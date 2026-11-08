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Sport
Přenos skončil

Slavia - Artis 4:1. Sešívaní si díky přesilovce došli pro pohodovou výhru

Sport
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Sledovali jste online přenos z utkání 14. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Artisem Brno.

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Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.
Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.
Agenti CIA Chris (John Malkovich) a Lee (Sam Rockwell) připravují v Chile tajnou operaci.

Nekorektní, ale velmi vtipné a chytré. Malkovich exceluje ve filmu Divoký kůň Devítka

Pátý celovečerní snímek britsko-irského dramatika, scenáristy a režiséra Martina McDonagha s názvem Divoký kůň Devítka se odehrává v Chile v předvečer vojenského převratu v roce 1973. Jeho provokativní humor zahaluje posmutnělý příběh o mužském přátelství, pocitech viny a smrtelnosti. Zároveň je to režisérův dosud nejpolitičtější film.

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