Slavia před reprezentační pauzou rozstřílela Příbram a vede ligu

před 30 minutami

Slavia v 11. kole porazila na domácí půdě Příbram 4:1 a vede ligu o skóre před Viktorií Plzeň.

Praha - Fotbalisté Slavie vyhráli v 11. ligovém kole doma nad Příbramí 4:1 a soupeře porazili popáté za sebou. Pražany poslal ve 13. minutě do vedení Jan Bořil, vzápětí sice srovnal Jan Rezek, ale ještě do pauzy se trefili domácí Alexandru Baluta s Michalem Frydrychem a po přestávce Miroslav Stoch. Úřadující vicemistr tak částečně napravil minulou ligovou porážku v Ostravě a dál vede tabulku o skóre před Plzní.

Příbramský nováček venku získal jediný z celkových 14 bodů a na soupeřových stadionech je vůbec nejhorším týmem soutěže. V tabulce mu patří desáté místo.

Trenér Slavie Trpišovský udělal dvě změny oproti čtvrtečnímu prohranému utkání Evropské ligy v Petrohradu - místo Coufala s Traorém nasadil Frydrycha s Balutou. Na hrotu útoku nastoupil Matoušek, kterého si Pražané v září předčasně stáhli z hostování v Příbrami. Do hostující branky se postavil Kočí a připsal si první start v ligové sezoně, celkově pak druhý.

Příbram se i v Edenu snažila hrát aktivně a v první půli tak bylo k vidění mnoho šancí. Ve 13. minutě šli do vedení domácí. Po centru z rohu vrátil míč před branku Ngadeu a Bořil jej zblízka zatloukl hlavou pod břevno. Domácí obránce dal všechny tři své ligové góly proti Příbrami.

Hosté hned za dvě minuty srovnali. Hlúpik se vyhnul ofsajdu, zaběhl si za obranu a naservíroval míč Rezkovi, který nemohl minout prázdnou branku. Bývalý reprezentant se v lize trefil poprvé od loňského prosince.

Za stavu 1:1 se utkání lámalo. Domácí Matoušek pálil těsně vedle do boční sítě, ale šance na to jít do vedení měli i hosté. Květovu ránu z přímého kopu vyrazil Kolář a pak Příbramští zahodili brejk dva na jednoho.

Trest přišel vzápětí. Po rychlé kombinační akci Hušbauer ve 32. minutě šikovně dloubl míč za obranu na nabíhajícího Balutu a ten sám před Kočím nezaváhal. Rumunský záložník si připsal druhý soutěžní gól za Slavii.

Za tři minuty vedli Pražané už 3:1. Po Stochově centru spadl po souboji se Zmrhalem hostující Skácel, čehož využil Frydrych a střelou k tyči zvýšil. Branku v soutěžním utkání dal po sedmi měsících. Ještě do pauzy mohli slávisté udeřit znovu, ale Baluta pokazil únik dvou na brankáře.

Po přestávce se už hrálo hlavně na hostující branku. Dvakrát se neprosadil Souček, proti bývalému klubu se netrefil ani Matoušek. Čtvrtý gól v sezoně zaznamenal až v 75. minutě Stoch, který překonal Kočího ranou pod břevno přibližně z 28 metrů a v lize skóroval podruhé za sebou. Příbrami v závěru došly síly a mohla být ráda, že neinkasovala ještě popáté.

11. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - 1. FK Příbram 4:1 (3:1)

Branky: 13. Bořil, 32. Baluta, 35. Frydrych, 75. Stoch - 15. Rezek. Rozhodčí: Královec - Hájek, Kubr. ŽK: Bořil - Hlúpik. Diváci: 10.747.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Frydrych, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer (87. Zelený), Baluta (81. Mešanovič), Zmrhal (71. Olayinka) - Matoušek. Trenér: Trpišovský.

Příbram: Kočí - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel (46. Voltr) - Hlúpik, Kilián (56. Pejša), Průcha, Antwi (71. Katidis) - Květ - Rezek. Trenér: Csaplár.