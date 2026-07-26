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Slavia - Slovácko. Velmi netradiční sestava Slavie, na hřiště jde mix mladíků a posil

Sport

Sledujte online přenos z utkání prvního kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Slováckem.

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Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade
Deadly vehicle crash into crowd near Berlin's annual CSD parade

Islamistický terorista na svobodě. Jak je možné, že v Berlíně vraždila „známá firma“?

Vyšetřování útoku na berlínský Pride festival odhaluje trhliny v německém justičním systému. Jedenadvacetiletý Abdul Rahman Ballout, který v plné rychlosti najel dodávkou do davu, byl pro policii „známou firmou“. Kriminalisté znali jeho plány připojení k Islámskému státu a za terorismus by už odsouzen. Přesto se pohyboval zcela volně a legálně si vypůjčil dodávku, se kterou spáchal vražedný čin.

Pláže v Normandii
Pláže v Normandii
Pláže v Normandii

Na seznamu UNESCO jsou nově i normandské pláže, Olymp či japonská města

Normandské pláže, kde se 6. června 1944 vylodila spojenecká vojska, řecké pohoří Olymp či starověká japonská města Asuka a Fudžiwara byly zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. S odvoláním na Výbor pro světové dědictví UNESCO, který zasedá v jihokorejském Pusanu, o tom informují tiskové agentury.

CSD called off after car crashed into crowd
CSD called off after car crashed into crowd
CSD called off after car crashed into crowd

Policie po útoku v Berlíně pátrá po 21letém Abdulovi, má vazby na islamistický terorismus

Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok.

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