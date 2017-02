Slavia chce hrát o titul do posledních kol, případný triumf může oslavit na Strahově

před 4 hodinami

Vedení fotbalové Slavie v čele s předsedou představenstva Jaroslavem Tvrdíkem na své předsezónní tiskové konference ujistilo, že cíle klubu zůstávají umístění do třetího místa, ale zároveň generální ředitel klubu Martin Krob řekl, že pokud je klub blízko vrcholu, tak je logické, že chce bojovat o nejvyšší příčky a nejlépe do posledního kola. Slavia rovněž na jaře odkoupí stadion Eden, ale kvůli termínové kolizi odehraje poslední domácí zápas sezony na Strahově.

Praha - Tisková konference fotbalové Slavie před startem jarní části sezony se nesla v duchu oslavy afrického mistra Michaela Ngadeua, ale také dalších změn v sešívaném klubu.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se ihned na začátku pochlubil, že na úvodní jarní kolo Slavie proti Jihlavě se už prodalo přes 12 tisíc lístků. "Slavia v zásadě do jarních bojů nevstupuje jako favorit. Dokonce předseda Pelta říkal, že favoritem je Plzeň, tak je asi rozhodnuto," odlehčil na úvod Tvrdík.

Snaží se vedení mírnit tlak na tým?

Zástupce čínské firmy CEFC poté opakoval, že cílem klubu je skončit do třetího místa a zahrát si finále domácího poháru. "Kdybychom získali titul, bylo by to překvapení, které ale sport často přináší," snažil se Tvrdík mírnit očekávání. "Jsme blízko vrcholu. Je logické, že chceme bojovat o titul. Já bych si přál, abychom o titul bojovali do posledního kola. Ambice máme, ale nejsme blázni a víme, že se může něco nevydařit," dodal na toto téma generální ředitel klubu Martin Krob.

"Chtěl bych poděkovat vedení klubu, které nám připravilo parádní podmínky pro přípravu. Často slyším, že jsme nenasytní, ale myslím si, že všechny naše hráčské změny mají hlavu a patu," mírnil trenér Slavie Jaroslav Šilhavý názory o nekoncepční práci. "V zimě odešlo sedm hráčů a možná ještě jeden odejde a přišlo sedm fotbalistů. Navíc v létě odejde Tonda Barák," přidal se na toto téma také Krob, který později odmítl sdělit, kdo Slavii ještě opustí.

Slavii se už mohly investice do kádru vrátit

"Kdybychom přijali nabídky na čtyři naše hráče, tak se nám investice do hráčského kádru z posledního roku a půl vrátí. Jenže my nemáme v úmyslu vydělávat na hráčských přestupech, ale jednoznačně upřednostňujeme sportovní cíle," vyjádřil se ještě k přestupům Tvrdík. "Naše strategie byla uvolnit jednoho hráče základního kádru. Byli jsme ochotni uvolnit Jardu Zmrhala, ale adekvátní nabídka nepřišla," dodal ještě Tvrdík.

Tisková konference se konala v pražském luxusním hotelu Mandarin, který před nedávnem odkoupila právě čínská CEFC. A slavnostní prostředí se velmi hodilo k oslavě triumfu Kamerunce Ngadeua na Poháru afrických národů.

"Byli jsme na Michaela velmi pyšní. Byla radost ho sledovat a jsme velmi rádi, že takového hráče máme v týmu," oslavoval Tvrdík afrického mistra. "Přijel s nadšením a my jsme pyšní, že máme v našem středu afrického vítěze. Věřím, že vítězství a bojovnou náladu přenese i do Slavie," připojil se s gratulací Šilhavý.

Pracant Ngadeu reprezentoval klub parádně

"Kdyby mi někdo před rokem řekl, že se stanu mistrem Afriky, tak bych si myslel, že se zbláznil. Na mém příkladu jde vidět, že se ve fotbale můžeme neustále zlepšovat. Chtěl bych poděkovat Slavii za vše, co pro mě udělala," vyprávěl francouzsky šťastný Ngadeu.

A šestadvacetiletý Kamerunec odcházel po dnešním dni ještě mnohem spokojenější, protože Slavia se svému hráči odměnila novým autem. Jaroslav Tvrdík u předávání nového vozu prozradil, že Ngadeu si právě včera chtěl koupit tento vůz a v klubu měli, co dělat, aby koupi oddálili.

Ovšem vedení klubu přišlo během tiskové konference i s menší komplikací. Vzhledem ke kolizi v termínové listině stadionu v Edenu, budou muset nuceně odehrát slávisté poslední kolo v exilu.

"Chtěl bych poděkovat Mirkovi Peltovi a Dušanovi Svobodovi, že nám umožní odehrát poslední kolo proti Brnu na Strahově, kde jsme v minulosti hráli a doufám, že se tam budeme cítit jako doma," řekl Tvrdík. "Přislíbili jsme fotbalové Asociaci, že pokud do stadionu na Strahově investují, tak bychom si ho poté pronajali pro naši mládež," naznačil Tvrdík další spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky.

Tvrdík se sejde s Křetinským

Během jara také klub odkoupí stadion v Edenu. "Jako noví vlastníci bychom se chtěli fanoušků představit v předposledním domácím zápase, ale mám jedno přání. Chtěl bych, aby Slavia postoupila do finále domácího poháru, které by se hrálo v Edenu," přeje si Tvrdík.

Řeč přišla také na změnu ligového formátu. A právě Slavia chtěla dosavadní model ponechat, ale Tvrdík ujistil, že se debatě nebrání. "Nechceme být těmi, kteří chtějí rozbíjet snahy o zatraktivnění soutěže. Příští týden se chci potkat s Danielem Křetinským a projednat s ním možné změny formátu," dodal na závěr Tvrdík.

autor: David Janeczek | před 4 hodinami

