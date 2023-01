Slavia přichází o dlouholetou oporu. Olayinka zamíří do Bělehradu, možná už v zimě

Nigerijský fotbalista Peter Olayinka je na odchodu ze Slavie. Záložník Pražanů podepsal smlouvu s Crvenou zvezdou Bělehrad s platností od léta, ale kluby nyní jednají o jeho zimním přesunu do Srbska. Vršovický klub o tom informoval na svém webu.

Sedmadvacetiletý Olayinka má s celkem ze srbské metropole smlouvu od 1. července. Slavia ale s bělehradským klubem jedná o možnosti, že by hráč opustil Eden už nyní. Předběžný souhlas s tím vyslovili samotný fotbalista, jeho agent i vršovický klub. Na soustředění do Portugalska Olayinka s Pražany ještě odletí.

Ve Slavii hraje Olayinka od léta 2018, kdy přišel z belgického Gentu. Předtím působil i v pražské Dukle. S "červenobílými" získal tři mistrovské tituly, dvakrát s nimi vyhrál i domácí pohár. Díky 13 brankám je historicky nejlepším střelcem klubu v pohárové Evropě.

Slavia i s jeho přispěním dvakrát postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy a jednou do stejné fáze Evropské konferenční ligy, v sezoně 2019/20 se navíc teprve podruhé v historii představila v elitní fázi Ligy mistrů.

S Pražany na soustředění odcestoval i pravý bek David Pech. Jedna ze zimních posil červenobílých utrpěla svalové zranění v nedělním přípravném utkání s Hradcem Králové, na kemp ale odletěla. Postupně se na soustředění do tréninku zapojí i obránce Taras Kačaraba, kterého rovněž trápily zdravotní problémy.

"U Davida to naštěstí není tak vážné, jak to původně vypadalo. Věříme, že se zapojí v průběhu soustředění. A pokud ne tak intenzivně, bude tam mít veškeré podmínky pro to, abychom uspíšili jeho uzdravení," uvedl pro klubovou televizi asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl. "Odlétá i Taras Kačaraba, který tam v průběhu začne s tréninkem," dodal.

Naopak s týmem neodcestovala jiná zimní posila Babacar Sy. Dvaadvacetiletý senegalský útočník se již připravuje s prvoligovými Teplicemi, kde by měl do konce sezony hostovat. Kluby o transferu jednají.