Slavia láká další posily: záložníka z Liberce a beka Djurgardenu

Fotbalisty Slavie by mohl posílit liberecký záložník Christ Tiéhi. Asistent trenéra Pražanů Jaroslav Köstl potvrdil, že se Pražané o čtyřiadvacetiletého středopolaře Pobřeží slonoviny, který je rodákem z Francie, zajímají. Úřadující ligový vicemistr usiluje také o švédského obránce Isaka Hiena a z Českých Budějovic se rozhodl zpětně odkoupit záložníka Matěje Valentu.

Tiéhi už dnes za Liberec nenastoupil v přípravě proti Vlašimi. Defenzivně laděný záložník dosud v české lize odehrál za Slovan a předtím za Opavu 41 utkání. "Co se týká Tiéhiho, je to typologie hráče, která nás zajímá. Nic bližšího ale nyní nemám," citoval klubový web Köstla po remíze 1:1 s Olympiakosem Pireus v přípravném utkání na soustředění v Rakousku.

Slavia se podle médií už nějakou dobu zajímá o osmnáctiletého švédského útočníka Oscara Vilhelmssona z Göteborgu. Aktuálně blíže do Edenu ale zřejmě má třiadvacetiletý švédský obránce Hien z Djurgardenu. "Aktivita kolem Vilmhelssona není taková. Projížděli jsme si nějaké jeho zápasy a zatím to není úplně aktuální. Co se týká Isaka Hiena, tam nějaký zájem z naší strany je," podotkl Köstl.

Slavia si podle něj stahuje z Českých Budějovic záložníka Valentu. Dvaadvacetiletý středopolař předloni přestoupil do Dynama, pražský celek ale měl možnost zpětného odkupu hráče za zvýhodněných podmínek. Valenta má v lize na kontě 41 startů a dva góly.

"Dozrál čas jeho návratu, za poslední půlrok udělal obrovský progres, možná jeden z největších v lize. Dostal se do reprezentační jednadvacítky, jeho přínos by měl být jasný," prohlásil Köstl, asistent hlavního slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského.

Pražané podle něj po zranění Davida Hovorky potřebují dalšího stopera, byť už v létě na tento post angažovali Eduarda Santose. "Určitě. Přestupní období v Evropě se teprve rozjíždí, máme indicie, že o některé naše hráče by mohl být zájem, proto tu zatím máme širší soupisku," poznamenal Köstl.

Odejít ze Slavie by naopak podle spekulací médií mohl nigerijský křídelník Peter Olayinka. "Peter je ve Slavii šťastný, ze zahraničních hráčů je tady nejdéle a Slavia mu přirostla k srdci. V každém rozhovoru, který s ním vedeme, je to vidět. Jestli na něj přijde adekvátní nabídka, tak to není hráč, kterému bychom bránili v odchodu. Odvedl tady skvělé služby. Na druhou stranu je to ohromně kvalitní fotbalista, který by nám chyběl. Proto buď přijde nabídka, která nepůjde odmítnout, nebo doufáme, že s námi zůstane," řekl Köstl.