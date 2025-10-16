Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

Serveru iSport.cz to potvrdil jeho agent Jiří Müller. Trpišovský působí v Edenu od ledna 2018, současná smlouva mu vyprší po této sezoně.
Devětačtyřicetiletý kouč je podle Müllera domluvený na podmínkách, dohodu schválili majitel klubu miliardář Pavel Tykač a předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. "Ano, mohu potvrdit, že jsme domluveni. Pro Jindru a jeho tým je Slavia jejich život a těší se na další výzvy," řekl Müller.
Stále se ale jedná o podmínkách nových smluv pro členy realizačního týmu, proto vršovický klub zatím dohodu s Trpišovským neoznámil.
Trpišovský přišel do Slavie v polovině sezony 2017/18 a stal se nejúspěšnějším trenérem klubu v samostatné historii. S týmem získal čtyřikrát ligový titul a domácí pohár a velkou stopu zanechal s mužstvem i na evropské scéně. Červenobílé dovedl ke dvěma ze tří účastí v Lize mistrů, kterou v tomto ročníku hrají po šestileté absenci. Třikrát s nimi v pohárech postoupil až do čtvrtfinále.
Letos v srpnu si připsal 227. výhru na prvoligové lavičce a stal se v tomto ohledu nejúspěšnějším českým i československým trenérem historie. Aktuálně má na kontě 232 vítězství, v nejvyšší soutěži dříve trénoval Liberec.
V souvislosti s Trpišovským se spekulovalo o jeho možném angažmá u české reprezentace, u níž ve středu skončil trenér Ivan Hašek.
"Samozřejmě je to velice kvalitní trenér, myslím, že by nám určitě pomohl. Ale ti nejlepší trenéři jsou pod smlouvami v těch nejlepších klubech u nás v Čechách. Pro nás je velice těžké je kontaktovat, myslím, že to ani není správně. Museli bychom mít souhlas od klubů," uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd na středeční tiskové konferenci.