Slavia nečekaně ztratila body proti Hradci, uškodil jí Chorý

Fotbalisté vedoucího týmu tabulky Slavie v utkání 11. kola doma jen remizovali s Hradcem Králové bez branek a potřetí v ligové sezoně ztratili body. Pražané dohrávali bez vyloučeného Tomáše Chorého, který dostal v 58. minutě červenou kartu za vztyčený prostředníček směrem k rozhodčímu.
Neporazitelnost v soutěži si Pražané udrželi. Východočeši jsou v neúplné tabulce desátí.
Znovu se potvrdilo, že „Votroci“ nejsou pro obhájce titulu oblíbeným soupeřem. Hradec prohrál jediné z posledních šesti vzájemných ligových utkání, v předchozích dvou duelech Slavii porazil, v obou případech doma.
Pražanům se nepodařilo napravit úterní prohru 0:2 se Sabahem v Baku v Lize mistrů, kde ji v úterý čeká další zápas v Istanbulu proti Fenerbahce.
Domácí začali aktivně. Nowak a po něm Šturm se dostali do zakončení, jejich střelám však chyběla přesnost. První velkou šanci si vytvořili hosté. Obránce Uhrinčať se dostal za defenzivní linii Slavie, pronikl až do pokutového území a v 11. minutě přízemní střelou trefil vzdálenější tyč.
Vršovická obrana nestála na pevných nohou. Horké chvíle jí připravil dalším průnikem do šestnáctky tentokrát Mielke z druhé strany. V nadějné pozici pak netrefil míč královéhradecký Slončík.
Favorit se do větší šance dostal až v závěru prvního poločasu po rohovém kopu, jenže Chytil z dobré pozice zakončil nad břevno. Do přestávky ani jeden z týmů nezamířil mezi tyče.
Ve druhém poločase si další kontroverzní moment připsal Chorý. Dožadoval se odpískání předchozího faulu tak nemístně, že rozhodčímu Všetečkovi podle televizních záběrů ukázal zdvižený prostředníček a sudí ho na konci 55. minuty vyloučil. V minulé sezoně dostal český reprezentant hned tři červené karty.
Oslabení Slavii probudilo, začala hrát mnohem lépe než v plném počtu. Hosté jako by se zalekli, že by mohli v Edenu i vyhrát. Šance už si vytvářeli jen Pražané, při Chytilově se v 66. minutě vytáhl brankář Zadražil. Po Kubiakově centru Moses zakončil těsně nad břevno.
„Votroci“ už tlaku oslabeného soupeře odolali a zápas skončil bez branek. Východočeši podruhé za sebou dosáhli v Edenu na remízu. Slavia doma v lize prohrála jediný z posledních 53 zápasů, kontumačně derby se Spartou.
Pardubice porazily nebohý Zlín
Pardubice zvítězily nad Zlínem 3:0. Domácí rozhodli o třetí výhře z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže už v prvním poločase, kdy se trefili Marek Icha a Victor Samuel.
Po změně stran se prosadil střídající Tomáš Jelínek. Východočeši se posunuli na 12. místo neúplné tabulky. „Ševci“ jako jediní v ligové sezoně stále nezvítězili, podesáté prohráli a z poslední příčky ztrácejí šest bodů na patnácté Slovácko.
V minulém domácím utkání skórovaly Pardubice po necelých dvou minutách, tentokrát se jim to mohlo povést už po 40 sekundách, Ichovu střelu z vápna ale gólman Dostál zneškodnil.
Domácí hráč se dočkal v 15. minutě, kdy si před brankou vyskočil na Mahutův centr a hlavou se nemýlil. V nejvyšší soutěži skóroval poprvé od loňského listopadu.
Od dalšího inkasovaného gólu po Samuelově pokusu ze strany zachránil hosty Dostál. Ve 33. minutě však kapituloval podruhé, neboť nestačil na Samuelovu povedenou ránu zpoza šestnáctky k tyči. Dvacetiletý Nigerijec se předtím v lize naposledy prosadil v květnu.
Po změně stran střídající zlínský útočník Poznar vypálil jen do prostoru gólmana Neumana. V 64. minutě stanovil konečný výsledek Jelínek, který po Drchalově přihrávce natáhl nohu a překonal Dostála. Na první ligovou trefu od dubna mu stačily čtyři minuty na trávníku.
„Ševci“ mají s 23 obdrženými góly nejhorší defenzivu soutěže. Poté mohli inkasovat znovu, Tanko běžel sám na branku, ale neuspěl.
Pardubice v posledních pěti vzájemných ligových zápasech bodovaly a doma Zlín zdolaly potřetí za sebou. Svěřenci trenéra Trousila na svém stadionu v nejvyšší soutěži podruhé po sobě zvítězili a získali tam sedm z celkových 11 bodů v ročníku. Zlín nevyhrál už 15 venkovních ligových duelů za sebou.
Boleslav je doma stoprocentní
Mladá Boleslav zdolala Teplice 1:0 a vyhrála i pátý domácí zápas v sezoně nejvyšší soutěže. Jedinou branku vstřelil v 25. minutě záložník Jan Zíka. Středočeši se v neúplné tabulce posunuli na třetí místo před Spartu, která má utkání k dobru. „Skláři“ jsou sedmí.
Jako první zahrozily Teplice, ve 12. minutě Fortelný donutil k zákroku Vorla, jenž poprvé v ligové sezoně dostal přednost před brankářskou jedničkou Floderem.
Do vedení ale šli v 25. minutě domácí. Po rozehraném rohovém kopu se dostal do zakončení Zíka a jeho technický obstřel se dokutálel až ke vzdálenější tyči. Dvacetiletý záložník se prosadil poprvé v ročníku.
Hru v úvodním dějství tvořila především Mladá Boleslav. V 39. minutě hostující gólman Trmal vychytal velkou příležitost nejlepšího střelce soutěže Šuberta. Krátce před přestávkou měl na hlavě druhý gól svého týmu Langhamer, zblízka minul. Středočeši vyhráli první půli bez inkasované branky i v pátém domácím utkání ligové sezony.
Ve druhém poločase se hra otevřela a začaly přibývat gólové šance. V 65. minutě Šubert zakončil svůj únik střelou do brankové konstrukce, stejně dopadl i na druhé straně střídající Čermák.
Jeho spoluhráče Hopiho vychytal při samostatném úniku Vorel. V 72. minutě domácí záložník Kozel sám před bránou trestuhodně překopl.
V závěru si hosté vypracovali tlak, ale žádnou další příležitost na vyrovnání. Mladá Boleslav bodovala po dvou porážkách, s Teplicemi prohrála jediné z posledních sedmi utkání nejvyšší soutěže. Severočeši venku neuspěli po sérii čtyř soutěžních vítězství včetně dvou ligových.
11. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - FC Hradec Králové 0:0
Rozhodčí: Všetečka - M. Vlček, Zoufalý - Adam (video). ŽK: Isife, Provod - Uhrinčať, Umar, Čech, Horejš (trenér). ČK: 55. Chorý (Slavia). Diváci: 18.428.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, T. Vlček (69. Moses) - Isife (46. Suleiman), Sadílek, Nowak (86. N'Guessan), Kubiak - Chytil (69. Provod), Šturm (46. Ayaosi) - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Čech - Ludvíček, Darida (57. Valenta), Dancák, Mielke - Umar, Slončík (68. Vlkanova) - Mihálik (82. Trubač). Trenér: Horejš.
FK Pardubice - FC Zlín 3:0 (2:0)
Branky: 15. Icha, 33. Samuel, 64. Jelínek. Rozhodčí: Nehasil - Matoušek, A. Beneš - Kocourek (video). ŽK: Fukala (Zlín). Diváci: 2973.
Pardubice: Neuman - Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta (85. Traoré) - Icha (85. Zima), Hlavatý - Tanko, Botos (60. Jelínek), Samuel (72. Vinícius) - Drchal (72. Reil). Trenér: Trousil.
Zlín: Dostál - Kukučka (69. Grygera), Mukuba, Křapka, Fukala (60. Kanu) - Kratochvíl, Nombil (46. Appiah) - Kopečný, Machalík (76. Cupák), Pišoja - Šmiga (46. Poznar). Trenér: Hoftych.
FK Mladá Boleslav - FK Teplice 1:0 (1:0)
Branka: 25. Zíka. Rozhodčí: Trska - Pečenka, Bělák - Zelinka (video). ŽK: Langhamer, Matoušek - Fortelný, Kozák. Diváci: 2016.
M. Boleslav: Vorel - Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš - Kozel, Zíka (73. Donát) - John (85. Zachoval), Langhamer (85. Špatenka), Šubert (67. Kolářík) - Klíma (73. Letenay). Trenér: Majer.
Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček, Fortelný (59. Jukl) - Radosta (59. Hopi), D. Mareček (66. Čermák), Auta (79. Krejčí) - Kozák (79. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
18:00 Olomouc - Liberec.
Utkání Artis Brno - Bohemians 1905 bylo odloženo.
Tabulka:
1.
Slavia
11
8
3
0
26:6
27
2.
Liberec
10
6
2
2
13:6
20
3.
Mladá Boleslav
11
6
2
3
18:13
20
4.
Sparta
10
6
0
4
20:12
18
5.
Olomouc
10
5
2
3
17:14
17
6.
Jablonec nad Nisou
10
5
2
3
12:9
17
7.
Teplice
11
5
2
4
18:17
17
8.
Zbrojovka Brno
10
5
1
4
12:13
16
9.
Bohemians 1905
10
4
3
3
11:11
15
10.
Hradec Králové
11
4
3
4
10:13
15
11.
Plzeň
10
3
4
3
20:17
13
12.
Pardubice
11
3
2
6
12:16
11
13.
Ostrava
10
3
1
6
7:18
10
14.
Artis Brno
10
2
2
6
11:20
8
15.
Slovácko
10
1
4
5
9:16
7
16.
Zlín
11
0
1
10
8:23
1
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