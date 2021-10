Slavii ujíždí vlak jménem Plzeň. Sešívaní znovu ztratili, Viktoria smetla Jablonec

Mistrovská Slavia ztratila v domácí Fortuna:Lize další body. Na hřišti Českých Budějovic získala pouze bod za remízu 2:2, když po poločase prohrávala o dvě branky. Náskok na čele tabulky tak navýšila Plzeň. Viktoria doma rozdrtila Jablonec 5:0. Na šesté místo už se vyhoupl Hradec Králové po výhře 3:0 nad Teplicemi.

Fotbalisté pražské Slavie ve 12. kole první ligy jen remizovali v Českých Budějovicích 2:2 a podruhé z posledních tří zápasů nejvyšší soutěže nezvítězili. Domácí v pauze nečekaně vedli 2:0, když se mezi 10. a 14. minutou trefili Patrik Brandner a Lukáš Havel.

Obhájce trofeje po přestávce stihl jen srovnat poté, co Peter Olayinka proměnil penaltu a v 58. minutě se prosadil Oscar Dorley. Vítězný gól nedal favorit ani v krátké přesilovce po vyloučení Lukáše Skovajsy v 77. minutě.

Slavia ztrácí už sedm bodů na vedoucí tým tabulky Plzeň, kterou hostí v příštím kole. Mezitím čeká Pražany středeční dohrávka doma s Olomoucí. Jihočeši v lize počtvrté za sebou bodovali a jsou osmí.

Hosté začali lépe a brzy mohli vést. Hned v první minutě měl po centru Ekpaie šanci Olayinka, ale ve velké šanci z několika kroků přestřelil. Přesnější koncovku předvedl v šesté minutě Ekpai, po centru Baha však pokus nigerijského křídelníka zastavilo břevno.

Jihočeši si vedli v koncovce mnohem úspěšněji. V 10. minutě po rychlé akci prostrčil míč Mihálik na rozběhnutého Brandnera, který střelou po zemi ke vzdálenější tyči překonal Koláře.

Slavia se z prvního inkasovaného gólu nestačila ani pořádně probrat a České Budějovice přidaly další branku. Ve 14. minutě hosté špatně zareagovali na standardní situaci v podání Mršiče, po jehož centru se hlavou prosadil Havel.

Slavia se do přestávky už nedokázala dostat do žádné vážnější příležitosti, z níž by mohla snížit. Trenér úřadujícího mistra Trpišovský proto do druhé části poslal hned tři nové hráče - Lingra, Kuchtu a Ševčíka.

Změny v sestavě Pražanům pomohly a hostující tým ožil. Přispěla k tomu také situace z 51. minuty, kdy Havel fauloval ve vápně Lingra. Z penalty snížil Olayinka a zahájil tím několikaminutovou pasáž, v níž se Jihočeši dostali pod velký tlak.

Nejprve Schranz v 54. minutě ještě ve velké šanci nezakončil přesně, v 58. minutě už ale po rychlé akci a centru Kuchty vyrovnal hlavou Oscar. Slavia mohla jít záhy i do vedení, když Lingrův centr srazil na tyč bránící Novák. Další šanci Kuchty zlikvidoval gólman Vorel.

Jihočeši tlaku odolali a dokonce mohli udeřit, po Mršičově centru dopadl míč na břevno. Pozici domácím zkomplikovala situace ze 76. minuty, kdy Skovajsa po zákroku na Lingra a zásahu videorozhodčího dostal od sudího Machálka červenou kartu. Domácí však i v oslabení dokázali remízu uhájit. Slavia nevyhrála čtvrtý venkovní soutěžní zápas po sobě.

Plzeňská kanonáda proti Jablonci

Fotbalisté Plzně ve 12. kole první ligy doma deklasovali Jablonec 5:0. Svěřenci trenéra Michala Bílka vyhráli 11. utkání nejvyšší soutěže v této sezoně a upevnili si první místo v neúplné tabulce.

V úvodním poločase se trefili Jan Kopic a Jean-David Beauguel. Po změně stran skórovali znovu Kopic, Jhon Mosquera a střídající Pavel Šulc. Viktoria si připsala nejvyšší ligovou výhru od loňského prosince a ideálně se naladila na šlágr na Slavii v příštím kole. Severočeši protáhli sérii bez ligového vítězství na pět zápasů a jsou až dvanáctí.

Po opatrnějším úvodu bez větších příležitostí měli ve 14. minutě první zajímavou možnost Jablonečtí, ale Krob z přímého kopu o kousek přestřelil. Domácí hned za několik sekund skórovali. Na Mosquerův centr si naběhl nepokrytý Kopic a hlavičkou o zem překonal brankáře Hanuše. Plzeňský záložník si premiérový soutěžní gól v sezoně připsal proti bývalému týmu.

Hned v 18. minutě Viktoria zvýšila. Pernica nákopem našel na pravé straně Řezníka, jenž vybídl volného Beauguela a ten snadno zakončil do odkryté branky. Francouzský útočník si osmým gólem v ligovém ročníku upevnil vedení v tabulce střelců.

Domácí pokračovali ve velkém tlaku. Blízko ke třetímu gólu měl Řezník, kterého však po standardní situaci vychytal Hanuš. Poté Kopic tečovaným pokusem přestřelil. Ve 40. minutě jablonecký Malínský v šestnáctce zatáhnul za rameno Havla, po jehož pádu sudí Hrubeš nařídil penaltu. Po zásahu videorozhodčího a osobní kontrole u monitoru svůj původní verdikt zrušil.

Krátce po změně stran Malínský hlavičkoval nepřesně, jinak se však Severočeši přes nejlepší obranu nejvyšší soutěže vůbec neprosazovali a postupně zase začali chybovat v defenzivě.

V 70. minutě přidali Plzeňští třetí gól. Kopic si vyměnil míč se Sýkorou a zakončil přesně křížnou střelou. Hned za tři minuty zvýšil Kolumbijec Mosquera tvrdou ranou pod břevno. V 89. minutě uzavřel skóre Šulc zblízka po přihrávce dalšího náhradníka Hybše.

Hosté utrpěli nejvyšší porážku v sezoně. Plzeňští doma vyhráli i 11. soutěžní utkání v tomto ročníku, Jablonec na svém stadionu zdolali v sedmém z posledních osmi ligových zápasů.

Hradec Králové už je šestý

Fotbalisté Hradce Králové ve 12. kole první ligy porazili Teplice 3:0 a v tabulce se posunuli na šesté místo. Dva góly nováčka nejvyšší soutěže vstřelil Pavel Dvořák, jeden přidal Jakub Rada. Teplice po třetí prohře za sebou zůstávají předposlední a jejich nový trenér Jiří Jarošík stále marně čeká na první bod.

Hradci se v domácím azylu v Mladé Boleslavi daří. Neprohrál tam ani jeden ze šesti zápasů v této sezoně a jako jediný v ročníku dokázal v lize porazit Plzeň. Dnes si připsal dosud nejvyšší výhru po návratu mezi elitu.

12. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FK Jablonec 5:0 (2:0)

Branky: 15. a 70. Kopic, 18. Beauguel, 73. Mosquera, 89. Šulc. Rozhodčí: Hrubeš - Hájek, Vodrážka - Adam (video). ŽK: Havel - Krob, Malínský. Diváci: 7607.

Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Bucha (90. Janošek), Kalvach - Kopic (76. Šulc), Sýkora (76. Čermák), Mosquera (82. Hybš) - Beauguel (76. Chorý). Trenér: Bílek.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Malínský (86. Vaníček), Považanec (81. Hübschman), Kratochvíl, Pilař (68. Pleštil) - Čvančara (68. Smejkal), Doležal (81. Nešpor). Trenér: Rada.

Dynamo České Budějovice - Slavia Praha 2:2 (2:0)

Branky: 10. Brandner, 14. Havel - 52. Olayinka z pen., 58. Oscar. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Váňa - Štěrba (video). ŽK: Havel, Čavoš, Kohout (asistent trenéra), Vorel - Traoré. ČK: 76. Skovajsa (Budějovice). Diváci: 6289.

Č. Budějovice: Vorel - Sladký, Havel, Novák, Skovajsa - Hora, Čavoš (78. Čolič) - Brandner, Mihálik (89. Škoda), Mršič - Bassey (64. Valenta). Trenér: Horejš.

Slavia: Kolář - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Samek, Traoré (46. Ševčík) - Ekpai (46. Lingr), Schranz (83. Plavšič), Olayinka (72. Masopust) - Krmenčík (46. Kuchta). Trenér: Trpišovský.

FC Hradec Králové - FK Teplice 3:0 (2:0)

Branky: 2. a 85. Dvořák, 35. Rada. Rozhodčí: Berka - Vlček, Mokrusch - Pechanec (video). ŽK: Mejdr, Kodeš - Mareš. Diváci: 849.

Hradec: Fendrich - Čech, Klíma, Král - Mejdr, Rada (76. Kateřiňák), Kodeš (86. Soukeník), Novotný - Dvořák (90. Harazim) , Vašulín (90. Kubala), Vlkanova. Trenér: Koubek.

Teplice: Grigar - Hyčka, Chlumecký, Knapík, Vondrášek - Jukl (46. Mareček), Krunert - Kodad, Fortelný (58. Succar), Moulis (75. Černý) - Rezek (75. Mareš). Trenér: Jarošík.