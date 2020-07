Přestupní vlak Liberec - Slavia přivezl další posilu. V Edenu vystoupí talent Beran

Fotbalová Slavia získala po Janu Kuchtovi a Ondřeji Karafiátovi i třetí letní posilu z Liberce. Do Edenu zamířil ze Slovanu také záložník Michal Beran, o jehož příchodu již dříve informovalo Aktuálně.cz.

Beran s úřadujícím ligovým mistrem podepsal smlouvu do června 2024. Finální formu přestupu dosud oba kluby dolaďují, na podzim by devatenáctiletý talent ještě mohl zůstat v Liberci na hostování.

Beran odjel na soustředění do rakouského Aigenu, kde se připojí ke zbytku vršovického týmu. "Slavia je nejlepší tým v Česku, jsou tu nejlepší hráči a s nimi pochopitelně i velká konkurence. Já ale věřím, že jsem připravený. Chtěl bych ukázat, že sem patřím, že to nebyl omyl. Chci přesvědčit trenéry, fanoušky a předvést se v dobrém světle," uvedl pro klubový web Beran.

Šikovný ofenzivní záložník na sebe upozornil po koronavirové pauze v závěru uplynulé sezony, v níž pomohl Liberci k pátému místu v ligové tabulce a k postupu do kvalifikace Evropské ligy. Beran nastoupil ve čtyřech z posledních pěti utkání v základní sestavě. V lize má na kontě 12 startů a jeden vstřelený gól.

Beran je odchovancem Slovácka, poté v mládeži krátce působil ve Slavii a v Bohemians 1905. "Michala jsme sledovali dlouhodobě, celou uplynulou sezonu. Sledovali jsme ho od chvíle, kdy jsme ho viděli v létě v přípravných zápasech v loňském přípravném období. Zaujal nás a byli jsme s ním dlouhodobě v kontaktu. Jsme rádi, že jsme ho získali pro Slavii. Vidíme v něm do budoucna velký potenciál," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Je to moderní prototyp hráče se skvělým driblingem, finální fází a předfinální přihrávkou. Má sice jenom pár ligových startů, ale potenciál naznačuje obrovský. Je to pro nás hráč směrem do budoucna, a proto chceme, aby s námi absolvoval část přípravy a následně měl herní vytížení v Liberci," dodal Trpišovský.

Coby bývalý trenér Liberce už do Edenu přivedl řadu hráčů ze severu Čech. V tomto přestupním období zatím Pražané angažovali ze Slovanu všechny tři své dosavadní posily - vedle Berana se vrátil do Slavie útočník Kuchta a po konci smlouvy přišel obránce Karafiát.