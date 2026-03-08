Slavia - Sparta. Po zklamáních v poháru je tady derby, Slavii může postrčit k titulu
Sledujte online přenos z utkání 25. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Spartou Praha.
Plzeň ukončila střelecké trápení a po výhře nad Hradcem dotáhl Jablonec
Fotbalisté Plzně zvítězili v 25. kole první ligy v Hradci Králové 3:0 a posunuli se na třetí místo tabulky o skóre před Jablonec. Hosté rozhodli dvěma góly na přelomu poločasů po chybách domácího brankáře Adama Zadražila. Nejprve se prosadil Salim Fago Lawal a po něm Cheick Souaré. V 66. minutě uzavřel skóre Tomáš Ladra.
Fantastický Jílek korunoval sezonu. Na závěr MS víceboje vydřel stříbro
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu ve čtyřboji se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10.000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem.
ŽIVĚ Konflikt prudce zdražuje paliva, naftu až o 3 Kč. „Ohlušující ticho,“ viní vládu ODS
Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v ČR o další koruny. Opozice viní vládu, že nedělá dost pro to, aby pumpám zatrhla prodávat staré palivo za nové ceny.
Moravec oznámil v přímém přenosu odchod z ČT. Překvapil tím i vedení televize
Václav Moravec po dlouhých jedenadvaceti letech končí v České televizi. Oznámil to v neděli na konci OVM, v jejichž první hodině byl jedním z hostů takřka po deseti letech také předseda SPD Tomio Okamura. „Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT,“ zdůraznil Moravec.