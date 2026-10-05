„Šlapu jako prase a v noci nespím.“ Fotbalista syrově ukázal bizarní sezonu v Česku

Beznaděj i euforie, zranění i triumf v MOL Cupu. A sázkařská aféra se svými následky navrch. Český fotbalový záložník Jakub Křišťan, odchovanec pražské Slavie a bývalý mládežnický reprezentant, prožil pořádně turbulentní minulou sezonu a fanouškům ji představil ve vlastním dokumentu.
24letý Křišťan popsal barvitý příběh ročníku 2025/26 ve videu, které zveřejnil na YouTube. Dokument dlouhý přes 20 minut vytvořil se vším všudy úplně sám a od fanoušků sklidil vlnu pozitivních ohlasů.
„Tohle bude sezona, tohle bude rok,“ připíjí defenzivní záložník s úsměvem v úvodu videa.
Je červenec 2025 a on se v přípravě Slovácka snaží navázat na povedený předchozí ročník, v němž si vybojoval stabilní místo v týmu. Předtím hrál nejvyšší soutěž v Teplicích, za Slavii naskočil kdysi v utkání Evropské ligy proti Nice.
Ale přestože se v přípravě cítil výborně, šanci rozjet další ligovou sezonu na Slovácku nedostal.
Blížil se konec přestupního období a Křišťan se smiřoval s tím, že místo výraznějšího nakopnutí kariéry bude hrát třetí ligu za béčko Slovácka.
„Ale já jsem mašina a otočím to,“ burcuje se ve svém dokumentu.
„Šlapu do toho jako prase a vím, že se mi to jednou vrátí. Ale reálně teď pro nic netrénuju. Zbývá deset dní do konce přestupového období, furt se něco řeší, furt se něco zesí*á,“ pokračuje emotivně.
„Nevím, komu mám věřit. Stoprocentně někomu naletím, jde o to, aby to bylo co nejmíň. Aby mě to stálo co nejmíň. V noci moc nespím, nejde mi usnout, budím se. Jsem hrozně neklidný,“ přibližuje pocity fotbalisty, který hledá nové angažmá.
Nakonec Křišťanovi na poslední chvíli vyšel přestup do Karviné, kam si ho vzal trenér Martin Hyský, jenž někdejšího mládežnického reprezentanta dobře znal z působení ve Vlašimi.
Nálada dokumentu se tím okamžitě změnila.
„Jsem extrémně nadšený, ono se to vrací,“ popisuje záložník a ještě v prosinci si pochvaluje, jak pravidelně nastupuje, má radost ze života a všechno je skvělé.
Vtom přijde střih a je tady další pád. Značné bolesti nártu znamenají únavovou zlomeninu a vypadnutí z fotbalového kolotoče.
„Vypadalo to nadějně, ale vrátilo mě to zase na začátek,“ konstatuje Křišťan a ukazuje fanouškům tvrdou dřinu na návratu. Zpátky do hry se dostane po dvou měsících od diagnózy.
Karviná prožívá výbornou sezonu, kterou ještě vylepšuje senzační výhrou 3:0 ve čtvrtfinále MOL Cupu proti Plzni. Křišťan je u toho přímo na hřišti.
Jenomže následuje konec března, policejní zásah na Fotbalové asociaci České republiky a odhalení obří sázkařské aféry, v níž hrál právě karvinský klub hlavní roli.
„Co se to zase děje? Vypadá to, že nás vyhodí z ligy. Mluvilo se o Evropě, vypadá to na druhou nebo třetí ligu. Chápete někdo, jak je to vůbec možné?“ ptá se Křišťan ve videu a jeho turbulentní rok dostává další nečekanou zápletku.
„Klobouk dolů, ty vole. To je zase příběh, to je jízda,“ směje se ironicky.
Navzdory okolnostem dojde s týmem k osmému místu v lize a zejména k historickému triumfu v poháru. Byť sám Křišťan zasáhne do vítězného finále proti Jablonci až v závěru.
V dokumentu ukazuje autentické záběry z oslav a pak také z vyklízení bytu. Karviná byla kvůli sázkařské aféře skutečně odsunuta do druhé ligy a Křišťan v klubu skončil.
„Na začátku jsem si myslel, že vím, jak ten rok bude probíhat, ale nic z toho tak nebylo,“ hodnotí při odjezdu z města.
Co by před rokem řekl sám sobě, kdyby věděl, co nastane?
„Stejně spoustu věcí neovlivníš. A to, že teď něco vypadá úplně na ho*no, ještě neznamená, že za pár měsíců nemůže být všechno jinak. Když naopak přijde chvíle, kdy je vše, jak sis přál, tak si ji fakt užij. Ani jedno netrvá věčně,“ zamýšlí se Křišťan.
Po sezoně plné zvratů zamířil na svou první zahraniční štaci.
Momentálně nastupuje v Polsku za Ruch Chorzów, tradiční klub s obrovskou fanouškovskou základnou, který hraje na svém více než 50tisícovém stadionu od roku 2024 druhou nejvyšší soutěž.
Dokument o sezoně Jakuba Křišťana:
Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela
Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů
Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.
Problém pro Putina? Polovina rafinerií je mimo provoz, Ukrajinci navíc přitvrdí
Ukrajinské útoky vyřadily z provozu už více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara s tím, že jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů zaměřených na oslabení ruské válečné ekonomiky. Čísla je ale složité nezávisle ověřit.
Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf zpravodajců v Bundestagu
Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná. V pondělí to řekl šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.