Slavia hlásí další posilu. Přichází Slovák, který hrál bundesligu

Fotbalisty Slavie posílil slovenský obránce Dominik Javorček ze Žiliny, jenž v minulé sezoně hostoval v bundesligovém Kielu.

Český mistr dnes na webu uvedl, že s dvaadvacetiletým mládežnickým reprezentantem podepsal smlouvu do června roku 2029.

Levý obránce Javorček odehrál za Žilinu ve slovenské lize 80 zápasů.

V dresu Kielu nastoupil ke 13 bundesligovým duelům, tým po loňském premiérovém postupu mezi elitu hned sestoupil.

"Slavia je obrovský klub, největší v Česku. Věřím, že to bude skvělý krok pro mou kariéru a pomůže mi se posunout dál. Moc se na to těším," prohlásil Javorček.

"Konkurence je velká, ale jsem na to zvyklý. Stejné to bylo i v mém minulém působišti. Věřím si a uvidíme, jak se to vyvine," doplnil fotbalista, jehož čeká se slovenskou jednadvacítkou domácí mistrovství Evropy.

Rodák z Bojnic už byl i členem reprezentačního A-týmu, do zápasu ale nezasáhl.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský řekl, že si Javorčeka všiml už i při loňském vzájemném utkání proti Žilině.

"První, co nás zaujalo, byla jeho levá noha a velmi dobrá kopací technika. Další předností jsou standardní situace, jejich zahrávání," líčil kouč českých mistrů

"Dále výborný fyzický fond, vhodný somatotyp, zdravá agresivita, síla v osobních soubojích, k tomu dobrá pohybová kultura," vypočítával Trpišovský.

"Zdaleka to není hotový hráč, děláme ho s cílem jeho talent postupem času rozvinout. Vidíme potenciál, který může být mnohonásobně vyšší," doplnil slávistický trenér.

Javorček je třetí posilou Slavie před novou sezonou po reprezentačním záložníkovi Michalu Sadílkovi a gambijském křídelníkovi Youssouphovi Sanyangovi.