Sedm týdnů tréninku je moc. Fotbal řeší, jestli by liga nemohla začít dříve

Národní sportovní agentura (NSA) plánuje probrat s vládou, zda by nepovolila znovu rozehrát první fotbalovou ligu dříve než 8. června, odkdy budou podle úterního rozhodnutí kabinetu povoleny sportovní akce s účastí do 50 osob. V současnosti NSA jedná o nejvyšší soutěži s předsedou Ligové fotbalové asociace Dušanem Svobodou.

Fotbalová liga se v Česku kvůli pandemii nového koronaviru zastavila před polovinou března, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. Od pondělí se hráči budou moci ve skupinách nejvýš po osmi a za zvýšených hygienických opatření v omezené míře vrátit do společného venkovního tréninku, hrát zápasy ale podle posledního rozhodnutí vlády nebude možné dříve než 8. června. Fotbalisté by tak dalších sedm týdnů jen trénovali.

Rozhodnutí vlády povolit zápasy ve venkovních kolektivních sportech až od 8. června zkomplikovalo i předpokládaný termínový kalendář, jak profesionální soutěže dohrát. LFA, která v Česku řídí první a druhou ligu, totiž původně plánovala, že by je znovu rozehrála už v polovině května.

Přerušenou sezonu i při začátku až od 8. června dohrát stále lze, ale soutěže by se nestihly dokončit do 30. června a hrály by se zřejmě až do závěru července. Mezinárodní federace UEFA a FIFA daly zelenou k prodloužení domácích lig s tím, že v srpnu by se hrála kvalifikace nového ročníku Ligy mistrů a Evropské ligy.

Vláda navíc v úterý omezila možnost hraní zápasů od 8. června limitem maximálně 50 osob, což pořádání fotbalového utkání prakticky vylučuje. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale naznačil, že by mělo dojít k dalším jednáním a profesionální fotbal by mohl dostat výjimku. "Pokud vše půjde dobře, tak si myslím, že je reálné, aby se od 8. června mohly začít zápasy bez diváků hrát. Budeme mít nějakou toleranci určitého počtu osob v rámci těchto akcí, jsou tam samozřejmě trenéři a další," uvedl Vojtěch.

NSA, která od ministerstva školství postupně přebírá agendu státní politiky ve sportu, bude situaci fotbalistů řešit. "Určitě o tom budeme s vládou jednat. V současné době probíhají diskuze s předsedou LFA Dušanem Svobodu. Máme signály, že některé evropské ligy by měly začít v řádu týdnů bez diváků, takže si dokážu představit podobný model i v České republice. Vše ale bude záležet na aktuální bezpečnostní situaci," uvedl pro ČTK mluvčí agentury Jakub Večerka.

Po 24 kolech základní části vede tabulku první fotbalové ligy obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před druhou Plzní. Zbývá dohrát šest dějství základní části, nadstavbu a baráž.