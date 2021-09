Slavia - Slovácko 1:0. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre mladý záložník Samek

Slovácko bylo možná největším překvapením minulé sezony. Martin Svědík naordinoval svému týmu přesně to, co mu vyhovuje. Moravský celek nakonec skončil na skvělém čtvrtém místě a mohl hrát i pohárové Evropě. V předkole Evropské Konferenční ligy však na penalty vypadl s bulharským Plovdivem. V lize si však celek z Uherského Hradiště počíná znovu velmi dobře. Doma zvládl vyhrát všechna tři utkání. V duelech s Českými Budějovicemi, Hradcem Králové a Pardubicemi navíc jen jednou inkasoval. Horší je to na hřištích soupeřů, i když los byl neúprosný. Jedinou porážku schytalo Slovácko v Plzni, a to hlavně kvůli červené kartě. Do té doby na západe Čech vedlo. Remízu pak uhráli Moravané v Jablonci, což se dá považovat za solidní výsledek. Se třinácti body jsou tak zatím pátí, v případě výhry by ale mohli poskočit do první trojky.