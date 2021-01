Slavia si opět bere to nejlepší z Liberce. Do Edenu přichází stoper Kačaraba

Obránce Taras Kačaraba z Liberce se stane první zimní posilou fotbalistů Slavie. Odchod ukrajinského stopera potvrdil kouč Slovanu Pavel Hoftych. Pětadvacetiletý hráč nyní jedná s Pražany o podmínkách působení.

"Taras odchází do Slavie. My jsme o tom věděli už delší dobu, že probíhají jednání. Taras je samozřejmě velmi kvalitní hráč, i proto si ho Slavia vyhlédla. Pro něj je to určitá šance zase se posunout dál. Pro Slovan odvedl velmi dobrou práci, bereme to tak, že je to život. Máme dostatek stoperů," uvedl v nahrávce pro média na startu zimní přípravy Hoftych.

Kačaraba přišel do Liberce v zimě 2018 a postupně se vypracoval v jednoho z klíčových hráčů Slovanu. Za Severočechy si připsal 81 ligových startů a vstřelil tři branky. V libereckém dresu si na podzim zahrál základní skupinu Evropské ligy.

Kačarabův odchod do Edenu je dalším dílem spolupráce mezi Slavií a Libercem. Opačným směrem na hostování na sever Čech míří obránce Ondřej Karafiát a hostování ve Slovanu si prodlouží zadáci Jakub Jugas s Mohamedem Tijanim a ofenzivní univerzál Jan Matoušek.

Naopak do Slavie se vracejí záložníci Michal Beran s Jakubem Hromadou, útočník Júsuf Hilál a obránce Daniel Kosek.