Skuhravého kouzlo funguje. Dukla pod novým koučem vyválčila první body v sezoně

16. 9. 2018

Fotbalisté Dukly při soutěžní premiéře Romana Skuhravého porazili Liberec 2:0, tři body slaví i Teplice. Překvapením je výhra Mladé Boleslavi v Jablonci.

Praha - Pražané v osmém kole první ligy získali premiérové body v sezoně a sice zůstávají poslední v tabulce, ale už jen o skóre za Olomoucí. Slovan vyšel naprázdno po pěti utkáních a klesl na deváté místo.

Na Julisce se gólově prosadili v 62. minutě Černohorec Uroš Djuranovič a v 88. minutě střídající Slovák Ivan Schranz z penalty.

"Věřím, že tohle vítězství bude minimálně spouštěč k tomu, že hráči budou věřit tomu, co po nich chceme," řekl na tiskové konferenci Skuhravý.

Ten do základní sestavy nasadil i nejnovější defenzivní posily Slováka Ďuricu se Srbem Raspopovičem a své hráče poskládal do formace 3-5-2, kterou praktikoval v Opavě. Za Liberec si odbyl premiéru záložník Aarons.

Právě Angličan hostující z Newcastlu se ocitl v první větší šanci zápasu, ale ve 14. minutě v jasné pozici promáchnul. Za čtvrt hodiny aktivního Aaronse zase zblízka vychytal Rada a brankář Dukly z následného rohu zlikvidoval i ránu Kerbra.

Liberečtí dostávali domácí pod tlak, ale zahazovali velké příležitosti. Po dalším rohovém kopu Radu z bezprostřední blízkosti nedokázal překonat ani bývalý útočník Pražanů Pázler.

"První poločas tři gólové tutovky. Gólman zachránil Duklu, ale to je naše stará nemoc, musíme z toho skórovat. Zase nás to stálo výsledek," litoval liberecký kouč Zsolt Hornyák. "Bylo jednoznačně vidět, že nejsme v úplně dobrém rozpoložení. O to víc si cením toho, že klíčoví hráči, kteří dneska měli držet prapor, v čele s Filipem Radou, nás v prvním poločase podrželi," doplnil Skuhravý.

Do druhého poločasu naopak vstoupili lépe hráči Dukly a po několika náznacích pasivního soupeře potrestali. V 62. minutě Miloševič kolmicí vyslal do úniku Djuranoviče a ten přízemní střelou z úhlu propálil gólmana Hladkého. Černohorský útočník zaznamenal premiérový ligový gól v sezoně.

Přestože hosté dokázali dejvický tým sevřít, v koncovce se dál trápili. Nejblíže vyrovnání byl v 82. minutě Kerbr, který po Ševčíkově standardní situaci zamířil těsně vedle.

"Druhý poločas pro mě obrovské zklamání. Dukla dobře bránila. Hrála celý zápas na kontry, což nám trošku zaskočilo. V obraně obrovské chyby Karafiáta, kde Dukla vytěžila z minima maximum. Jedna střele na branku a jeden gól, takhle by měla nějak vypadat efektivita," upozornil Hornyák. "Je mi líto našich fanoušků a hodně se jim omlouvám," dodal slovenský trenér.

Těsně před koncem liberecký obránce Vukliševič stáhnul v pokutovém území střídajícího Brandnera a nařízenou penaltu v 88. minutě proměnil další domácí náhradník Schranz. Dukla tak doma v lize neprohrála s Libercem popáté za sebou.

"Musím říct, že jak byl první poločas pro Liberec, tak v druhém poločase jsme byli lepším týmem. Díky dvěma skvěle zvládnutým situacím jsme to potvrdili gólově," konstatoval Skuhravý.

Zpackaná generálka

Jablonec nečekaně prohrál s Mladou Boleslaví 0:3, podruhé za sebou nebodoval a nedokázal se dobře naladit na čtvrteční premiérový zápas ve skupině Evropské ligy na půdě Rennes.

Hosty poslal do vedení v 28. minutě Tomáš Přikryl, o šest minut později dal osmý gól v ligové sezoně nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko a po pauze se trefil Ladislav Takács. Mladá Boleslav se na soupeře bodově dotáhla v tabulce.

Jablonec přitom vstoupil do zápasu lépe a téměř půlhodinu na trávníku dominoval. Doležal, čekající na 50. ligovou trefu, však v desáté minutě hlavičkoval po přímém kopu vedle a chvíli nato Masopustovu střelu vyrazil brankář Šeda.

Mladá Boleslav byla 27 minut v ofenzivě neškodná a pak dvakrát během šesti minut udeřila. V 28. minutě domácí propadli ve středu pole, Marešova tečovaná střela se šťastně odrazila k Přikrylovi, který využil podklouznutí domácího stopera Břečky a přízemní pokus poslal přesně k tyči. Hostující záložník se v lize trefil poprvé od listopadu.

Ve 34. minutě Jablonec po další chybě inkasoval podruhé. Pauschekův centr vrátil před prázdnou branku Konaté a Komličenko nemohl minout. Ruský útočník vstřelil už osmý gól v ligové sezoně a osamostatnil se v čele tabulky kanonýrů.

Domácí se vzápětí po Takácsově zákroku na Trávníka marně dožadovali penalty. Na opačné straně mohl podruhé v zápase skórovat Komličenko, ale ve velké šanci mířil nad. Pak se pro změnu marně dožadoval pokutového kopu hostující kouč Weber, jenž dlouho působil v Jablonci.

Domácí trenér Rada po přestávce poslal místo Jovoviče na trávník druhého útočníka Chramostu, ale Severočeši se dál trápili. Po hodině hry se dostal po Hanouskově centru míč k Holešovi, ale jeho hlavičku z malého vápna reflexivně vyrazil Šeda.

V polovině druhého dějství potřetí udeřila Boleslav. Takács si po centru ve vápně pohodlně zpracoval míč a poslal jej přesně k tyči. Jablonci nebyl souzen ani jeden gól, brankář Šeda totiž vzápětí vytáhl Doležalovu hlavičku a Holeš z malého vápna překopl břevno.

Šeda mezi tyčemi čaroval. Vychytal i Chramostův únik, Považancovu ránu pod břevno a Ikaunieksův pokus. Jablonec přestřílel soupeře 26:6, ale gól nedal a utrpěl v lize nejvyšší porážku od loňského října.

Severočeši konečně zabrali

Teplice uťaly pětizápasové čekání na výhru, když doma v osmém kole první ligy udolaly Karvinou 2:1. Domácí už v prvním poločase poslali do dvoubrankového vedení Patrik Žitný a David Vaněček, hosté po změně snížili díky Ericovi Ramírezovi, ale na srovnání už nedosáhli. Teplice tak v pěti vzájemných zápasech dosud ztratily jen dva body.

Teplice po předchozích nezdarech nutně potřebovaly zabrat, ovšem v úvodu byli blíže hráči soupeře. Wágner však v šanci neustál souboj, Budínského přímý kop zas zlikvidoval brankář Diviš, který později vychytal i Lingra.

Když už Teplice zahrozily a dokonce daly gól, tak Horova hlavička po Žitného centru nebyla uznána pro ofsajd.

Ve 31. minutě už se ale Teplice prosadily regulérně. Král z pravé strany centroval, bránící Moravec míč jen lehce posunul přímo k Žitnému a domácí záložník přesnou střelou otevřel skóre. "Nevstoupili jsme dobře do utkání, Karviná vypadala lepší, měla tam šance, ale branka po hezké akci to změnila, pak jsme byli lepším týmem," řekl trenér Teplic Daniel Šmejkal.

A o sedm minut později Moravec opět chyboval, nechal se u brankové čáry obejít Vondráškem a ten připravil snadnou branku pro Vaněčka. Jeho už pátou v sezoně. "Dostali jsme dva naivní góly. Možná to plynulo z toho, že jsme byli silnější na míči a možná jsme pak soupeře podcenili. To se nesmí stát, dnes nás to stálo body," uvedl kouč Karviné Roman Nádvodník.

Karviná však nesložila zbraně. Střídající Ba Loua dobrou střelou zaměstnal Diviše. Další šanci zmařil Ba Louovi obránce Jeřábek. Deset minut před koncem už ale snížení přišlo. Panák se ze stopera vysunul na hrot, po pasu za obranu přistrčil na Ramíreze a ten zamířil přesně.

"Hru jsme kontrolovali až do té snižující branky, pak už jsme to spíše ubojovali a uskákali," uvedl Šmejkal. "Mně se ve druhé půli vůbec nelíbila hra Teplic, její hráči se tam deset minut váleli kvůli údajným křečím. To nemělo s fotbalem nic společného. Ale mohu jim pogratulovat, že to na rozdíl od nás zvládli ať už fotbalově nebo nefotbalově," přidal Nádvorník.

Teplice poté odmítly potvrdit vedení, zejména Vaněček pohrdnul dvěma dobrými šancemi. Karviná toho ale nevyužila, když při závěrečném tlaku měl jedinou šanci brankář Berkovec, který přiběhl podpořit útok, ale po propadlém míči minul branku. "Jednoznačně jsme tu ztratili body. Měli jsme tam dotáhnout některé akce, dvakrát to tam skákalo po brankové čáře, ale nedokázali jsme to dohrát," uvedl Nádvorník.

8. kolo první fotbalové ligy

Dukla Praha - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 62. Djuranovič, 88. Schranz z pen. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Melichar. ŽK: Potočný (Liberec). Diváci: 2376.

Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra (64. Brandner), Doumbia (83. Hanousek), Bezpalec, Bilovský, Miloševič - Holenda, Djuranovič (72. Schranz). Trenér: Skuhravý.

Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kerbr - Breite, Ševčík - Malinský (67. Oršula), Potočný, Aarons (58. Mashike Sukisa) - Pázler (46. Nešický). Trenér: Hornyák.

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:2)

Branky: 28. Přikryl, 34. Komličenko, 67. Takács. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr. ŽK: Holeš, Doležal - Konaté, Ladra, Mareš. Diváci: 3011.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek - Hübschman (65. Ikaunieks) - Masopust (75. Acosta), Považanec, Trávník, Jovovič (46. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš (85. Hubínek) - Ladra (64. Džafič), Přikryl (89. Diviš), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.

FK Teplice - MFK Karviná 2:1 (2:0)

Branky: 31. Žitný, 38. Vaněček - 79. Ramírez. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Hrabovský. Král - Ramírez, Ba Loua, Panák. Diváci: 2628.

Teplice: Diviš - Král, Jeřábek, Hošek, Shejbal - Ljevakovič (82. Hyčka), Kučera - Vondrášek, Hora (80. Jindráček), Žitný (75. Moulis) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak (46. Ba Loua), Lingr (61. Ramírez), Letič (73. Guba) - Wágner. Trenér: Nádvorník.