložník nedal střelou na vzdálenější tyč Hečovi šanci. V ročníku nejvyšší soutěže se mezi střelce zapsal počtvrté.

Za necelé dvě minuty však sparťané opět odskočili. Ljovin zaváhal při rozehrávce, balonu se zmocnil Dočkal a vrátil svému týmu vedení. Třiatřicetiletý záložník se v nejvyšší soutěži gólově prosadil poprvé od loňského května.

Po změně stran Čvančara zblízka po centru Ladislava Krejčího mladšího přestřelil. V 64. minutě špatně rozehrál hostující stoper Šimko, jenže Čvančara sparťanské přečíslení vyřešil pouze střelou do rukavic připraveného Nguyena.

V 72. minutě přidali domácí pojistku. Hancko prodloužil Dočkalův centr z rohu a Hložek z bezprostřední blízkosti dostal míč do sítě. V ligové sezoně skóroval poosmé.

Prudký centr střídajícího Haraslína před branku pak trefil stopera Slovácka Hofmanna do hlavy, od níž se míč odrazil do břevna. Sparta pod trenérem Vrbou doma v lize ve 23 zápasech neprohrála (z toho 21 vítězství) a v této sezoně tam získala 41 z celkových 66 bodů.

Plzeň prolomila remízovou sérii

Fotbalisté Plzně porazili Ostravu 2:1 a zvítězili po třech remízách za sebou. Svěřenci trenéra Michala Bílka z druhého místa tabulky dál ztrácí bod na vedoucí Slavii. Ve 31. minutě otevřel skóre Jhon Mosquera, po hodině srovnal vlastním gólem Milan Havel, ale krátce nato Viktorii vrátil vedení Pavel Bucha. Západočeši mají utkání před koncem základní části jisté, že do nadstavby půjdou nejhůře z druhé pozice.

Na lavičce Baníku nevyšla premiéra trenérovi Tomáši Galáskovi, který v týdnu nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu. Slezané v lize nevyhráli pošesté za sebou a Viktorii neporazili ve 25. utkání nejvyšší soutěže v řadě.

Plzeňští si v úvodu vytvořili několik nebezpečných závarů, ale obrana Baníku odolávala. Ve 13. minutě Řezníkovu střelu zastavil brankář Laštůvka.

Po půl hodině hry už se domácí dočkali gólu. Santos nákopem z vlastní poloviny vyslal do úniku Mosqueru, který elegantně přehodil Laštůvku. Kolumbijský záložník zaznamenal šestou ligovou trefu v sezoně.

Viktoria mohla do konce první půle vedení navýšit, ale ostravský brankář vychytal Mosqueru a těsně před pauzou i Kopice.

Po bojovném začátku druhého poločasu Ostravští v 62. minutě šťastně vyrovnali, když si Buchtovu přihrávku Havel ve skluzu srazil do vlastní branky.

Nejlepší plzeňský střelec Beauguel mohl vzápětí skórovat, ale tváří v tvář ho vychytal Laštůvka. Hned v 65. minutě už si domácí vzali náskok zpátky díky Buchovi, jenž zblízka zakončil akci Sýkory a Kopice.

O chvíli později Bucha těsně přestřelil, Mosquerovu ránu zase vyrazil Laštůvka. Dvě minuty před koncem neměl daleko k vyrovnání Buchta, ale hlavičkoval o kousek vedle. Plzeňští doma protáhli sérii bez ligové porážky na 23 duelů.

Slavii k vítězství v Jablonci pomohla chyba Hanuše

Slavii poslal v 31. minutě do vedení Ivan Schranz po obrovské chybě brankáře Jana Hanuše a v 84. minutě přidal po dalším zaváhání domácí defenzivy pojistku Stanislav Tecl. O tři minuty později už jen snížil střídající Jan Krob.

Červenobílí si částečně spravili náladu po čtvrteční porážce 1:3 v odvetě čtvrtfinále Evropské konferenční ligy a vyřazení ze soutěže a kolo před koncem základní části nejvyšší soutěže nadále vedou tabulku o bod před druhou Plzní. Jablonec prohrál poosmé z posledních devíti ligových zápasů se Slavií, už devět kol čeká na vítězství a patří mu 12. místo s náskokem pouhých dvou bodů na barážové pozice.

Slavia nastoupila se sedmi změnami v základní sestavě oproti čtvrtečnímu utkání s Feynoordem. Mezi tyčemi dostal před Mandousem přednost Kolář, na stoperu nastoupil Kúdela a v útoku pak Tecl. Nezvykle na postu podhrota hrál Fila.

Pražané se v netradiční sestavě hledali a oproti předpokladům v první půli nijak výrazně nedominovali. Ve 13. minutě těsně nedosáhl na centr Plavšič, na druhé straně hosté zablokovali Kratochvílovu střelu.

Jablonečtí dobře dostupovali hráče a nepouštěli favorita do šancí, v 31. minutě mu ale sami doslova darovali vedení. Gólman Hanuš, který krátce působil i ve Slavii vyběhl daleko před pokutové území, míč místo odkopu začal nepochopitelně zpracovávat a nabídl úvodní trefu Schranzovi, který bez problémů poslal balon do prázdné branky. Ještě v minulé sezoně jablonecký ofenzivní hráč skóroval podesáté v ligovém ročníku.

Severočeši mohli rychle odpovědět, míč se napříč pokutovým územím dostal až na pravou stranu k Surzynovi, ale ten tvrdou přízemní střelou minul. Domácí chtěli ještě do pauzy srovnat, ale slávisté nápor s vypětím sil ustáli.

Po změně stran se dlouho hrálo bez šancí. V 64. minutě se tlačil do úniku Schranz, míč si však ukopl. Jablonec se sice snažil o vyrovnání, ale Slavia kontrolovala průběh více než v úvodním dějství.

V 84. minutě navíc Pražané přidali pojistku. Dlouhý aut ze strany prodloužil hlavou střídající Talovjerov a nehlídaný Tecl zády poslal balon do sítě přes brankáře Hanuše, který opět zaváhal. Domácí ještě závěr zdramatizovali, když se za tři minuty trefil přesně pod břevno střídající Krob. Srovnat už ale Jablonečtí nedokázali ani v pětiminutovém nastavení.

Liberec otáčel

Fotbalisté Slovanu Liberec porazili doma Karvinou 2:1, přestože v úvodu prohrávali. Senegalský záložník Modou Ndiaye vstřelil ve 12. minutě první gól v české lize, ale penalta Michaela Rabušice ukončila po 378 minutách liberecký gólový půst a slovenský záložník Martin Koscelník zařídil, že tři body zůstaly u Nisy. Severočeši vyhráli poprvé po třech kolech, postoupili na osmé místo a už mají jistotu, že nebudou hrát ve skupině o záchranu, Karviná na dně tabulky ztrácí šest kol před koncem na předposlední místo už deset bodů.

Karvinský trenér Páník změnil po prohře na Slovácku sestavu na pěti místech, mimo jiné se do branky vrátil Bajza, na hrot Papadopulos a záložník Jursa nastoupil poprvé v sezoně v základní sestavě. Liberecký kouč Kozel nezůstal s obměnou své jedenáctky příliš pozadu a při čtyřech změnách se vrátil k rozestavení se dvěma útočníky, když dopředu poslal Rondiče i Rabušice.

Domácí začali aktivně, ale vytěžili z toho jen tři rohové kopy v rozpětí úvodních deseti minut. Hned při tom prvním zkoušel Gebre Selassie zakončit patičkou, ale brankáře Bajzu nenachytal. Zato první útok hostů skončil gólem. Po Mikušově centru hlavičkoval Ndiaye a belgický brankář Vliegen hned věděl, že ve svém druhém ligovém zápase už čisté konto neudrží.

V závěru první půlhodiny mohl liberecké čekání na gól ukončit Koscelník, ale Bajza jeho tvrdou střelu z hranice šestnáctky vyrazil. V 31. minutě Mikuš v šestnáctce zbytečně pomohl na zem Ghalimu a Rabušic z penalty "panenkovským" dloubákem vyrovnal. Pro nejlepšího střelce domácích to byl šestý ligový gól v sezoně. Jeden z nich vstřelil i při podzimní výhře v Karviné 2:1.

Úvod druhého poločasu patřil jednoznačně Liberci. Nejprve Ghaliho tečovaná střela olízla tyč z vnější strany a vzápětí Koscelník zblízka trefil jen břevno. V 63. minutě už to slovenský záložník provedl dokonale. Zpracoval si hlavou centrovaný míč, levačkou namířil přesně k tyči a dal první gól po téměř dvouleté pauze.

Vyrovnat mohl Šehič, ale sám před brankou poslal míč vedle. Na druhé straně se brankář Bajza znovu vytáhl při dvou střelách Višinského. Hosté v závěru hráli vabank a mohli prohrát ještě větším rozdílem. V nastaveném čase šel Matoušek z poloviny hřiště sám na brankáře, ale ten jeho kličku vystihl. Liberec tak Karvinou porazil stejným výsledkem jako na podzim a uchoval si ještě naději na proniknutí do skupiny o titul.

Mladá Boleslav drží naději na skupinu o titul

O vítězství Mladé Boleslavi ve Zlíně rozhodli brankami David Douděra a Tomáš Ladra, v závěru snížil střídající Rudolf Reiter. Středočeši podruhé za sebou zvítězili a udrželi naději na účast v nadstavbové skupině o titul. Na šestý celek tabulky Hradec Králové ztrácejí bod. "Ševci" tři kola po sobě nevyhráli, ztratili šanci na skupinu o umístění a základní část zakončí na 11. příčce.

Od úvodu byly na trávníku k vidění zajímavé momenty. Do dvou minut vměstnal dva nebezpečné pokusy domácí záložník Dramé, jednou pálil do gólmana a jednou vedle. Mezi tyče se nevešla ani hlavička Fantiše.

Boleslav zahrozila Smržovou střelou těsně nad a v 16. minutě po spolupráci Matějovského s Douděrou Matejov včas odkopl míč za překonaným Rakovanem. Na další akci této dvojice už ale "Ševci" nezareagovali. Učebnicovou kolmici Matějovského poslal Douděra do sítě a skóroval tak v pátém ligovém utkání po sobě, do kterého zasáhl.

Středočeši po vedoucím gólu ovládli hru, kontrolovali střed pole a byli rychlejší v přechodu do útoku. Po půlhodině mohl přidat pojistku Ladra, ale po přihrávce Matějovského střílel těsně vedle. Dirigent mladoboleslavské hry se ve 38. minutě pokusil ze středového kruhu překonat Rakovana po vzoru českého reprezentanta Schicka na Euru, ale gólman Zlína míč s námahou vytlačil na roh.

Po půlminutě druhé půle měl na hlavě vyrovnání Janetzký, mířil ale vedle. Boleslav pak opět využila mezery v obraně domácích, za niž se dostal Ladra a v 51. minutě překonal podruhé Rakovana.

"Ševci" se nevzdali a snažili se o korekci stavu. Chyběla jim však přesnost ve finální fázi i moment překvapení. Po Dramého střele byl Šeda na místě. Ujala se až v 82. minutě teč střídajícího Reitera po centru od Jawa. Matějovský pak na opačné straně napálil břevno, ale jeho tým už vítězství uhájil. Zlín prohrál teprve podruhé z posledních devíti domácích ligových zápasů.

Hradec drží šesté místo

Fotbalisté Hradce Králové porazili v domácím utkání 29. kola první ligy Olomouc 3:0 a drží se v tabulce na šestém místě, které by jim zajistilo postup do mistrovské části nadstavby. "Votroky" poslal do vedení v 38. minutě Jan Mejdr a ve druhém poločase se dvakrát trefil Daniel Vašulín. Východočeši neprohráli v soutěži pošesté za sebou a jsou před závěrečným kolem o bod před sedmou Mladou Boleslaví. Olomouc se propadla na desátou příčku.

Hostující Hanáci byli v Mladé Boleslavi, kde Hradec Králové hraje v azylu své domácí zápasy, zpočátku aktivnější. V 18. minutě se dožadovali po Vepřekově pádu v pokutovém území odpískání penalty, rozhodčí Černý jim však nevyhověl. Videorozhodčí na utkání nebyl. O chvíli později si naběhl na Breiteho přímý kop Jemelka, jenže z nadějné pozice přestřelil.

Hradec Králové hrozil z rychlých brejků a v 38. minutě udeřil. Po rychlé akci na levé straně hřiště našel Vlkanova před brankou nabíhajícího Mejdra a ten otevřel skóre zápasu. Šestadvacetiletý obránce "Votroků" zaznamenal první ligový gól v kariéře. Olomouc mohla ještě do přestávky srovnat, ale Chytilovu střelu zneškodnil pozorný brankář Vízek.

Trenér hostů Jílek reagoval na nepříznivý stav dvojnásobným střídáním, byl to ale Hradec, který držel ve druhé půli tempo hry. V 53. minutě běžel sám na brankáře Vašulín, jenže nezamířil přesně a zlostně nakopl jeden z reklamních panelů. Vzápětí byl blízko druhému gólu také Mejdr, nicméně při obstřelu těsně minul.

V 60. minutě se už domácí dočkali. Po dalším rychlém brejku našel Mejdr v pokutovém území Vašulína a ten lehkou tečí překonal brankáře Macíka. Olomouci se navíc ani v dalším průběhu nedařilo dostat soupeře pod tlak a dvanáct minut před koncem inkasovala potřetí. Vyběhnuvší Macík sice odvrátil míč před jedním z protihráčů, balon se však dostal k Vašulínovi a hradecký útočník zpečetil pátou brankou v sezoně vítězství "Votroků". Hradec Králové porazil Olomouc po čtyřech zápasech.

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 3:1 (2:1)

Branky: 33. Hancko, 43. Dočkal, 72. Hložek - 42. Holzer. Rozhodčí: Szikszay - Hájek, Caletka - Štěrba (video). ŽK: Pavelka, Hancko - Sadílek, Divíšek. Diváci: 14.235.

Sparta: Heča - Sáček, Vitík, Hancko, Ladislav Krejčí I - Pešek (65. Haraslín), Pavelka (88. Souček), Ladislav Krejčí II, Dočkal (76. Karabec), Hložek (88. Minčev) - Čvančara (76. Pulkrab). Trenér: Vrba.

Slovácko: Nguyen - Tomič (73. Reinberk), Hofmann, Šimko, Kalabiška (83. Juroška) - Havlík, Ljovin (59. Cicilia) - Petržela (59. Kohút), Sadílek, Holzer (83. Divíšek) - Jurečka. Trenér: Svědík.

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 31. Mosquera, 65. Bucha - 62. vlastní Havel. Rozhodčí: Berka - Kříž, Váňa - Ondráš (video). ŽK: Řezník - Takács, Pokorný, Jaroň. Diváci: 10.726.

Plzeň: Staněk - Řezník, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (86. Šulc), Sýkora (69. Chorý), Mosquera (90.+2 Holík) - Beauguel (86. Čermák). Trenér: Bílek.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Takács (75. Chlumecký), Fleišman - Jaroň (67. Falta), Kaloč, Kuzmanovič (67. Budínský), Boula (71. Šín), Buchta - Klíma (75. Smékal). Trenér: Galásek.

FK Jablonec - Slavia Praha 1:2 (0:1)

Branky: 87. Krob - 31. Schranz, 84. Tecl. Rozhodčí: Hocek - Kubr, Šimáček - Franěk (video). ŽK: Černák, Pilař, Silný, Martinec, Krob - Fila, Tecl, Kolář. Diváci: 4056.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený (74. Krob) - Hübschman (73. Považanec) - Černák, Kratochvíl, Houska, Pilař (74. Kadlec) - Ikaunieks (57. Silný). Trenér: Rada.

Slavia: Kolář - Bah, Kúdela, Kačaraba, Jurásek - Hromada (87. Ševčík), Traoré (87. Oscar) - Schranz, Fila (55. Talovjerov), Plavšič (55. Olayinka) - Tecl. Trenér: Trpišovský.

FC Hradec Králové - Sigma Olomouc 3:0 (1:0)

Branky: 60. a 78. Vašulín, 38. Mejdr. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Líkař. ŽK: Mejdr, Vlkanova, Novotný - Slavíček. Diváci: 670.

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Rada (62. Kodeš), Kučera (89. Soukeník), Vlkanova, Novotný - Vašulín, Kubala (86. Prekop). Trenér: Koubek.

Olomouc: Macík - Slavíček (75. Hadaš), Hubník, Jemelka, Vepřek (66. Vaněček) - Greššák (46. González), Breite - Navrátil (60. Beneš), Růsek, Zifčák (46. Zmrzlý) - Chytil. Trenér: Jílek.

FK Pardubice - FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 33. Jeřábek, 74. Kostka. Rozhodčí: Klíma - Mokrusch, Pečenka - Kocourek (video). ŽK: Vacek - Trubač, Hasil, Kučera, Žitný. Diváci: 897.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Cadu - Patrák, Vacek (68. Červa), Jeřábek, Solil, Rezek (46. Huf, 80. Matějka) - Černý (82. Mareš). Trenér: Novotný.

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 82. Reiter - 21. Douděra, 51. Ladra. Rozhodčí: Radina - Vodrážka, Antoníček. ŽK: Procházka, Vraštil, Hrubý - Dancák, Smrž, Karafiát. Diváci: 2477.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov (79. Simerský) - Conde - Dramé (79. Jawo), Hrubý, Janetzký, Fillo (61. Reiter) - Fantiš (61. Čanturišvili). Trenér: Kalivoda.

M. Boleslav: Šeda - Pech, Šimek, Suchý, Karafiát - Smrž - Douděra (81. Sladký), Matějovský, Dancák (68. Hlavatý), Ewerton (90.+1 Skalák) - Ladra (68. Škoda). Trenér: Hoftych.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Kučera, Hasil - Hyčka (67. Boljevič), Trubač, Vobecký (67. Ledecký), Prošek (53. Kodad), Fortelný (73. Žitný) - Žák, Sejk (73. Succar). Trenér: Jarošík.

Slovan Liberec - MFK Karviná 2:1 (1:1)

Branky: 32. Rabušic z pen., 60. Koscelník - 12. Ndiaye. Rozhodčí: Petřík - Leška, Vyhnanovský. ŽK: Ghali, Gebre Selassie, Havelka - Svoboda. Diváci: 1521.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Koscelník, Tiéhi, Frýdek (80. Stoch), Havelka (80. Michal), Ghali (63. Hilál) - Rondič (72. Matoušek), Rabušic (63. Višinský). Trenér: Kozel.

Karviná: Bajza - Mikuš, Dramé, Buchta, Šehič - Zorvan (83. Chvěja), Ndiaye (72. Túlio), Qose (66. Sinjavskij), Jursa, Bartošák (83. Holík) - Papadopulos (66. Svoboda). Trenér: Páník.

Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 2:1 (1:1)

Branky: 39. Van Buren, 64. Skovajsa - 20. Květ z pen. Rozhodčí: Zelinka - Podaný, Pfeifer. ŽK: Valenta, Hora - Vondra. Diváci: 4113.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Valenta, Čavoš (77. Hora) - Van Buren, Škoda (81. Hais), Brandner (81. Penner) - Mihálik (90. Novák). Trenér: Horejš.

Bohemians: Valeš - Dostál, Křapka, Vondra, Hašek - Jindřišek, Mareček (65. Köstl) - Fulnek (73. Kovařík), Hronek (65. Vaníček), Květ (56. Chramosta) - Bartek (56. Beran). Trenér: Veselý.