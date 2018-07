Slavia mění trávu po všesokolském sletu. Jsem zvědavý, jak to chtějí zvládnout, diví se kouč

před 1 hodinou

Praha - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský se těší, že si poprvé zahraje s týmem přímo o titul. Dvaačtyřicetiletý kouč je před startem nové sezony přesvědčen, že se červenobílí oproti jarní části minulého ročníku zlepšili, a už má prakticky jasno o základní sestavě pro úvodní zápas.

"Když nepočítám minulou sezonu, kdy jsem přišel do Slavie až v zimě, tak z mého pohledu bylo nejlepší umístění třetí místo v lize a přímo o titul jsem vlastně nikdy nehrál. Je to pro mě něco nového a obrovská výzva," řekl novinářům Trpišovský.

"Cítím z hráčů, členů realizačního týmu a lidí, kteří byli součástí tažení za titulem před dvěma lety, jak by to chtěli znovu zopakovat. Hrozně se na to těším, že tu možnost mám," doplnil Trpišovský.

Pražané začnou sezonu na novém trávníku, který se mění po nedávném všesokolském sletu.

"Upřímně mám trochu strach z toho, že na tom máme za deset dní hrát. Může se taky stát, že kvalifikaci budeme začínat doma a budeme muset odehrát tři zápasy doma během devíti dnů. Doufám jen, že terén nám spíš pomůže, než ublíží. Jsem zvědavý na to, jak to chtějí za těch deset dní zvládnout," dodal Trpišovský.

Po zimním příchodu do Slavie po odvolání Jaroslava Šilhavého udržel s týmem druhé místo a stáhl čtrnáctibodový náskok Plzně na polovinu. Je přesvědčen, že oproti jaru se červenobílí po letní přípravě posunuli dál.

"Kdyby se výkon blížil tomu, jak jsme hráli v generálce s Rostovem, asi bychom byli spokojeni, protože to mělo hlavu a patu. Měli jsme spoustu šancí, dobře jsme přepínali, velké zaujetí pro hru. Hodně se to tomu blížilo. Myslím, že jsme dál, než jsme byli, ale určitě je ještě hodně na čem pracovat," prohlásil Trpišovský.

V přípravě se s týmem zaměřil na hru jeden na jednoho i na střídání rytmu. "Určitě to byla hra v křídelních prostorech a situace jeden na jednoho okolo pokutového území a ze stran. Během jarní části, když nám vypadli někteří hráči, jsme se tam celkově málo tlačili," řekl Trpišovský.

"Potom jsme se zaměřili na zkvalitnění základní rozehrávky, abychom neztráceli tolik míčů a nepouštěli soupeře do brejků. Dost jsme cvičili i nějaké pasáže, kdy jsme byli pod míčem. Abychom střídali rytmus a nebyla tam ta zběsilost jako někdy na jaře," podotkl bývalý liberecký trenér.

O základní sestavě pro start sezony už má skoro jasno. "Mám raději, když hráč ví, na čem je. Víme, jaký zápas nás v neděli v Olomouci čeká, soupeř má za sebou výbornou sezonu. Podle mě je lepší, když mužstvo tuší sestavu a má možnost celý týden něco trénovat," řekl Trpišovský.

Slavia půjde do 3. předkola Ligy mistrů, a když neuspěje, má jistotu, že si zahraje skupinu Evropské ligy. V součtu s ligou v novém herním formátu ji čeká na podzim okolo 30 zápasů.

"Rotace kádru bude asi nejcitlivější téma. Na jaře jsme hráli 17 zápasů a byli jsme někdy rádi, že jsme splácali sestavu dohromady. Teď bude zápasů kolem 30, takže obměna hráčů bude muset být, ale citlivá. Všichni chtějí hrát, rotace nesmí být moc velká, aby neublížila souhře týmu," uvedl kouč.