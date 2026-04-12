Slavia - Plzeň. Viktoria chce ve šlágru na hřišti mistra napravit předchozí zaváhání
Sledujte online přenos z utkání 29. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Viktorií Plzeň.
Dron doručil neobvyklou zásilku. Z bojiště zachránil opuštěné domácí mazlíčky
Místo munice nesl živý náklad. Dron ukrajinské brigády posloužil k evakuaci dvou opuštěných domácích mazlíčků z oblasti, kam se člověk běžně nedostane. Hřejivý příběh přitom ukazuje na současný trend – drony dnes zajišťují nepostradatelnou část ukrajinské logistiky v první linii.
Maďarské volby v napětí, účast trhá letité rekordy. Padají ale i obvinění z podvodů
Maďaři od nedělního rána chodí k urnám v „nejdůležitějších evropských volbách roku“. Ty by mohly ukončit 16letou vládu premiéra Viktora Orbána (Fidesz), v průzkumech proti němu těsně vede jeho opoziční vyzývatel Péter Magyar (Tisza). Kolem 19. hodiny začne počítání hlasů, o hodinu později by měly být známé první odhady. Web Aktuálně.cz má přímo v Budapešti svého reportéra.
Bitva titánů v Monte Carlu skončila triumfem Sinnera. Ital se vrátí na trůn
Italský tenista Jannik Sinner porazil ve finále turnaje v Monte Carlu Carlose Alcaraze a ve světovém žebříčku rivala vystřídá na prvním místě. Španělského obhájce trofeje zdolal za dvě a čtvrt hodiny 7:6, 6:3 a získal titul na čtvrtém podniku elitní série Masters v řadě. Celkově oslavil na ATP Tour 26. triumf v kariéře, teprve podruhé ale uspěl na antuce.
Spartě stačil v Teplicích jediný gól Haraslína, Karviná srazila Liberec
Fotbalisté Sparty zvítězili v utkání 29. ligového kola v Teplicích 1:0. Letenští na druhém místě tabulky ztrácejí sedm bodů na vedoucí Slavii, která však má k dobru večerní utkání s Plzní. Jediný gól zápasu vstřelil pět minut před přestávkou Lukáš Haraslín. Teplice jsou třinácté šest bodů nad barážovými příčkami.
Smolař Kinský opět v akci. Dostal gól po teči obránce, dohrával s ovázanou hlavou
Antonín Kinský nastoupil poprvé v tomto ročníku anglické fotbalové ligy v brance Tottenhamu, který prohrál v 32. kole na hřišti nováčka Sunderlandu 0:1. Jeho tým čeká na vítězství už 14 ligových zápasů a zůstává v sestupovém pásmu.