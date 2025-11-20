Pyro není zločin? Slavia dostala za chování fanoušků v Plzni rekordní pokutu

Vyšší trest v české nejvyšší soutěži za chování příznivců na tribunách nikdo nedostal, stejnou částku musela zaplatit pouze Sparta po derby před dvěma lety. Citelnou pokutu dnes vyměřila komise i ostravskému Baníku, chování fanoušků v duelu s Jabloncem bude klub stát 200 tisíc korun.
Ligový šlágr mezi Plzní a Slavií (3:5) před dvěma týdny provázely výtržnosti už v úvodu, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání dokonce na 10 minut přerušil a hráče poslal do kabin. Západočeský klub po zápase uvedl, že fanoušci hostů svým chováním a vhazováním světlic a dalších předmětů do okolních sektorů způsobili zranění dvou diváků a škodu v řádech statisíců korun.
"Prostředí na ligových stadionech se v posledních letech daří významně kultivovat a posouvat směrem k větší bezpečnosti i vzájemnému respektu. Kluby přicházejí s řadou kroků, které mají zpříjemnit zážitek z utkání nejen domácím, ale i hostujícím fanouškům. Stejně tomu bylo i při zápase Viktorie Plzeň se Slavií Praha, kdy domácí tým přijal několik vstřícných opatření směrem k příznivcům hostů," připomněl předseda disciplinární komise Jiří Matzner, že plzeňský klub před zápasem mimo jiné povolil slávistům dřívější instalaci choreografie.
"O to méně pochopitelné je následné chování části fanoušků pražského klubu, jehož důsledkem nebyly jen značné materiální škody a narušení průběhu utkání, ale také zranění osob v sektorech domácích. Nejde přitom o ojedinělý exces. Již při posledním venkovním utkání Slavie v Olomouci, kde domácí klub rovněž projevil vstřícnost vůči hostujícím příznivcům a umožnil jim využít severní tribunu, došlo k materiálním škodám na stadionu," uvedl Matzner.
Rozsáhlé použití pyrotechniky v úvodu utkání vyšetřují i kriminalisté jako trestný čin výtržnictví. Dalšími incidenty se zabývají jako trestnými činy poškození cizí věci. Policie zároveň vyzvala lidi, kteří přišli k újmě, aby to oznámili.
"Už samotné použití pyrotechniky, kvůli které byl zápas na deset minut přerušen, hodnotíme jako zcela nepřijatelné. Za přímo zavrženíhodný čin pak považujeme házení pyrotechniky do sousedních sektorů. Skutečnost, že incident způsobil 'jen' dvě zranění, lze vnímat jako šťastnou shodu okolností. Zvlášť znepokojivé je navíc to, že vše dopadalo do prostoru, kde se nacházely i rodiny s dětmi, které musely kvůli obavám o vlastní bezpečnost utéct do útrob stadionu," napsal Matzner v komuniké.
Podobné scény se odehrávaly i na podzim 2023 během derby pražských "S" v Edenu. Sparťanští příznivci v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách.
"Komise v této chvíli nepřistupuje k radikálnějším opatřením, protože nechce trestat drtivou většinu slušných fanoušků za chování jednotlivců. Současně však jasně upozorňuje, že pokud by se podobné incidenty opakovaly a znovu by bylo ohroženo zdraví lidí, bude nucena zvolit ještě přísnější sankce. Trest je zároveň jasnou výzvou pro klub (Slavii), aby tuto problematiku se svými fanoušky aktivně řešil," dodal předseda disciplinární komise.
Plzeň dostala pokutu 40 tisíc korun za vhazování předmětů na hrací plochu a nevhodné pokřiky fanoušků.
Baník zaplatí 200 tisíc za použití pyrotechniky, jež vedlo v 15. kole rovněž k přerušení domácího utkání s Jabloncem. Kvůli pyrotechnice na tribunách dostaly pokutu 80 tisíc korun i domácí týmy ze zápasů Sparta - Teplice a Bohemians 1905 - Hradec Králové.