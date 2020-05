Rekordman Kolář trumfl i Čecha. Odměna za to, že jsi neodešel, vzkázal Trpišovský

Dvouapůlměsíční koronavirová pauza na tom nic nezměnila. Slávistický stroj na nuly Ondřej Kolář pořád šlape. Teď dosáhl na úctyhodný rekord.

Už 18krát v jediném ročníku elitní české fotbalové ligy udržel čisté konto. V sobotu večer vynuloval střelce Jablonce. Kolář tím překonal výkony sparťana Petra Čecha (ze sezony 2001/02) a jabloneckého Zdeňka Jánoše (1996/97), kteří dosáhli na 17 nul.

"Je to nádherný pocit," zářil 25letý brankář. "Také je to ale práce celého týmu. Dneska jsme hráli skvěle dozadu, což vygradovalo krásným výsledkem."

Sešívaní doma smetli Jablonec 5:0 díky dvěma penaltám a třem pohledným kombinacím. Dominovali už od úvodních minut, což málokoho překvapilo. Hosté sice dorazili do Edenu jako třetí tým tabulky, ale nemohli nasadit ze Slavie hostující tři opory, vykartovaného stopera Dominika Plechatého a hned čtyři zraněné hráče včetně zkušeného Tomáše Hübschmana.

Vedoucí Slavia tak vyhrála nejvyšším rozdílem v aktuálním ročníku.

I díky Kolářovi, který při ojedinělých protiútocích soupeře nezaváhal. Nejvíc práce měl při úniku Jana Chramosty, který mohl srovnat na 1:1. Místo toho se hra znovu přelila na druhou stranu.

"Bylo to i o štěstí. Zůstal jsem stát a on mě trefil," komentoval Kolář dramatický moment.

V lize vychytal už 50 čistých kont, k čemuž mu stačilo 101 zápasů. Takhle rychle to v samostatné české soutěži nikdo nezvládl.

Není tedy překvapivé, že Kolář nakukuje do národního mužstva a přitahuje pozornost zahraničních klubů. Vážně se o jeho odchodu mluvilo v zimní přestávce, ale gólman zůstal. I proto, že šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka žádná nabídka vyloženě neohromila.

Slavia čtyři zápasy před koncem základní části drží osmibodový náskok před druhou Plzní, která také nabrala parádní formu. Mladou Boleslav smetla 7:1.

Až se tedy dva nejlepší týmy ligy za týden střetnou, Kolář Slavii přijde vhod.

Nad jeho rekordem se v sobotu rozplýval i trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. "Určitě si to zaslouží," spustil. "Dodává nám ohromný klid. Dneska v prvním poločase chytil gólovou šanci, i když by to asi byl ofsajd. Dostává se do ideálního brankářského věku."

"Je to pro něj nejlepší odměna za to rozhodnutí tady po zimě zůstat," dodal.