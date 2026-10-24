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Slavia - Mladá Boleslav 0:1. Favorit dostal další komický gól, nafilmovanou penaltu VAR odvolal

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Sledujte online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Mladou Boleslaví.

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Americký prezident Donald Trump podle své neteře Mary dlouhodobě stojí na straně ruského prezidenta Vladimira Putina a nemá zájem na úspěchu Ukrajiny. „Je na Putinově straně už od osmdesátých let, myslím,“ uvedla v rozhovoru pro britský podcast The Rest Is Politics: Leading. Amerického prezidenta podle ní přitahuje moc diktátorů a se spojenci jedná především prostřednictvím nátlaku a ponižování.

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