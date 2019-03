Ščasný po triumfu nad Plzní: Když diváci vidí, že hráči makají, jsou na naší straně

před 2 hodinami

Žádné "Ščasný ven". Pět jarních utkání, pět vítězství. Skóre 12:4 a hlavně zlepšený herní projev. Sparta má na jaře nejlepší formu ze všech ligových týmů a v sobotu to pocítila Plzeň, kterou Letenští smetli 4:0. Trenér Zdeněk Ščasný chválil mužstvo za dobrý kolektivní výkon a líbila se mu i spolupráce Kangy s Dočkalem.

Jak hodnotíte utkání s Plzní?

Sešlo se úplně všechno. Kromě toho, že jsme vyhráli 4:0, jsme měli i další šance. Podařilo se nám překonat Plzeň takticky i herně vysokým presinkem. Zápas neměl z naší strany hluchou pasáž. Dokázali jsme hrát, co jsme chtěli devadesát minut. Nemám, co bych vytkl. Nechci se hrabat v maličkostech, vždycky se něco najde.

Dokazuje to, že výsledky nebyly náhodné?

Chtěl bych vyzdvihnout to, že se potvrdilo, že jsme od přípravy všechny zápasy zvládli, je to důležité. Herně to bylo dnes výborné, to je bonus pro nás navíc.

Jsou Kanga s Dočkalem rozhodující síla, nebo je pro vás jedno utkání málo na to, aby se to dalo říct?

Nechci říct ani tak, ani tak. Věděl jsem, že spolu Kanga s Dočkalem mohou hrát. Proto jsem nechtěl Kangu odepisovat. Jak se v zápase choval a pracoval, to bylo velmi dobré. V takovém zápase musí všichni maximálně pracovat, a to se maximálně naplnilo.

Bylo na něm vidět, že dva zápasy nehrál? Změnil přístup?

Kanga se choval super celou dobu. Bez jakéhokoli vysvětlování přišel sám s tím, že chápe, že rozhoduji o sestavě a že bude pracovat dál. Chtěl se dostat zpátky do základu. Dnes to byl ale kolektivní úspěch, byť s některými skvělými individuálními výkony. Záleží na tom, abychom pracovali dál. Důležité je, že máme v kádru konkurenci a kluci vidí, že když vystřídáte, tak nepřijde méně kvalitní hráč.

Jak se vám teď hraje v domácím prostředí?

Potřebovali jsme sehrát dobrý zápas. To se nám povedlo s Baníkem, kdy jsme i v desíti soupeře přehrávali. Patří k tomu atmosféra a diváci nám strašně pomohli. Když vidí, že hráči makají, tak jsou na naší straně. To je naprosto zásadní.

Jak vám plány směrem k zápasu narušila zranění hráčů?

Těžko hodnotit, jak by to vypadalo se zraněnými hráči. Zahustel vypadl včera z tréninku. Karlsson včera nastoupil poprvé po celém týdnu a musím říct, že byl vynikající na tréninku a zamotal mi hlavu. Nicméně jsem věděl, že nezvládne celý zápas. Máme jasné pravidlo, že když hráči netrénují celý týden, tak nejdou do základu. Střídal a udělal tam několik nádherných akcí a na konci gól.

Co říkáte na výkon Tetteha?

Tento týden trénoval výborně, dobře vstoupil do zápasu. Pak tam měl hluchou pasáž. Myslím si, že by mu výrazně pomohlo, kdyby šanci ve druhé půli proměnil. Má resty z přípravy, ale myslím, že pracoval líp než předtím. Jsem hlavně rád, že byl odměněn gólem Pulkrab, protože skvěle pracuje v tréninku. Chtěl jsem ho postavit proti Liberci, ale tam vše ukazovalo, aby hrál Tetteh.

Vrací se Sparta do boje o titul?

Vůbec nechci hodnotit, o co hrajeme. Nebudu se pouštět do spekulací, ale v tuhle chvíli je pro mě opravdu nejdůležitější zvládnout další zápas doma s Olomoucí. Ztratili jsme strašně moc bodů na podzim.