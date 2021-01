Slavia - Jablonec 0:0. Sešívání s navrátilcem Zimou hostí druhý tým tabulky

Jablonec dnes určitě bude chtít překvapit a uspět. V Edenu naposledy triumfoval v srpnu 2018, od té doby však z pěti utkání nebral ani bod. Petr Rada však dostal svůj tým do neobyčejné formy. Po měsíční říjnové pauze se Severočeši vrátili poněkud ospalejší, doma totiž podlehli Brnu. Jenže od té chvíle z devíti následujících utkání hned osmkrát vyhráli a jen jednou remizovali. Od 20. listopadu se datuje tato skvělá série jabloneckých. V tomto období uspěli zelenobílí na půdě rivala z Liberce, v Olomouci nebo doma otočili z 0:2 na 3:2 proti Plzni. V lednu se vrátil Jablonec také ve formě, v Teplicích nadělil soupeři pět branek, ubojoval také doma výhru 2:1 s Příbramí na těžkém terénu. Dnes nemá co ztratit, což by mu mohlo vyhovovat.