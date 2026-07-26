Slavia - Slovácko. Velmi netradiční sestava Slavie, na hřiště jde mix mladíků a posil
Sledujte online přenos z utkání prvního kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Slováckem.
Islamistický terorista na svobodě. Jak je možné, že v Berlíně vraždila „známá firma“?
Vyšetřování útoku na berlínský Pride festival odhaluje trhliny v německém justičním systému. Jedenadvacetiletý Abdul Rahman Ballout, který v plné rychlosti najel dodávkou do davu, byl pro policii „známou firmou“. Kriminalisté znali jeho plány připojení k Islámskému státu a za terorismus by už odsouzen. Přesto se pohyboval zcela volně a legálně si vypůjčil dodávku, se kterou spáchal vražedný čin.
Na seznamu UNESCO jsou nově i normandské pláže, Olymp či japonská města
Normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska, řecké pohoří Olymp či starověká japonská města Asuka a Fudžiwara byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. S odvoláním na Výbor pro světové dědictví UNESCO, který zasedá v jihokorejském Pusanu, o tom informují tiskové agentury.
Knížák nechával jen málokoho chladným. S jeho smrtí končí jedna kapitola českého umění
Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény, výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze. Někdejší ředitel pražské Národní galerie a bývalý rektor Akademie výtvarných umění (AVU) zemřel v neděli ráno ve věku 86 let.
Policie po útoku v Berlíně pátrá po 21letém Abdulovi, má vazby na islamistický terorismus
Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok.
Den, který začal barvami duhy a skončil černou. „Nezlomí nás,“ vzkazuje berlínská LGBTQ+ komunita
Prázdné láhve od alkoholu a plné odpadkové koše svědčí o tom, že se v berlínském parku Tiergarten ještě před pár hodinami lidé dobře bavili. Oslavy, které provázejí akci na podporu práv komunity LGBT+, ale přerušil v sobotu večer útok. Vyžádal si prozatím jednu oběť a 16 zraněných, tři z nich jsou v ohrožení života.