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Sport

Slavia dostala další komický gól a znovu ztratila. Podstatnou roli hrál VAR

ČTK,Sport
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Fotbalisté pražské Slavie ve 12. kole první ligy doma jen remizovali ve šlágru s Mladou Boleslaví 1:1 a v soutěži podruhé po sobě ztratili body. Hosty poslal v Edenu v úvodním dějství do vedení svým sedmým gólem lídr tabulky kanonýrů Martin Šubert, v 86. minutě srovnal Mojmír Chytil.

Radost Mojmíra Chytila
Radost Mojmíra ChytilaFoto: ČTK
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Vršovický obhájce titulu jako jediný dál drží neporazitelnost v ligové sezoně, stejně jako před týdnem s Hradcem Králové však doma pouze remizoval. Slávisté vedou neúplnou tabulku o sedm bodů před druhou Mladou Boleslaví, na šest bodů se k nim může přiblížit Sparta, pokud v neděli zdolá Slovácko. Červenobílí čekají na vítězství už čtyři soutěžní utkání, v úterý hráli v Lize mistrů v Istanbulu s Fenerbahce 2:2.

Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti duelu v Turecku hned šest změn v základní sestavě. Mezi tyčemi ze zdravotních důvodů scházela brankářská jednička Markovič a poprvé v lize dostala šanci letní ukrajinská posila Domčak.

Nejpevnější defenziva soutěže udržela čisté konto jen čtvrt hodiny. John na konci 15. minuty po brejku z pravé strany přihrál napříč vápnem, vracející se Isife balon ve snaze odkopnout jen zastavil a dorážející Šubert snadno přišel k brance. Český reprezentant si sedmým gólem upevnil pozici v čele tabulky kanonýrů.

Favorit mohl rychle odpovědět, Nowak ale ve velké šanci přestřelil. Středočeši dělali domácím značné problémy z rychlých brejků, hrozil především John, který v 26. minutě při přečíslení dvou na jednoho tvrdě vypálil a nechal vyniknout Domčaka.

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Sudí Rouček tradičně pouštěl řadu osobních soubojů, v 41. minutě však bez váhání k velké nevoli hostů nařídil penaltu po pádu Holeše ve vápně přes Králika. Po zásahu od videa nicméně rozhodčí pokutový kop nakonec odvolal, neboť domácí kapitán situaci přihrál.

Trpišovský o pauze dvakrát vystřídal a na trávník poslal čerstvé Mosese se Suleimanem. Pražané výrazně přidali a soupeře zatlačili. V 51. minutě doklepl zblízka balon do sítě Provod, kvůli předchozí Chytilově ruce ale Rouček nemohl branku uznat.

Slávisté se nedočkali vyrovnání ani v 63. minutě, kdy Chytil hlavičkoval jen do břevna. V druhé půli se hrálo prakticky na jednu branku, hosté však odolávali. V 84. minutě vytáhl Kubiakovu střelu gólman Vorel, za chvíli už ale kapituloval. Po průniku Ayaosiho po pravé straně umístil balon zblízka k zadní tyči Chytil, jenže se trefil poprvé od začátku srpna. Celkově pátým zásahem v ligovém ročníku dorovnal v týmové tabulce střelců Nowaka.

Mladoboleslavští tak těsně nedosáhli na první ligové vítězství nad Slavií po 21 zápasech a od března 2016. Díky nečekanému bodu se ale Středočeši posunuli na průběžné druhé místo tabulky. Červenobílí doma v lize prohráli jediný z posledních 54 duelů (kontumačně derby).

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12. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:1)

Branky: 86. Chytil - 15. Šubert. Rozhodčí: Rouček - Machač, Zoufalý - Adámková (video). ŽK: Šturm - Kozel, Vorel. Diváci: 17.528.

Slavia: Domčak - Isife (46. Suleiman), Holeš (85. Konečný), N'Guessan, Kubiak - Diakité (46. Moses) - Ayaosi, Nowak, Sadílek (65. Jurásek), Provod (73. Šturm) - Chytil. Trenér: Trpišovský.

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M. Boleslav: Vorel - Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Donát - John (89. Kolářík), Langhamer (64. Špatenka), Šubert (71. Zachoval) - Klíma (64. Letenay). Trenér: Majer.

FK Teplice - Artis Brno 0:0

Rozhodčí: Zaoral - Pospíšil, Antoníček - Kvítek (video). ŽK: Riznič, L Mareček - Fully, Preisler, Labík, Glossoa. Diváci: 3132.

Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček (63. D. Mareček), Fortelný - Hopi (75. Auta), Čermák (84. Bílek), Radosta (84. Badamosi) - Kozák (63. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.

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Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully (46. Papalelé) - Labík (80. Pospíšil), Boháč - Alégué, Adediran (84. Perišič), Preisler (59. Harazim) - Ndiaye (59. Sarapata). Trenér: Nádvorník.

FC Zlín - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 72. Cupák - 46. Sejk. Rozhodčí: Lovětínský - Cichra, Dresler - Zelinka (video). ŽK: Mukuba, Černín, Machalík - Sylla. ČK: 66. Sylla. Diváci: 2522.

Zlín: Dostál - Kopečný, Mukuba, Černín, Machalík - Pišoja (71. Bartošák), Nombil (72. Cupák), Kratochvíl, Štefan (59. Kanu), Appiah - Poznar (80. Didiba). Trenér: Jelínek.

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Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Hadaš, Beran (72. Baráth), Soldo, Borges - Janošek (79. Tkáč), Ghali - Sejk. Trenér: Hapal.

Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:0)

Branky: 2. Dante, 74. Penxa - 48. Čermák, 82. Květ. Rozhodčí: Radina - Hájek, Rosický - Machálek (video). ŽK: Kadlec (Bohemians). Diváci: 6388.

Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Pokorný, Vedral - Penxa, Ševčík (63. Janetzký), Langer (81. Čavoš), Dante - Rymarenko (63. Vaníček) , Vachoušek (81. Zmrhal)- Vašulín (75. Ezeh). Trenér: Svědík.

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Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec (46. Kovařík) - Mirvald, Čermák (90.+1 Heidenreich), Smrž (81. Obinaja), Javorček - Matoušek (46. Pilař), Květ - Almási (66. Krobot). Trenér: Veselý.

Tabulka:

1.

Slavia

12

8

4

0

27:7

28

2.

Mladá Boleslav

12

6

3

3

19:14

21

3.

Olomouc

12

6

3

3

19:15

21

4.

Liberec

11

6

2

3

13:7

20

5.

Zbrojovka Brno

12

6

2

4

16:16

20

6.

Sparta

11

6

1

4

20:12

19

7.

Teplice

12

5

3

4

18:17

18

8.

Jablonec nad Nisou

11

5

2

4

14:12

17

9.

Plzeň

11

4

4

3

23:19

16

10.

Bohemians 1905

11

4

4

3

13:13

16

11.

Hradec Králové

11

4

3

4

10:13

15

12.

Pardubice

11

3

2

6

12:16

11

13.

Ostrava

11

3

2

6

7:18

11

14.

Artis Brno

11

2

3

6

11:20

9

15.

Slovácko

11

1

4

6

10:18

7

16.

Zlín

12

0

2

10

9:24

2

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