Nebyly to zákeřné fauly, mávl rukou okopávaný Ševčík. A zlobil se, že nedal gól

Michal Muzikant

V úvodu druhého dějství nádherně vypálil, ale Milan Heča jeho dělovku vychytal. Pár minut nato chybu sparťanského brankáře nevyužil. Z otloukánka, který schytal v zápase několik ostrých faulů, mohl být slávista Petr Ševčík hrdinou nedělního derby "S" ve fotbalové Fortuna:Lize. Nakonec byl rád za vyrovnávací gól týmu v nastavení.

Jste rádi za bod?

Prohrávali jsme a v závěru to bylo hektické. Sparta jen nakopávala a zaplaťpánbůh, že nám to tam spadlo.

Sám jste měl šanci, ale Heča vás vychytal. Už jste si myslel, že míč skončí v síti?

To byl fakt fantastický zákrok, protože takhle to netrefím ani na tréninku a on to takhle čapne. Klobouk dolů.

Potom jste ještě po jeho chybě střílel z dálky do prázdné brány.

To měl být jasný gól. Chtěl jsem to tam dát obstřelem, ale špatně jsem to trefil.

Jak jste byl celkově spokojený s herním projevem Slavie?

Myslím si, že byl chvalitebný, na dvojku. Jednoznačně náš nejlepší jarní zápas - jak pohybem, tak nabídkou a vším. Škoda, že jsme některé akce nedotáhli do konce.

Váš náskok v čele tabulky se ztenčil na osm bodů. Nejste nervózní?

Vnímáme to, ale myslím si, že panika není na místě. Proti Spartě jsme si dokázali, že jsme navázali na herní styl z podzimu. Když takhle budeme pokračovat v dalších zápasech, tak se nemáme čeho bát.

Hrozilo, že se derby bude hrát bez fanoušků, nakonec byly plné tribuny. Jak se vám líbila atmosféra?

Byla úžasná. Už když jsme vstoupili na rozcvičku, tak to bylo neuvěřitelné. Nemám k tomu co víc říct.

Na konci první půle se nehrálo kvůli dýmu z pyrotechniky. Bylo to nepříjemné?

Úplně zbytečně to bylo zastavené, na hřišti bylo vidět dobře. Zbytečně jsme stáli.

Schytal jste tam několik ostrých zákroků. Bylo to pro vás osobně náročné?

Tenhle zápas je specifický. Je ostřejší. Nikdo nechce vypustit žádný souboj. Nemyslím si ale, že by to byly nějaké zákeřné fauly na červenou.