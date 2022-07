Slavia řeší pohyb v kádru. Cíle má stejné, identitu mění a z Edenu je Fortuna Arena

Fotbalová Slavia Praha dotáhla příchod záložníka Christa Tiéhiho. Čtyřiadvacetiletý hráč z Pobřeží slonoviny, jenž je rodákem z Francie, bude v týmu českého vicemistra půl roku hostovat z Liberce a součástí dohody je i opce na přestup. Pohyb v kádru tím ale nekončí.

Tiéhi se už se Slavií připravoval na nedávném soustředění v Rakousku. Defenzivně laděný záložník přišel do Liberce vloni v září z Opavy. V české lize dosud odehrál 41 zápasů, na vstřelenou branku zatím čeká.

Tiéhi se stal šestou letní posilou Slavie. Pražané už předtím angažovali obránce Davida Douděru a Eduarda Santose, křídelníka Ewertona, útočníka Václava Jurečku a záložníka Matěje Valentu.

Tiéhiho podle předsedy představenstva červenobílých Jaroslavy Tvrdíky klub zařadí na soupisku pro nadcházející kvalifikaci Evropské konferenční ligy.

Slavia by v létě ještě ráda přivedla středního obránce. Zajímá se o švédského stopera Isaka Hiena či gambijského zadáka Sheriffa Sinyana.

"Řešíme dva zahraniční hráče. Je to z toho důvodu, že Ondra Kúdela zamířil po vypršení smlouvy do zahraničí, David Hovorka je opět dlouhodobě zraněný a Taras Kačaraba si přinesl do evropských kvalifikací trest. Jednání jsou však u obou hráčů velmi komplikovaná," poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

Vršovičtí v létě usilovali také o návrat útočníka Jana Kuchty, ale český reprezentant dal nakonec přednost rivalovi ze Sparty. "Kdo je Jan Kuchta? Těžko se mi mluví o lidech bez vychování," naznačil Tvrdík, že ho nedávná opora červenobílých zklamala.

Pražané v nejbližší době chystají zúžení kádru. Na hostování by měli zamířit záložník Daniel Samek a stoper Maksym Talovjerov a odejít by mohl také křídelník Srdjan Plavšič.

"Některé věci se rýsují, jsou na spadnutí. U Dana Samka jsme pečlivě hledali klub, kde dostane to vytížení, které potřebujeme. To samé se týká i Maxe Talovjerova. To jsou dva hráči, kteří v nejbližší době odejdou. Jako v případě Matěje Valenty se pak mohou vrátit do Slavie," uvedl Trpišovský.

U srbského křídelníka je podle kouče situace trochu odlišná. "Vstoupil do přípravy se zraněním z posledního ligového zápasu. Nebyl v plném tréninku," vysvětlil stratég červenobílého klubu.

Plavšičova budoucnost zůstává otevřená. "Oscar vypadá skvěle, na tom postu je David Jurásek. V křídelních pozicích máme přetlak," přiznal Trpišovský.

Odejít by mohl také nigerijský křídelník Peter Olayinka. "Trénuje naplno, ale je zřetelné, že o něj mají zájem dva nebo tři turecké kluby. U něj je situace nejistá. Může se stát, že za něj realizujeme nějaký příjem v řádech desítek možná stovek milionů korun," odhalil šéf klubu Tvrdík.

O dva roky prodloužil se Slavií smlouvu záložník Ibrahim Traoré. Pražané navíc s třiatřicetiletým defenzivním středopolařem z Pobřeží slonoviny počítají po skončení kariéry do managementu klubu. Pomáhat bude také s adaptací afrických hráčů.

Titul chce Slavia zpět

Slavia v minulé sezoně nestačila v nadstavbové části na Plzeň a po třech titulech za sebou tentokrát musela vzít zavděk druhým místem.

"Je to sport, je to fotbal. Nemůžete od nás očekávat, že každý rok vyhrajeme titul. Také by to byla neúcta k soupeřům. Plzeň, Sparta, Ostrava, Slovácko nejsou jen sparingpartneři, kteří nám jen chodí pomáhat s tím, abychom každý rok získávali titul," poznamenal Tvrdík.

"Ukazatele jako počet bodů, výher, branek byly mimořádné, v některých předchozích letech by nám stačily k titulu. V uplynulé sezoně to nestačilo, ale to neznamená, že sezona byla neúspěšná. Jsem opatrný, vnímám respekt k soupeřům, ale smyslem mého návratu je, že jsme extrémně motivováni a uděláme vše pro to, aby se titul do Edenu vrátil," stanovil cíl Tvrdík, který se vrací k práci v klubu poté, co se v uplynulých měsících léčil z onkologického onemocnění.

Slavia si vzhledem k druhému místu a úbytku počtu českých zástupců v pohárech v létě zahraje jen kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Aby se dostala do skupiny, musí přejít přes tři předkola.

"Z hlediska finanční stability postoupit do skupiny není nutností pro přežití, to v žádném případě," ujistil Tvrdík. "Z hlediska sportovního a potenciálního rozvoje klubu do budoucna by to byla ztráta obrovská. Bylo by obrovským zklamáním, kdyby to nevyšlo," doplnil a postup přes druhé předkolo označil za povinnost.

Červenobílí se v něm utkají s gibraltarským týmem St Josephs's, který vyřadil severoirské Larne. Po domácí remíze vyhrál 1:0 na půdě soupeře.

Třetí a čtvrté předkolo považuje Tvrdík za velkou neznámou. "Určitě to není jen liga východu a pro chudé, jsou tam i reprezentativní zástupci západních soutěží. Potřebovali bychom i trochu štěstí, které jsme třeba v minulosti při losu někdy neměli," přál si.

Velkolepé oslavy založení

Pražané si v nadcházející sezoně připomenou 130. výročí založení a oslavy vyvrcholí 22. listopadu exhibičním zápasem v Edenu mezi současným týmem Slavie a bývalými hráči červenobílých, kteří působí v zahraničí. Dorazit by měli Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Alex Král či Miroslav Stoch, mužstvo by měl vést reprezentační trenér a dřívější kouč Pražanů Jaroslav Šilhavý.

Slavia u příležitosti oslav výročí představila také novou vizuální identitu, dresy a logo. "Začali jsme si uvědomovat, že v konfrontaci s ostatními kluby působícími v pohárové Evropě už naše kulaté logo není moderní. Trend se ubírá jiným směrem," poznamenal místopředseda představenstva klubu Tomáš Syrovátka.

👕 Slávisti, v téhle kráse od @pumafootball budeme hrát v sezoně 2022/23 zápasy v naší Fortuna Areně! 💘 #SKS130 pic.twitter.com/52NtozR5OI — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 14, 2022

Ve Slavii definitivně končí společnost Sinobo, po níž byl pojmenován stadion. Eden nově nese název Fortuna Arena podle sázkové kanceláře, která se stala novým generálním partnerem. V akcionářské struktuře klubu se nic nemění.

"Loučíme se se společností Sinobo Group. Neznamená to ale žádný odchod čínských partnerů, jak jsem někde četl spekulace. Sinobo se původně mělo stát majitelem, ale k tomu nakonec nikdy nedošlo kvůli nesouhlasu čínských regulatorních orgánů," řekl Tvrdík.

"Sinobo nikdy nebylo akcionářem Slavie. Bylo uchazečem o Slavii a generálním partnerem Eden arény, ale vstup nebyl dokonán. Neznamená to tedy, že odchází čínský majitel a že dochází k nějaké nestabilitě. Skoro stoprocentním akcionářem je společnost CITIC Group, která Slavii podporuje a neprodává," dodal Tvrdík. "Fortuna se stala vítězem výběrového řízení, kterého se účastnily tři společnosti," doplnil.