Slavia odstartuje ligu v Hradci, Sparta přivítá Liberec. A Plzeň začne v Teplicích

Evropský parlament na druhý pokus schválil reformu systému emisních povolenek, na níž se nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032.

Nová povinnost platit za emise z vytápění budov by se měla vztahovat pouze na komerční budovy a nikoli na všechny stavby, jak původně navrhovala Evropská komise. Do roku 2030 by měla podle poslanců EU odbourat 63 procent emisí, které produkovaly sektory pokryté povolenkovým systémem v roce 2005.

O konečném znění reformy budou europoslanci od podzimu vyjednávat s členskými státy, jejichž pozici bude koordinovat české předsednictví.