Sport
Slavia - Sparta. Po zklamáních v poháru je tady derby, Slavii může postrčit k titulu

Sledujte online přenos z utkání 25. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Spartou Praha.

Radost plzeňských fotbalistů

Plzeň ukončila střelecké trápení a po výhře nad Hradcem dotáhl Jablonec

Fotbalisté Plzně zvítězili v 25. kole první ligy v Hradci Králové 3:0 a posunuli se na třetí místo tabulky o skóre před Jablonec. Hosté rozhodli dvěma góly na přelomu poločasů po chybách domácího brankáře Adama Zadražila. Nejprve se prosadil Salim Fago Lawal a po něm Cheick Souaré. V 66. minutě uzavřel skóre Tomáš Ladra.

Rychlobruslař Metoděj Jílek v závodě na 5000 m na ZOH 2026

Fantastický Jílek korunoval sezonu. Na závěr MS víceboje vydřel stříbro

Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu ve čtyřboji se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10.000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem.

„Náš čas se naplnil a stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech," oznámil v přímém přenosu Václav Moravec

Moravec oznámil v přímém přenosu odchod z ČT. Překvapil tím i vedení televize

Václav Moravec po dlouhých jedenadvaceti letech končí v České televizi. Oznámil to v neděli na konci OVM, v jejichž první hodině byl jedním z hostů takřka po deseti letech také předseda SPD Tomio Okamura. „Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT,“ zdůraznil Moravec.

