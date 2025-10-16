Česká liga

Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o tři sezony do roku 2029.
Jindřich Trpišovský
Jindřich Trpišovský | Foto: Reuters

Serveru iSport.cz to potvrdil jeho agent Jiří Müller. Trpišovský působí v Edenu od ledna 2018, současná smlouva mu vyprší po této sezoně.

Devětačtyřicetiletý kouč je podle Müllera domluvený na podmínkách, dohodu schválili majitel klubu miliardář Pavel Tykač a předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. "Ano, mohu potvrdit, že jsme domluveni. Pro Jindru a jeho tým je Slavia jejich život a těší se na další výzvy," řekl Müller.

Stále se ale jedná o podmínkách nových smluv pro členy realizačního týmu, proto vršovický klub zatím dohodu s Trpišovským neoznámil.

Trpišovský přišel do Slavie v polovině sezony 2017/18 a stal se nejúspěšnějším trenérem klubu v samostatné historii. S týmem získal čtyřikrát ligový titul a domácí pohár a velkou stopu zanechal s mužstvem i na evropské scéně. Červenobílé dovedl ke dvěma ze tří účastí v Lize mistrů, kterou v tomto ročníku hrají po šestileté absenci. Třikrát s nimi v pohárech postoupil až do čtvrtfinále.

Letos v srpnu si připsal 227. výhru na prvoligové lavičce a stal se v tomto ohledu nejúspěšnějším českým i československým trenérem historie. Aktuálně má na kontě 232 vítězství, v nejvyšší soutěži dříve trénoval Liberec.

V souvislosti s Trpišovským se spekulovalo o jeho možném angažmá u české reprezentace, u níž ve středu skončil trenér Ivan Hašek.

"Samozřejmě je to velice kvalitní trenér, myslím, že by nám určitě pomohl. Ale ti nejlepší trenéři jsou pod smlouvami v těch nejlepších klubech u nás v Čechách. Pro nás je velice těžké je kontaktovat, myslím, že to ani není správně. Museli bychom mít souhlas od klubů," uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd na středeční tiskové konferenci.

"Nekončí, projevil dost sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol fotbalového alibismu

Ivan Hašek v zápase Eura 2024 Česko - Turecko
 
