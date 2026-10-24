Slavia dostala další komický gól a znovu ztratila. Podstatnou roli hrál VAR

Fotbalisté pražské Slavie ve 12. kole první ligy doma jen remizovali ve šlágru s Mladou Boleslaví 1:1 a v soutěži podruhé po sobě ztratili body. Hosty poslal v Edenu v úvodním dějství do vedení svým sedmým gólem lídr tabulky kanonýrů Martin Šubert, v 86. minutě srovnal Mojmír Chytil.
Vršovický obhájce titulu jako jediný dál drží neporazitelnost v ligové sezoně, stejně jako před týdnem s Hradcem Králové však doma pouze remizoval. Slávisté vedou neúplnou tabulku o sedm bodů před druhou Mladou Boleslaví, na šest bodů se k nim může přiblížit Sparta, pokud v neděli zdolá Slovácko. Červenobílí čekají na vítězství už čtyři soutěžní utkání, v úterý hráli v Lize mistrů v Istanbulu s Fenerbahce 2:2.
Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti duelu v Turecku hned šest změn v základní sestavě. Mezi tyčemi ze zdravotních důvodů scházela brankářská jednička Markovič a poprvé v lize dostala šanci letní ukrajinská posila Domčak.
Nejpevnější defenziva soutěže udržela čisté konto jen čtvrt hodiny. John na konci 15. minuty po brejku z pravé strany přihrál napříč vápnem, vracející se Isife balon ve snaze odkopnout jen zastavil a dorážející Šubert snadno přišel k brance. Český reprezentant si sedmým gólem upevnil pozici v čele tabulky kanonýrů.
Favorit mohl rychle odpovědět, Nowak ale ve velké šanci přestřelil. Středočeši dělali domácím značné problémy z rychlých brejků, hrozil především John, který v 26. minutě při přečíslení dvou na jednoho tvrdě vypálil a nechal vyniknout Domčaka.
Sudí Rouček tradičně pouštěl řadu osobních soubojů, v 41. minutě však bez váhání k velké nevoli hostů nařídil penaltu po pádu Holeše ve vápně přes Králika. Po zásahu od videa nicméně rozhodčí pokutový kop nakonec odvolal, neboť domácí kapitán situaci přihrál.
Trpišovský o pauze dvakrát vystřídal a na trávník poslal čerstvé Mosese se Suleimanem. Pražané výrazně přidali a soupeře zatlačili. V 51. minutě doklepl zblízka balon do sítě Provod, kvůli předchozí Chytilově ruce ale Rouček nemohl branku uznat.
Slávisté se nedočkali vyrovnání ani v 63. minutě, kdy Chytil hlavičkoval jen do břevna. V druhé půli se hrálo prakticky na jednu branku, hosté však odolávali. V 84. minutě vytáhl Kubiakovu střelu gólman Vorel, za chvíli už ale kapituloval. Po průniku Ayaosiho po pravé straně umístil balon zblízka k zadní tyči Chytil, jenže se trefil poprvé od začátku srpna. Celkově pátým zásahem v ligovém ročníku dorovnal v týmové tabulce střelců Nowaka.
Mladoboleslavští tak těsně nedosáhli na první ligové vítězství nad Slavií po 21 zápasech a od března 2016. Díky nečekanému bodu se ale Středočeši posunuli na průběžné druhé místo tabulky. Červenobílí doma v lize prohráli jediný z posledních 54 duelů (kontumačně derby).
12. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:1)
Branky: 86. Chytil - 15. Šubert. Rozhodčí: Rouček - Machač, Zoufalý - Adámková (video). ŽK: Šturm - Kozel, Vorel. Diváci: 17.528.
Slavia: Domčak - Isife (46. Suleiman), Holeš (85. Konečný), N'Guessan, Kubiak - Diakité (46. Moses) - Ayaosi, Nowak, Sadílek (65. Jurásek), Provod (73. Šturm) - Chytil. Trenér: Trpišovský.
M. Boleslav: Vorel - Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Donát - John (89. Kolářík), Langhamer (64. Špatenka), Šubert (71. Zachoval) - Klíma (64. Letenay). Trenér: Majer.
FK Teplice - Artis Brno 0:0
Rozhodčí: Zaoral - Pospíšil, Antoníček - Kvítek (video). ŽK: Riznič, L Mareček - Fully, Preisler, Labík, Glossoa. Diváci: 3132.
Teplice: Trmal - Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček (63. D. Mareček), Fortelný - Hopi (75. Auta), Čermák (84. Bílek), Radosta (84. Badamosi) - Kozák (63. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.
Artis: Kašík - Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully (46. Papalelé) - Labík (80. Pospíšil), Boháč - Alégué, Adediran (84. Perišič), Preisler (59. Harazim) - Ndiaye (59. Sarapata). Trenér: Nádvorník.
FC Zlín - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)
Branky: 72. Cupák - 46. Sejk. Rozhodčí: Lovětínský - Cichra, Dresler - Zelinka (video). ŽK: Mukuba, Černín, Machalík - Sylla. ČK: 66. Sylla. Diváci: 2522.
Zlín: Dostál - Kopečný, Mukuba, Černín, Machalík - Pišoja (71. Bartošák), Nombil (72. Cupák), Kratochvíl, Štefan (59. Kanu), Appiah - Poznar (80. Didiba). Trenér: Jelínek.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Hadaš, Beran (72. Baráth), Soldo, Borges - Janošek (79. Tkáč), Ghali - Sejk. Trenér: Hapal.
Zbrojovka Brno - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:0)
Branky: 2. Dante, 74. Penxa - 48. Čermák, 82. Květ. Rozhodčí: Radina - Hájek, Rosický - Machálek (video). ŽK: Kadlec (Bohemians). Diváci: 6388.
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Pokorný, Vedral - Penxa, Ševčík (63. Janetzký), Langer (81. Čavoš), Dante - Rymarenko (63. Vaníček) , Vachoušek (81. Zmrhal)- Vašulín (75. Ezeh). Trenér: Svědík.
Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec (46. Kovařík) - Mirvald, Čermák (90.+1 Heidenreich), Smrž (81. Obinaja), Javorček - Matoušek (46. Pilař), Květ - Almási (66. Krobot). Trenér: Veselý.
Tabulka:
1.
Slavia
12
8
4
0
27:7
28
2.
Mladá Boleslav
12
6
3
3
19:14
21
3.
Olomouc
12
6
3
3
19:15
21
4.
Liberec
11
6
2
3
13:7
20
5.
Zbrojovka Brno
12
6
2
4
16:16
20
6.
Sparta
11
6
1
4
20:12
19
7.
Teplice
12
5
3
4
18:17
18
8.
Jablonec nad Nisou
11
5
2
4
14:12
17
9.
Plzeň
11
4
4
3
23:19
16
10.
Bohemians 1905
11
4
4
3
13:13
16
11.
Hradec Králové
11
4
3
4
10:13
15
12.
Pardubice
11
3
2
6
12:16
11
13.
Ostrava
11
3
2
6
7:18
11
14.
Artis Brno
11
2
3
6
11:20
9
15.
Slovácko
11
1
4
6
10:18
7
16.
Zlín
12
0
2
10
9:24
2
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