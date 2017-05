Slavia navrhuje do čela českého fotbalu prozatímně Šimáněho, Kuku, Grygeru či Fouska

před 1 hodinou

"Diskutujeme na úrovni majitelů Slavia - Sparta, které jsou nejen nejstarší, ale také finančně nejsilnější kluby v českém fotbale a musí pomoci," uvedli zástupci fotbalové Slavie.

Praha - Slavia Praha v reakci na uvalení vazby na předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu navrhuje vytvoření jakési fotbalové "úřednické vlády", která by byla složená z osobností. Ve vedení asociace nechce vršovický klub nikoho, kdo byl v minulosti podezřelý z korupce nebo ovlivňování zápasů či rozhodčích. Za necelý měsíc má Pelta na volební valné hromadě obhajovat post a dosud neměl protikandidáta.

"Jsme přesvědčeni, že situace je velmi vážná, nelze ji bagatelizovat a řešení odkládat. Valná hromada by se měla konat a jednat. Čas bohužel vypršel," uvedla v prohlášení Slavia, jejíž představenstvo se kvůli aktuální situaci ve vedení FAČR sešlo v pátek odpoledne.

Pelta byl v pátek poslán do vazby. Čelí podezření, že zneužil dotace ministerstva školství na sport. Obviněna byla i FAČR jako právnická osoba. Podle stanov vedou asociaci místopředsedové Roman Berbr a Zdeněk Zlámal a na pondělí je svolané mimořádné zasedání výkonného výboru. Sejdou se také majitelé klubů, což iniciovala právě Slavia.

"Smyslem však nebude dosadit vlastní lidi a fotbal ovládnout, ale podpořit široce respektované osobnosti, které by fotbal vyvedly z krize. Měla by vzniknout 'úřednická vláda' z osobností, jako jsou Jiří Šimáně, Pavel Kuka, Zdeněk Grygera, Petr Mlsna nebo Petr Fousek," navrhla Slavia.

Pelta má 2. června obhajovat svůj post a dosud neměl protikandidáta. FAČR potvrdila, že jeho přihláška je oficiálně podaná. Slavia odmítá, aby ve vedení FAČR působili lidé, kteří někdy čelili podezření z korupce či ovlivňování zápasů.

"Kandidáti by také měli mít čisté lustrační osvědčení. Když používání nesportovních metod ČR tvrdě kritizuje na mezinárodní úrovni, například vůči biatlonu v Rusku, měla by být schopna zamést si před vlastním prahem," tvrdí Slavia.

"Očista fotbalu by měl být národní zájem a lidé stojící v čele fotbalu by měli být kredibilní pro státní správu a samosprávu. V případě odsouzení FAČR hrozí zastavení dotací, což může vážně postihnout kluby nižších soutěží. Musí dojít k nastavení jasného a transparentního systému financování. Je to pro fotbal jedinečná příležitost, jak začít novou éru a vrátit fotbalu kredibilitu a důvěru veřejnosti," dodala Slavia.

Znepokojení s aktuální situací už daly najevo také Teplice. Předseda představenstva prvoligových Teplic Pavel Šedlbauer ČTK mimo jiné řekl, že by Pelta podle něj v žádném případě neměl znovu kandidovat. A to i bez ohledu na aktuální kauzu.