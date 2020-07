Sedm let a konec. Costa nedostal od Sparty smlouvu, na Letnou by se ale měl vrátit

Obránce Costa Nhamoinesu po sedmi letech opouští pražskou Spartu. Čtyřiatřicetiletému fotbalistovi ze Zimbabwe skončila smlouva a jako volný hráč si hledá nové angažmá.

"Je to těžké, já bych to nechtěl, ale je to třeba respektovat. Protože je to rozhodnutí trenéra a vedení a já jsem profesionál. Mrzí mě, že tady končím, ale občas to tak ve fotbale je," řekl ve videu na twitteru Costa, který na Letnou přišel v červnu 2013 ze Zaglebie Lubin.

Poprvé za klub nastoupil při nečekaném vyřazení v předkole Evropské ligy s Häckenem, ale postupně se vypracoval v jednu z opor. V sezoně 2013/2014 pomohl k zisku titulu i triumfu v poháru a v ročníku 2015/2016 si se Spartou zahrál čtvrtfinále Evropské ligy.

V české lize Costa odehrál 146 zápasů a dal devět branek. V uplynulém ročníku už ale zasáhl jen do devíti utkání a dal jeden gól. "Děkujeme za odvedenou práci a výkony, které Spartě odevzdal. Po celou dobu působení v klubu to byl příkladný profesionál, který pracoval vždy na sto procent," řekl sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

"V průběhu času se stal pravým sparťanem. Je zářným příkladem toho, že i cizinec může být pro Spartu velkým přínosem," prohlásil Rosický s tím, že v budoucnu by měl Costa na Letné znovu působit. "Na čas nás opustí, chce ještě hrát v zahraničí, ale doufám, že po konci kariéry se k nám připojí zpět a bude v klubu působit v jiné než fotbalové roli," dodal.

Sparta o Costově odchodu informovala den poté, co Letnou opustili obránce Semih Kaya a záložník Georges Mandjeck. Oběma hráčům, kteří ve Spartě působili od léta 2017 během neúspěšného angažmá trenéra Andrey Stramaccioniho, skončily smlouvy a klub je neprodloužil.