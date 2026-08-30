Přeskočit na obsah
Benative
31. 8. Pavlína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Slabý sudí Beneš dráždil v Plzni, spílaly mu oba týmy. Viktoria ztratila se Slováckem

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Fotbalová Viktoria Plzeň nenavázala na čtvrteční senzační postup v Evropské lize a v domácí nejvyšší soutěži jen remizovala v utkání 6. kola se Slováckem 1:1. Do vývoje zápasu silně promluvil rozhodčí Jan Beneš.

Sport-fotbal-první-6. kolo-Plzeň-Slovácko-FASTPIX, 1. liga
Trenér Plzně Radoslav Kováč udílí před střídáním pokyny Stefanu Pirgičovi. Právě jeho ale nepustil sudí Jan Beneš na trávník a Slovácko vyrovnalo na 1:1Foto: ČTK – Chaloupka Miroslav
Reklama

Beneš, syn rozhodčího nechvalně proslulého v korupční aféře z roku 2004, má za sebou už řadu nevydařených zápasů, i v zahraničí vzbudila údiv jeho červená karta pardubickému Godwinovi v únorovém ligovém duelu.

V Plzni jeho nepřesné výroky přinesly na trávník nervozitu, kterou pak musel často hasit kartami - v zápase nakonec rozdal dvanáct žlutých a jednu červenou…

Do skóre významně promluvil v 64. minutě, kdy chybným verdiktem daroval domácím přímý kop z nebezpečné vzdálenosti a Tomáš Ladra nádhernou střelou poslal domácí do vedení.

I pod vyrovnáním byl ovšem podepsán kontroverzní Benešův výrok. Viktoria hodlala střídat právě střelce gólu Ladru, jenže podle arbitra tak činila liknavě.

Reklama
Reklama

Beneš tak připraveného Stefana Pirgiče nevpustil na trávník a Plzeň v deseti inkasovala vyrovnávací gól.

„Byla útočná standardka, já jsem se bavil ve vápně. Když jsem si všiml, že mám jít střídat, tak jsem hned běžel. Nevím, no, řekli mi, že jsem střídal šestnáct vteřin,“ krčil rameny Ladra v rozhovoru pro vysílatele ligy Oneplay Sport.

Podle nových pravidel musí střídající hráč opustit plochu do deseti vteřin. Pokud to nestihne, nesmí se už zapojit do hry a nový fotbalista má být vpuštěn po minutě od obnovení hry. Slovácko dalo vyrovnávací branku až po uplynutí této minuty, aniž Beneš vpustil Pirgiče na hřiště.

Předtím si arbitr počínal stejně i při střídání hostů.

Reklama
Reklama

V závěru zase Beneš vykázal při náporu Plzně ze hřiště obránce Slovácka a nechal ho tam k nevoli hostů čekat, přestože si nevyžádal ošetření a na plochu ani nepřišli lékaři…

Stav zápasu už zůstal 1:1, ligová premiéra trenéra Radoslava Kováče na lavičce Viktorie tak skončila bodovou ztrátou.

Ve čtvrtek přitom Plzeň poprvé pod Kováčovým vedením dokázala v předkole Evropské ligy smazat tříbrankové manko z prvního duelu v Bělehradě a po výhře 5:1 v prodloužení postoupit do ligové fáze soutěže.

Proti Slovácku doplatila především na nevyužité šance v době, kdy vedla 1:0. V tutovkách mohli pojistit vedení Souaré či Adu, ale neuspěli.

Reklama
Reklama

Liberec využil přesilovku, Jablonec už není stoprocentní

Liberec porazil doma v dlouhé přesilovce Hradec Králové 2:0. Hosté už od 6. minuty hráli bez vyloučeného Františka Čecha, domácí poslal ve 42. minutě do vedení Lukáš Mašek. Pojistku přidal v závěru utkání Aziz Kayondo.

Jablonec prohrál v Teplicích 0:2 a jako poslední tým v soutěži přišel o stoprocentní bodovou bilanci. Domácí rozhodli brankami v 80. a 88. minutě, trefili se střídající John Auta a Matěj Radosta.

Hosté měli v nohách čtvrteční domácí úspěšnou odvetu závěrečného 4. předkola Konferenční ligy proti Glasgow Rangers, která dospěla až do penaltového rozstřelu

6. kolo první fotbalové ligy:

Reklama
Reklama

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 1:1 (0:0)

Branky: 64. Ladra - 82. Ndubuisi. Rozhodčí: J. Beneš - A. Beneš, Zoufalý - Kocourek (video). ŽK: Kabongo, Doski, Dweh, Červ - Trávník, Kostadinov, Šviderský, Ndefe, Stojčevski, Slončík, Heča. ČK: 85. Kostadinov. Diváci: 9359.

Plzeň: Wiegele - Gabriel (46. Memič), Dweh, Spáčil (15. Prebsl), Doski - Hrošovský, Červ - Sojka (46. Souaré), Ladra (80. Pirgič), Kabongo (46. Višinský) - Adu. Trenér: Kováč.

Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe (90. Sosseh), Kostadinov, Trávník, Šviderský (79. Blahút) - Havlík, Juroška (58. Vorlický) - Horský (79. Ndubuisi). Trenér: Jelínek.

Reklama
Reklama

Slovan Liberec - FC Hradec Králové 2:0 (1:0)

Branky: 42. Mašek, 90. Kayondo. Rozhodčí: Vokoun - Váňa, Pfeifer - Adámková (video). ŽK: Mikula - Čihák, Dancák, Umar, Vízek (mimo hřiště). ČK: 6. Čech (Hradec). Diváci: 4820.

Liberec: Koubek - Koželuh (77. Mikula), Drakpe, Hůlka, Kayondo - Hodouš (87. Juliš), Masopust (78. Lexa), Stránský (46. Dulay), Faye, Kušej (65. Bužek) - Mašek. Trenér: Fodrek.

Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Ludvíček (46. Mielke), Valenta (59. Dancák), Darida (76. Abajas), Horák - Trubač, Slončík (46. Vlkanova) - Van Buren (59. Umar). Trenér: Horejš.

Reklama
Reklama

FK Teplice - FK Jablonec 2:0 (0:0)

Branky: 80. Auta, 88. Radosta. Rozhodčí: Pechanec - Matoušek, Ratajová - Zelinka (video). ŽK: L. Mareček - Okeke, Novák, Kozel (trenér). Diváci: 4208.

Teplice: Trmal - Bílek (70. Švanda), Vientiess, Večerka, Riznič - L. Mareček, Fortelný - Radosta (89. Jakubko), Čermák (59. D. Mareček), Hopi (59. Auta) - Pulkrab (89. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.

Jablonec: Mihelak - Cedidla, Pavlovič, Novák, Sobol - Sedláček, Okeke (82. Vecheta) - Ahl (82. Chramosta), Zorvan (60. Suchan), Alioum (60. Čanturišvili) - Jawo (70. Růsek). Trenér: Kozel.

Reklama
Reklama

1.

Liberec

6

4

1

1

8:3

13

2.

Slavia

5

3

2

0

14:5

11

3.

Mladá Boleslav

5

3

2

0

11:6

11

4.

Zbrojovka Brno

5

3

1

1

9:5

10

5.

Olomouc

6

3

1

2

10:8

10

6.

Teplice

6

3

1

2

12:12

10

7.

Sparta

5

3

0

2

12:7

9

8.

Jablonec nad Nisou

4

3

0

1

5:3

9

9.

Ostrava

5

3

0

2

4:6

9

10.

Hradec Králové

4

2

1

1

4:4

7

11.

Plzeň

5

1

3

1

11:12

6

12.

Bohemians 1905

4

1

2

1

5:5

5

13.

Artis Brno

6

1

1

4

6:13

4

14.

Slovácko

6

0

2

4

5:12

2

15.

Pardubice

6

0

1

5

5:12

1

16.

Zlín

6

0

0

6

5:13

0

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon

Plíšková stvořila americký zázrak, postoupila z beznadějného stavu. Krejčíková končí

2:6, 2:5 a soupeřka na podání. Z takového beznadějného stavu dokázala česká tenistka Karolína Plíšková vykouzlit na grandslamovém US Open postup. Proti Belgičance Hanne Vandewinkelové získala v New Yorku od toho okamžiku devět her v řadě a nakonec slavila v 1. kole vítězství 2:6, 7:5, 6:3. Dál jde i Jiří Lehečka, naopak hned po úvodním duelu končí Tomáš Macháč i Barbora Krejčíková.

Reklama
Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.
Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.
Na Madurově účtu na webu jsou fotky z vězení.

Výrazně zhubl a čte Bibli. Diktátor Maduro zveřejnil první fotky z amerického vězení

Na účtech sociálních sítí někdejšího venezuelského prezidenta Nicoláse Madura byly v neděli zveřejněny jeho údajné vzkazy a fotografie z newyorské věznice, kde je zadržován od ledna. Maduro na dvou snímcích pózuje v teplákové soupravě šedé barvy a vztyčenými prsty ukazuje písmeno V. Podle agentury AFP se zdá, že za pobytu ve vězení značně pohubl.

Reklama
Reklama
Reklama