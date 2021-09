Slavia - Hradec 4:1. Pražané nedopustili zaváhání a přiblížili se vedoucí Plzni

Favoritem v dnešním utkání bude jednoznačně domácí Slavia. Pražané neprohráli v lize už 53 zápasů a právě dnešním vítězstvím by se mohli posunout na druhé místo ligové tabulky. Navíc by měli Slavisté zápas k dobru, tudíž jsou teoreticky aktuálně nejlepším týmem Fortuna ligy. Při dvou vítězstvích by se totiž sešívaní dostali na čelo.