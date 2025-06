Slavia má výraznou posilu, z Nizozemska získala Sadílka. Přestup řešil i se sparťanem

Fotbalisté pražské Slavie získali velkou posilu v podobě českého reprezentanta Michala Sadílka.

Šestadvacetiletý defenzivní záložník či obránce přestoupil do Edenu z nizozemského Twente Enschede a v novém působišti podepsal smlouvu do června 2028.

"Získáváme hotového hráče, okamžitou posilu zocelenou 100 zápasy v nejvyšší nizozemské soutěži," pochvaloval si sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

"Michal má navíc zkušenosti s evropskými zápasy, je kreativní a dokáže být produktivní. Věřím, že nám pomůže dosáhnout cílů, které jsme si pro nadcházející sezonu stanovili," doplnil funkcionář českého mistra.

Sadílek v Twente na konci prosince prodloužil kontrakt do léta 2026, už v minulých dnech ale naznačil, že nizozemskou ligu možná opustí.

Přestupovou částku kluby jako tradičně nezveřejnily, výstupní klauzule ve smlouvě s týmem z Enschede podle spekulací médií činila tři a půl milionu eur (zhruba 87 milionů korun).

Sadílek se mimo jiné těší na hlavní fázi Ligy mistrů, kam se Pražané coby český mistr přímo kvalifikovali.

"Chci být platný pro tým, na hřišti nechám všechno. Po mistrovské sezoně je jasné, že cílem je obhájit titul a přidat pohár," prohlásil Sadílek.

"A v Lize mistrů chceme ukázat, že tam nejsme jen do počtu, ale že dokážeme potrápit každého. Slavia má na to, aby byla vidět i v Evropě," doplnil.

V české nejvyšší soutěži narazí na staršího bratra Lukáše, který působí v týmu městského rivala Sparty.

"Řešil jsem to s ním. Je to můj nejbližší člověk, vyrůstali jsme spolu, hrávali každou neděli. Připravil jsem ho na to. Nic nenamítal, ví, že v profesionálním fotbale si každý musí jít svou cestou," prozradil.

"Mám v něm oporu a bude to určitě pikantní, až se potkáme na hřišti v dresech rivalů. Uvidíme, jak to dopadne," usmál se mladší ze sourozenecké dvojice.

Běhavý středopolař je využitelný na více postech, vedle pozici defenzivního záložníka může nastoupit i na levém kraji obrany.

Rodák z Uherského Hradiště působil v mládeži v tamním Slovácku, odkud v 16 letech zamířil na hostování do PSV Eindhoven. Následně do slavného nizozemského klubu přestoupil.

V sezoně 2020/21 hostoval v Liberci, poté od léta v Twente, kam o rok později přestoupil.

V klubu z Enschede působil čtyři roky, před pár dny mu s nizozemským celkem po prohře s Alkmaarem těsně unikl postup do evropských pohárů.

Sadílek prošel mládežnickými reprezentacemi. V národním A-týmu má na kontě 25 utkání a jeden gól, další starty může přidat při nadcházejícím srazu v červnových zápasech kvalifikace mistrovství světa proti Černé Hoře a v Chorvatsku.

Vloni na soustředění v Rakousku před evropským šampionátem se nešťastně zranil po pádu při jízdě na tříkolce a o závěrečný turnaj přišel.

"Takový moment člověka mrzí, často jsem si to vyčítal. Naštěstí jsem měl kolem sebe lidi, co mě podrželi. Uvědomil jsem si spoustu věcí," přiznal Sadílek.

"Čtyři měsíce jsem nehrál, ale když jsem se vrátil, pomohl jsem týmu. Nosil kapitánskou pásku, protože náš kapitán byl zraněný. Podle statistik to byla moje nejlepší sezona, i když jsem její půlku vynechal," dodal.