Slavia - Slovácko 0:0. Sešívaní hrají s notně obměněnou sestavou

Martin Svědík důvěřuje dnes v Edenu této jedenáctce hráčů. Do stoperské dvojce se vrací Stanislav Hofmann, zpět do středu zálohy k čerstvému reprezentantovi Marku Havlíkovi se tak vrací kapitán Vlastimil Daníček. O ofenzívu se budou starat opět pod hrotem Petržela, Sadílek a Navrátil, góly by měl obstarat Rigino Cicilia.