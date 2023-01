Slavia má další posilu. Z Mladé Boleslavi získala dvacetiletého univerzála Pecha

Obrat českých e-shopů loni poprvé meziročně klesl, a to z 223 miliard Kč v roce 2021 na 197 miliard korun. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy Asociace pro elektronickou komerci a internetového srovnavače cen Heureka.cz, kterou má ČTK k dispozici. Poprvé na českém trhu klesl i počet e-shopů, a to o 885 na 50 100 obchodů. Důvodem byly vysoké provozní náklady a rostoucí inflace.

V prvním kvartálu loňského roku se obrat meziročně snížil asi o čtvrtinu, uvádí zpráva. K oživení podle ní došlo ve druhém a třetím kvartálu, kdy obrat skončil několik procent pod úrovní z předchozího roku. Výraznější pokles přišel loni na podzim, a to především během října, kdy se zákazníci rozhodli kvůli očekávaným vyšším zálohám na energie šetřit, uvedl ředitel Heureka Group Tomáš Braverman. O vánoční sezoně pak útraty na internetu rostly a nakonec byly srovnatelné s loňskem, dodal.