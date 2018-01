Slavia je blízko defenzivní posily. Do Edenu by měl přijít reprezentant Pokorný z Montpellier

před 7 hodinami

Slavia brzy oznámí přestup první "velké" zimní posily: z Montpellier podle francouzských médií přichází stoper Lukáš Pokorný.

Praha - Slavia je blízko získání zvučné defenzivní posily. Smlouvu na 3,5 roku má v nejbližších dnech podepsat třiadvacetiletý reprezentační stoper Lukáš Pokorný, který strávil rok ve francouzském Montpellier.

Za něj na jaře odehrál 13 ligových zápasů a bránil i hvězdy Paris St. Germain nebo Monaka. S příchodem nového trenéra Michela Der Zakariana se však Pokorného pozice v mužstvu radikálně změnila. Mladý stoper byl na podzim pouze jednou na lavičce a jinak nastupuje za B-tým.

"Vím, že jsem francouzskou ligu hrál relativně dobře, a nevidím důvod, proč bych ji zase nemohl hrát. Teď jde o to, abych přesvědčil trenéra, že mu do té vize sedím. Zatím to tak není, těžko říct, jestli se to změní," řekl ČTK Pokorný.

Významným argumentem pro změnu dresu byly pro Pokorného změny ve vedení Slavie, do níž v zimě přešli jak sportovní manažer Jan Nezmar, tak i trenér Jindřich Trpišovský.

"S Honzou jsem skoro nejvíc z kontaktu z celého Liberce, když neberu rodinu. Bavili jsme se o tom a myslím, že je to pro něj krok dopředu. Kdyby byl hráč, tak by to bylo brané jako přestup do většího klubu. Já mu to hrozně přeju, že se může posunout a pracovat zase v jiné dimenzi a jiných podmínkách," nechal se slyšet Pokorný.

Angažováním obránce, který má na kontě jeden reprezentační start, se Slavia mimo jiné připravuje na odchod jednoho z nejlepších obránců ligy Simona Deliho, který se v prosincovém rozhovoru pro francouzská média netajil přáním posunout se v profesní kariéře dál.