Slavia loví útočníka na severu. Chtěla supertalent, teď krouží kolem Brazilce z Vejle

před 1 hodinou

Tecl zraněný, Van Buren zraněný, Škoda po zranění. Slavii na podzim trápila personální krize v útoku, lídr tabulky i proto plánuje zimní posílení.

A svou pozornost slávistický management napřel i na sever Evropy. Konkrétně na jednadvacetiletého brazilského útočníka Allana Sousu, který válí za dánské Vejle. Tvrdí to zdroj dobře informovaný ohledně dění v Edenu.

Sousa má kromě dánské Superligy zkušenosti i s katarskou ligou, v dresu klubu Al Arabi odehrál tři zápasy a dal jeden gól. Loni v létě odešel do dánského Vejle, kterému pomohl vykopat návrat do nejvyšší soutěže.

V aktuálním ročníku nastoupil 172 centimetrů vysoký forvard k patnácti zápasům, v nichž vstřelil pět branek.

Naopak další vyhlédnutá posila ze severu Evropy do Edenu nedorazí. Slavia se údajně zajímala o norského útočníka Erlinga Brauta Halanda, jenž patří mezi největší talenty na evropské scéně.

Přestože je Halandovi teprve osmnáct let, v dresu Molde nastoupil k padesáti zápasům, vstřelil dvacet branek a zajímal se o něj například Manchester United nebo německý Hoffenheim.

Ve hře prý byla i varianta, že by Haland přestoupil do čínského klubu Kuoan Peking, který by ho poslal na hostování do sesterské Slavie. Norský útočník však dal nakonec přednost rakouskému Red Bullu Salcburk, který za něj poslal do Norska čtyři miliony eur.