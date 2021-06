Slavia hlásí první posilu, z Jablonce zlákala slovenského kanonýra Schranze

Uřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dosud uložil v souvislosti s loňskými krajskými a senátními volbami v ČR 45 pokut v celkové výši 757 000 korun. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí úřadu Luisa Divišová. Subjekty nepředložily nebo nezveřejnily zprávu o financování kampaně a nepředložily volební účetnictví. Úřad řešil 125 přestupků.

Krajské i senátní volby byly loni na podzim. "Kandidující subjekty mají povinnost zveřejnit a předložit tuto zprávu úřadu do 90 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb. V krajských volbách to bylo do 4. ledna a ve volbách senátních do 11. ledna," uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis. Subjekty musejí zprávu o financování kampaně zveřejnit i na internetových stránkách.