Slavia - Slovácko. Poprvé v drese sešívaných nastoupí brankář Mandous

Slavia nezažívá úplně ideální vstup do sezony. V české lize je prozatím výborné. Z pěti utkání má čtyři výhry a jednu remízu. Odložený duel proti Olomouci bude dohrávat až na konci října. Jenže na evropské scéně se dá její účinkování nazvat skoro až fiaskem. V předkole Ligy mistrů nestačili favorizovaní Pražané na Maďarský Ferencváros, v následném předkole Evropské ligy pak znovu z role favorita nezvládli dvojutkání s Legií Varšava. Tým Jindřicha Trpišovského tak čeká pouze boj v Konferenční lize. Klub tak ztratil hodně potřebné miliony a muselo se prodávat. Do Turína odešel mladý obránce David Zima, do Brightonu pak Abdallah Sima. Navíc se kupí zranění, sešívaným chybí spousta opor včetně Kúdely nebo Koláře. Výhodou nyní může být široký kádr, kterým tým z Edenu disponuje.