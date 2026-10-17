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Slavia - Hradec 0:0. Sešívaní se proti Hradci zase trápí, zahrozili až před půlí

Sport
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Sledujte online přenos z utkání 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Hradcem Králové.

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Výsledky 2. kolo senátních voleb 2026.
Výsledky 2. kolo senátních voleb 2026.
Výsledky 2. kolo senátních voleb 2026.

ŽIVĚ: Výsledky druhého kola senátních voleb 2026

Pět senátorů zvítězilo v boji o křesla v horní komoře už v prvním kole. Dalších 22 dvojic se o zbývající posty utkalo v kole druhém. Sledujte živé sčítání hlasů v interaktivní infografice Aktuálně.cz. První průběžné výsledky se začaly načítat pár minut po uzavření volebních místností.

„Za úspěch bych pokládal obhajobu pěti senátorských mandátů, věřím, že toho se dobereme,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. Očekává také, že si ODS s TOP 09 udrží nejsilnější senátorský klub, takže Miloš Vystrčil (ODS) zůstane předsedou horní komory Parlamentu.
„Za úspěch bych pokládal obhajobu pěti senátorských mandátů, věřím, že toho se dobereme,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. Očekává také, že si ODS s TOP 09 udrží nejsilnější senátorský klub, takže Miloš Vystrčil (ODS) zůstane předsedou horní komory Parlamentu.
„Za úspěch bych pokládal obhajobu pěti senátorských mandátů, věřím, že toho se dobereme,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. Očekává také, že si ODS s TOP 09 udrží nejsilnější senátorský klub, takže Miloš Vystrčil (ODS) zůstane předsedou horní komory Parlamentu.

ŽIVĚ Průběžné výsledky ukazují na debakl ANO. Úspěch bude obhajoba pěti křesel, zní z ODS

Hlasování v letošním finále senátních voleb v sobotu ve 14:00 skončilo. Lidé v něm vybrali 22 nových či staronových senátorů, kteří se připojí k pěti zvoleným v prvním kole před týdnem. Svými hlasy rozhodli o rozložení sil v horní parlamentní komoře, které by se podle prognóz příliš změnit nemělo. Většinu si v Senátu udrží opozice, šanci na změnu promarnili kandidáti ANO a SPD už v úvodním kole.

Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina

ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?

Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.

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