Škoda sestřelil dvěma góly Boleslav. Plzni se do Ostravy asi moc nechtělo, rýpl si do rivala

před 6 hodinami

Milan Škoda Slaví trefu do sítě Boleslavi | Foto: Milan Kammermayer

Když je potřeba, Slavia se může na svého kapitána spolehnout. Milan Škoda se trefil z penalty, se štěstím přidal svůj druhý gól a srazil Boleslav k zemi.

Dlouho jste se nemohli prosadit, šance jste si začali vypracovávat až po prvním vstřeleném gólu…

Nebyl to lehký zápas. Boleslav má dobrý kádr, jenže se jí výsledkově nedaří. Určitě to není tak, že sem přijede Slavie, za půl hodiny povedeme tři nula a bude to v pohodě. Utkání rozhodl první gól, který se povedl dát nám. Druhý poločas už jsme měli zápas v naší režii.

Domácí měli několik šancí, ale vy jste vyhráli 3:0… Odpovídá podle vás výsledek průběhu zápasu?

Tři góly jsme si zasloužili. Samozřejmě i Boleslav měla svoje šance, podržel nás brankář Kolář. Oni je nedali, my jo.

První dva zápasy byly utrápené, teď už cítíte zlepšení?

V Jihlavě to asi utrápené bylo, ale myslím, že s Bohemkou byl první poločas velmi dobrý. Vzhledem k terénům se nedají čekat zázraky. Každý tým v lize umí hrát fotbal, takže všechny nepřejedeme jen tak. Věřím, že každým zápasem to bude lepší a lepší. ale nikdy nevíte, co se stane.

Plzeň v prvních dvou jarních zápasech získala pouze bod, její náskok už je pouze devítibodový. I z toho důvodu, že její zápas v Ostravě byl kvůli zmrzlému terénu odložený. Věříte ještě v boj o titul?

Plzeň má supernáskok, ale první zápasy se jí ne úplně provedly. Samozřejmě se jim asi do Ostravy nechtělo, chytře využili mrazů a nejeli tam. Když budou teď hrát doma, bude to pro ně jistější. Věříme všemu, ale jejich náskok je komfortní.

Mrzí o to víc ztráta v Jihlavě?

Mrzí každá ztráta.

Druhý gól jste dal z penalty, třetí po vaši individuální akci. Jakl byste ji popsal?

Ze zoufalství jsem vystřelil. Obránce ránu tečoval, spadlo to za gólmana.