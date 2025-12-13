Přeskočit na obsah
Benative
15. 12. Radana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Česká liga

Slavia - Jablonec 4:3. Diváci v Edenu byli svědky nevídané brankové nadílky

Sport

Sledovali jsme online přenos z utkání 19. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Jabloncem.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)
Fotbal - Chance liga 2025/26 - Sparta - Plzeň (v bílém)

Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí

„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin

ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině

Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama