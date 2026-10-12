Přeskočit na obsah
Benative
12. 10. Marcel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Slavia je v tom o kus napřed.“ Fukal popsal klíčovou výhodu obhájce před Spartou

Milan Fukal
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

„Slavia utkání na půdě posledního zvládla. Lze namítnout, že pro klid měla přidat ještě nejméně jeden gól, poznamenal to i trenér, na druhé straně nepřipustila, aby si domácí vytvořili jedinou šanci,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

neuvedeno
Radost fotbalistů Slavie ve Zlíně, kde nedovolili domácím žádný gólFoto: CTK
Reklama

Reprezentační přestávka byla nezvykle dlouhá, přímo ojedinělá. Některým týmům vysloveně prospěla, mohly potrénovat, doléčit neduhy, nacvičit souhru, připravit se na ligu.

Přinesla však i ztráty především v podobě zraněných hráčů na reprezentačních akcích. Sparta přišla o tvůrce hry Adama Karabce, Slavia o tvořivého a spolehlivého stopera Štěpána Chaloupka i talentovaného Pavla Kačora.

Musíme se s realitou smířit a vyrovnat se s ní. Uvědomit si, co od nejlepších hráčů očekáváme. Program zápasů je pro ně nesmírně náročný, čeká je i sedmdesát utkání za rok, tedy pravidelně dvakrát v týdnu. A nejen trenéři, ale i fanoušci je chtějí ve všech vidět, sledovat jejich umění, požadovat po nich výsledky.

Přitom tohle zatížení zvládnout na nejvyšší úrovni nelze, nejsou to roboti, ale lidé, jejich fotbalová životnost je omezená. Proto jim musíme umožnit nějaký odpočinek, nabrání sil. Nemohou hrát pravidelně dvakrát týdně.

Reklama
Reklama

Kádry jsou ovšem široké, navíc se zabezpečení okolo nich pohnulo, kluby už nevystačí s jedním lékařem, a to ještě na dohodu, a dvěma maséry. Lidí, kteří se okolo nich točí a starají se o ně, výraznou měrou přibylo.

Vedení klubů ovšem zároveň chce, aby se jejich hvězdy v reprezentaci ukazovaly, roste tím přestupová hodnota. Kde jinde se mohou předvést na vrcholné úrovni.

Slavia sice hraje Ligu mistrů, Sparta také bojuje v evropské soutěži, ale nastoupit proti Španělsku nebo Anglii je něco docela jiného. Všimne si jich každý, kdo se zajímá o fotbal, je to pro ně obrovská reklama. I proto se přijímá riziko případného zranění. Ideální řešení vymyslet nelze.

Oceňuju rozhodnutí slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského nechat odpočinout slovinského reprezentanta Danijela Šturma, který nastoupil za svou zemi ve čtyřech zápasech. Ve Zlíně ho nenasadil, přitom se vyprofiloval ve velkou oporu obhájce titulu.

Reklama
Reklama

Slavia utkání na půdě posledního zvládla. Lze namítnout, že pro klid měla přidat nejméně ještě jeden gól, poznamenal to i trenér, na druhé straně nepřipustila, aby si domácí vytvořili jedinou šanci.

To jen dokumentuje její vyspělost v defenzivě. A velikost týmu. Někdo jasně zavelel – když nepřidáme další gól, nesmíme žádný dostat. Dokázali to. Nemusí ve Zlíně vyhrát pět nula, i když by se to slávistům jistě líbilo, ale stačí o gól a náskok udržet.

Sparta sice doma porazila Pardubice výrazněji, ale dovolila hostům minimálně dvě vyložené šance. V defenzivní činnosti je Slavia pořád o kus napřed. Má pevnější obranu.

Hodně Spartě pomohl brankář Jakub Surovčík, který vyložené šance Pardubických chytil. Zasáhl v pravou chvíli, kdy se rozhodovalo o výsledku. Takovou jistotu v brance potřebuje každý tým.

Reklama
Reklama

K libereckému selhání žádné vysvětlení nemám. O dominanci proti Slovácku svědčí poměr střel 23:3, hosté trefili branku dvakrát a byly z toho dva góly. V žádném případě nešlo o podcenění, ale přišel den blbec, kdy se nepovede vůbec nic. Takový zápas bude mužstvo štvát ještě hodně dlouho.

Paradoxně Liberci vyloučení útočníka soupeře příliš neprospělo, Slovácko, které má kvalitu, a nechci ho nijak podceňovat, se semklo a šlo do soubojů ještě s větším nasazením.

Olomouc početní oslabení v Teplicích rovněž přečkala, získala aspoň bod. Oba týmy – Olomouc a Liberec – se derou v tabulce hodně vysoko, ale aby ohrozily nejlepší, na to ještě kvalitu nejspíš nemají. Střídají skvělé výsledky se zaváháními. Kdyby si výkonnost udržely, mohla by být liga i u špičky mnohem zajímavější.

Před zahájením soutěže šly velké pochybnosti o Artisu Brno. Klub, který postoupil mezi elitu administrativně místo potrestané Karviné, přičemž v předchozí baráži vysloveně propadl. Chyběla kvalita, identita s fanoušky, nikdo nedával jeho působení mezi nejlepšími velké naděje.

Reklama
Reklama

Když si však proberu, jak je trenérsky vedený, jaké má fotbalisty, došlo k velkému omylu a podcenění. Vítězství v Hradci bylo naprosto přesvědčivé a nejvíc mě nepřekvapilo, jakým rozdílem. Kolik vstřelili hosté gólů. Ne náhodných, tým působí fotbalově a dokáže trápit vlastně kohokoli.

Samostatnou kapitolu tvoří Baník Ostrava. Po deseti kolech, tedy třetině základní části, je dvanáctý a má pouhých deset bodů. Můžeme donekonečna rozebírat, že taková pozice není pro něj důstojná, že má tradici, věrné fanoušky, zajímavá jména v kádru, předvádí místy koukatelný fotbal. Ale to nikoho neosloví.

Přichází fáze ročníku, kdy je třeba bodovat, sbírat je poctivě a pravidelně. Ne pořád chlácholit všechny okolo, že teď už to přijde. A ono to nikde není. Jsem hodně zvědavý, jak se bude situace okolo Baníku dále vyvíjet.

Milan Fukal

  • Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.

  • Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.

  • V české nejvyšší soutěži odehrál 197 utkání a vstřelil 20 gólů, v německé bundeslize nasbíral 109 střetnutí a devět branek.

  • Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

ISCARE navázalo na tradici setkání rodin. Na jednom místě se jich sešlo více než 150

Více než 150 rodin se setkalo na Dni rodin ISCARE na Farmě Vraňany. Rodiče se svými dětmi se znovu potkali s odborníky, kteří jim díky asistované reprodukci pomohli splnit sen o vlastní rodině. Klinika tak navázala na více než třicetiletou tradici péče o páry s poruchami plodnosti i na svá velká setkání rodin, které využily k naplnění svého snu služeb asistované reprodukce.

Záběr z filmu Přežít (v originále Alive) z roku 1993, který vypráví o letecké katastrofě v Andách. Po třiceti letech se událost dočkala dalšího filmového zpracování, když Netflix uvedl snímek Sněžné bratrstvo.
Záběr z filmu Přežít (v originále Alive) z roku 1993, který vypráví o letecké katastrofě v Andách. Po třiceti letech se událost dočkala dalšího filmového zpracování, když Netflix uvedl snímek Sněžné bratrstvo.
Záběr z filmu Přežít (v originále Alive) z roku 1993, který vypráví o letecké katastrofě v Andách. Po třiceti letech se událost dočkala dalšího filmového zpracování, když Netflix uvedl snímek Sněžné bratrstvo.

Jedli těla přátel, aby přežili. Eduardo Strauch vzpomíná na 72 dní mrazu v Andách

Před 54 lety zůstal v troskách letadla uprostřed zasněžených And. Přežil mráz, hlad i lavinu a se svými druhy se živil těly mrtvých spolucestujících. Eduardo Strauch dnes o zkušenosti, která ho změnila, vypráví dalším generacím. „Kdyby nebylo lásky k našim rodinám, nezvládli bychom to,“ řekl při zářijovém setkání ve Španělsku. Z pětačtyřiceti lidí na palubě se zachránilo šestnáct.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama