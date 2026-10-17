Slavia - Hradec 0:0. Sešívaní se proti Hradci zase trápí, zahrozili až před půlí
Sledujte online přenos z utkání 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Hradcem Králové.
ŽIVĚ: Výsledky druhého kola senátních voleb 2026
Pět senátorů zvítězilo v boji o křesla v horní komoře už v prvním kole. Dalších 22 dvojic se o zbývající posty utkalo v kole druhém. Sledujte živé sčítání hlasů v interaktivní infografice Aktuálně.cz. První průběžné výsledky se začaly načítat pár minut po uzavření volebních místností.
Babiš na lopatkách: ANO poprvé nezískalo v senátních volbách ani jeden mandát
Nic takového předseda hnutí ANO a premiér české vlády Andrej Babiš ještě nezažil. Jednoznačný hegemon české politiky v letošních volbách do horní komory nezískal ani jeden mandát. Je to vůbec poprvé v historii jeho strany. A je to taky poprvé dějinách Česka, kdy se něco takového stalo celé vládě.
ŽIVĚ Průběžné výsledky ukazují na debakl ANO. Úspěch bude obhajoba pěti křesel, zní z ODS
Hlasování v letošním finále senátních voleb v sobotu ve 14:00 skončilo. Lidé v něm vybrali 22 nových či staronových senátorů, kteří se připojí k pěti zvoleným v prvním kole před týdnem. Svými hlasy rozhodli o rozložení sil v horní parlamentní komoře, které by se podle prognóz příliš změnit nemělo. Většinu si v Senátu udrží opozice, šanci na změnu promarnili kandidáti ANO a SPD už v úvodním kole.
ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
Median: Sněmovní volby by v září vyhrálo ANO, jeho podpora je nejnižší od května
Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale klesla na 29,5 procenta, což je nejméně od letošního května. Druhý STAN si polepšil na 17 procent, ODS by získala 12,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který ve středu zveřejnila agentura Median.