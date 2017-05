Schválení Ulichova vstupu do FC Hradec Králové se o měsíc odkládá

před 1 hodinou

Hradec Králové - Schválení majetkového vstupu bývalého reprezentanta Iva Ulicha a skupiny na něj napojených tří podnikatelů do městského fotbalového klubu FC Hradec Králové se o měsíc odkládá. Důvodem jsou složitá jednání o akcionářské smlouvě. Na dnešním jednání hradeckého zastupitelstva to řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09). Akcionářskou smlouvu by podle něj mělo zastupitelstvo nově schvalovat 20. června tak, aby Ulichův vstup začal platit k 1. červenci.

Zastupitelé na konci dubna vybrali Ulicha a jeho partnery ze tří uchazečů o vstup do klubu. Obě strany pak začaly jednat o akcionářské smlouvě, která se podle dubnového Vedlichova vyjádření měla schvalovat dnes. Vedlich však uvedl, že předložit smlouvu v její současné podobě zastupitelům by bylo nezodpovědné.

Podle dosud zveřejněných parametrů obchodu by měli Ulich a jeho partneři za podíl 20 procent v klubu městu zaplatit 3,4 milionu korun a v první sezoně by na provoz klubu měli dát šest až osm milionů. K 1. červenci 2018 by Ulich a jeho partneři mohli v klubu získat majoritních 51 procent akcií. Za navýšení podílu by měli zaplatit asi 5,3 milionu korun.

Dohoda podle dřívějších prohlášení radnice není vázána na účast Hradce Králové v první lize a bude naplněna i při působení klubu ve druhé lize. Hradec Králové prvoligovou příslušnost neudržel a sestoupil, a to potřetí za posledních pět let.

Prodejem klubu se podle Vedlicha naplňuje dlouholetá snaha města získat pro klub strategického partnera. Nový partner by měl klubu přinést lepší financování a po sportovní stránce je v plánech umísťování celku v první polovině prvoligové tabulky.

Ulich je bývalý hráč Hradce Králové, působil také ve Slavii Praha či v německé lize. Nyní podniká, je majitelem společnosti M&T kliky. Ulichovými partnery jsou dlouholetý obchodní ředitel fotbalové Slavie Praha a majitel společností Whistler a České loděnice Radek Šenk, dále majitel spediční firmy Kristensson a podporovatel trutnovského fotbalu Roman Kubec a spolumajitel společnosti FV Plast a vlastník a mecenáš fotbalového klubu ve Dvoře Králové nad Labem Georgios Karadzos.